Delitos de alto impacto bajan 13% en CDMX: Fiscalía destaca avances en seguridad

Fotografía cedida este lunes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de su titular Bertha Alcalde Luján, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) registró este viernes una reducción del 13 por ciento en delitos de alto impacto entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024. El dato surge del informe “Transformación y Resultados”, presentado por la titular Bertha Alcalde Luján, quien atribuyó los avances a la coordinación del Gabinete de Seguridad local dentro de la entidad.

De acuerdo con las autoridades, la reducción abarca delitos como homicidio, feminicidio, tentativa de homicidio, lesiones por arma de fuego, secuestro y robo de vehículo, que afectan de manera directa la vida cotidiana de la ciudadanía.

En paralelo, la Fiscalía reportó aumentos en las judicializaciones, órdenes de aprehensión y acuerdos reparatorios, las cuales han consolidado resultados tangibles en seguridad y acceso a la justicia gracias al fortalecimiento de las investigaciones.

Además, otros delitos fuera de la categoría de alto impacto también mostraron una disminución del 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Las autoridades sostienen que ambas tendencias de baja son resultado de estrategias conjuntas enfocadas en la prevención, la investigación y la respuesta oportuna ante la comisión de ilícitos.

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Crédito: Clara Brugada Molina

Más órdenes de aprehensión ejecutadas

Las órdenes de aprehensión cumplidas pasaron de mil 989 a dos mil 419 mandamientos judiciales ejecutados, lo que representa un aumento del 21.6 por ciento frente a 2024. Respecto a 2025, el incremento fue del 9.3 por ciento.

Alcalde Luján atribuyó ese avance al trabajo de las fiscalías territoriales y especializadas. “Las judicializaciones se traducen en menos impunidad”, afirmó. “Estamos impulsando investigaciones más sólidas y damos seguimiento puntual a los resultados que obtiene cada área de la institución”.

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Alzas en delitos prioritarios

Por otra parte, el robo de vehículo encabeza los incrementos en detenciones y judicializaciones dentro del Plan de Política Criminal 2026, con un alza del 43 por ciento frente al primer cuatrimestre de 2024. La extorsión subió 40 por ciento, la violación 25 por ciento, el feminicidio 18 por ciento y el homicidio doloso 13 por ciento.

Las investigaciones iniciadas sin detenido también contribuyeron al aumento en órdenes de aprehensión. Ese mecanismo permitió a las fiscalías avanzar en casos donde no existía una persona detenida al momento de la denuncia.

Delitos de alto impacto bajan 13% en CDMX. crédito Freepik

Bajo esta línea, los acuerdos reparatorios crecieron 215 por ciento entre enero y abril de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de un promedio diario de 5.1 a 16.1 acuerdos celebrados. Las audiencias iniciales sin detenido aumentaron 212 por ciento en el mismo lapso comparativo.

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La fiscal explicó que estos mecanismos amplían el acceso a la justicia en delitos donde la legislación contempla soluciones distintas al juicio. A través de procesos de mediación, víctimas e imputados alcanzan soluciones sin necesidad de llegar a un proceso oral.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía CDMX continuará fortaleciendo investigaciones, judicializaciones y mecanismos de atención para combatir la impunidad y garantizar que las víctimas accedan a la justicia, la reparación del daño y resultados concretos en sus casos.

México baja los homicidios dolosos al 49 por ciento durante la administración de Sheinbaum

México logró una reducción preliminar del 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Este resultado se atribuye a la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en el combate a la impunidad, la coordinación institucional y la expansión de capacidades de inteligencia.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participa en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La inversión en seguridad incluyó la construcción de más de 600 cuarteles y el despliegue de más de 120 mil elementos en todo el país. Además, el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que creció un 30% en personal y tecnología, permitió emitir cuatro mil 600 alertas para prevenir homicidios y delitos de alto impacto.

Durante este periodo, las autoridades detuvieron a 54 mil 297 personas por delitos graves y extraditaron a 92 objetivos prioritarios vinculados a diversos cárteles. El aseguramiento de dos mil 400 laboratorios de drogas sintéticas redujo la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.

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La tendencia a la baja en homicidios dolosos es la más marcada en una década, con promedios diarios que al cierre de 2025 ya se ubicaban en 52 casos, y algunos estados presentando caídas superiores al 60 por ciento. El gobierno destaca que estas cifras reflejan un cambio sin precedente en materia de seguridad pública.