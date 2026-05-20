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Gusano barrenador: ¿Cuánto dinero ha perdido México tras el cierre de Estados Unidos?

Actualmente se registran mil 910 casos activos de esta plaga en el país

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Pérdidas económicas por el gusano barrenador en México
Pérdidas económicas por el gusano barrenador en México

Hace unos meses, el gobierno de Estados Unidos implementó restricciones a las exportaciones mexicanas de ganado, como consecuencia de la expansión de gusano barrenador en los animales.

De acuerdo con información publicada por el Consejo Mexicano de la Carne, estas acciones han dejado un impacto económico estimado de 1.850 millones de dólares, así como el bloqueo en las ventas de 1.8 millones de cabezas. Estos datos están contabilizados desde la primera suspensión decretada a finales de noviembre de 2024.

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El directivo del Consejo aseguró que esta situación afecta principalmente a los ganaderos mexicanos, ya que han conservado ejemplares que debían ser vendidos, dejando una perdida en sus finanzas por cubrir gastos en cuidados y alimentos extras a los contemplados.

Agregó que el inventario adicional aumentó los precios de comida, servicios de veterinaria, empleados y disponibilidad de insumos.

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Hasta el momento no se tiene una fecha programada para reapertura de las exportaciones de bovino al mercado estadounidense. Autoridades continúan aplicando un proceso de contención de plaga para erradicar el problema.

Asimismo, la cría de la planta de mosca estéril, que actualmente se encuentra instalada en la región de Chiapas, registra un avance de 75%, a pesar de que aún faltan meses para que de inicio su producción para eliminar este fenómeno.

Gusano barrenador
Gusano barrenador en México

Incrementan las exportaciones de carne de res de México a Estados Unidos

Ante esta problema, ganaderos se han mostrados resilientes a través de la crianza de animales con mayor masa muscular con el objetivo de generar un valor agregado en las futuras exportaciones de ganado en el país.

Estas acciones han reflejado un cambio positivo reflejado en los datos de carne de res que se exporta de México a Estados Unidos, reportando un crecimiento de 20% anual durante el primer trimestre de 2026, impulsado por lotes de becerros y vaquillas que se quedaron en tierras mexicanas.

Con corte al 17 de mayo, en diversas regiones del país se contabilizaron 25 mil 107 casos acumulados de gusano barrenador desde su identificación el pasado 20 de noviembre de 2024, de estos al menos 16.100 pertenecían al sector bovino. Actualmente se registran mil 910 casos activos, de acuerdo con el reporte oficial.

Acciones contra gusano barrenador avanzan en México

Científicos de la UNAM están desarrollan un programa con perros entrenados para detectar la plaga de forma temprana, mientras autoridades estatales implementan medidas de capacitación y protocolos sanitarios.

Más de 400 casos se han reportado en 2026, principalmente en el norte del país. Las recomendaciones oficiales destacan la importancia de tratar y desinfectar heridas de inmediato, eliminar las larvas y reportar cualquier caso sospechoso para detener la propagación en áreas rurales y urbanas.

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