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Descubren que el cáncer de mama se recubre de una “capa de azúcar” para evadir el tratamiento

Este año más de 38.000 mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de mama en España

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Fotografía de archivo de una mujer realizándose una mamografía. (EFE/ Quique García)
Fotografía de archivo de una mujer realizándose una mamografía. (EFE/ Quique García)

El azúcar puede ser una aliada del cáncer. Un estudio de la Universidad Médica de Viena (Austria) ha descubierto que los tumores de mama usan una capa de azúcares para esquivar al sistema inmunitario. Si se consigue bloquear este mecanismo, podría mejorar la respuesta a la inmunoterapia en un cáncer donde esos tratamientos suelen ofrecer una eficacia limitada.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, ha identificado la sialilación como una vía central de inmunosupresión y ha comprobado en 136 casos de cáncer de mama que cerca de dos tercios de los tumores presentan un aumento de esa modificación de azúcar en su superficie, asociado a una menor presencia de linfocitos T dentro del tejido tumoral. Dicha modificación bioquímica altera la comunicación entre las células tumorales y el sistema inmune.

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Ese proceso favorece la llegada al tumor de células inmunosupresoras, que dificultan que los linfocitos T citotóxicos, encargados de destruir células malignas, penetren con eficacia en el tejido. Al mismo tiempo, hace que las células tumorales resulten menos reconocibles para los linfocitos T ya existentes.

“Hemos podido demostrar que alrededor de dos tercios de todos los tumores de mama presentan una mayor sialilación. En estos casos, se detectó una cantidad significativamente menor de linfocitos T —es decir, células inmunitarias que combaten las células cancerosas— en el tejido tumoral”, explica en declaraciones recogidas por Medical Xpress Stefan Mereiter, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Médica de Viena.

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Cuando la inmunoterapia no funciona

La relevancia clínica del hallazgo parte de una limitación conocida. Las inmunoterapias como los inhibidores de puntos de control han transformado el tratamiento de muchos tumores, pero en cáncer de mama su rendimiento acostumbra a ser menor.

El estudio plantea a la vez una explicación biológica y una posible vía de intervención. En modelos preclínicos, la inhibición farmacológica dirigida de la sialilación permitió que los linfocitos T volvieran a distribuirse por todo el tumor y lo combatieran con mayor eficacia. “Más linfocitos T citotóxicos activados llegan al tumor, mientras que al mismo tiempo disminuyen las células neutrófilas inmunosupresoras”, expone Josef Penninger, uno de los autores.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2026 más de 38.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer de mama en España. Es la enfermedad oncológica más frecuente en la mujer española, pues se calcula que 1 de cada 8 tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Aumentar la eficacia del tratamiento del cáncer de mama

El trabajo añade que incluso modelos tumorales previamente resistentes al tratamiento pasaron a responder a la inmunoterapia cuando se bloqueó terapéuticamente la sialilación. Mereiter y Penninger han afirmado que el hallazgo “muestra que el bloqueo terapéutico de la sialilación hace que incluso modelos tumorales previamente resistentes al tratamiento respondan a las inmunoterapias”.

Los autores sostienen que la modulación dirigida de la sialilación tumoral puede convertirse en un nuevo enfoque para superar los mecanismos de inmunosupresión dentro del tumor y aumentar la eficacia de la inmunoterapia en cáncer de mama. Según la Universidad Médica de Viena, esos resultados se estudiarán ahora en nuevos trabajos dentro del grupo de investigación recién creado que dirige Mereiter en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la institución.

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