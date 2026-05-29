México

Familia de Luis acusa a sus hijos de matarlo tras hallarlo con soga al cuello en Aguascalientes: videos revelaron pelea a golpes entre ellos

La Fiscalía del Estado informa que la necropsia determina que la causa de muerte es asfixia, mientras mantiene abierta la carpeta para deslindar responsabilidades

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Luis peleó a golpes con sus hijos previo a que lo encontraran con una soga en el cuello, las autoridades ya investigan Foto: Captura de pantalla video
Luis peleó a golpes con sus hijos previo a que lo encontraran con una soga en el cuello, las autoridades ya investigan Foto: Captura de pantalla video

Un hombre identificado como Luis Alberto Jáuregui Martínez muere tras ser hallado colgado en la cocina de su casa, en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, y sus tres hijos son acusados de golpearlo y asfixiarlo, además de presuntamente intentar acomodar la escena para simular un suicidio.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que la necropsia determina que la causa de muerte es asfixia, mientras mantiene abierta la carpeta para deslindar responsabilidades ante señalamientos de homicidio doloso calificado contra los tres hijos.

El conflicto inicia cuando Jáuregui Martínez se dispone a trasladar a su esposa, María del Rosario Morales, a un centro médico en Pabellón de Arteaga, según refiere un familiar. En ese momento, uno de los hijos llega a la vivienda, comienza una discusión y la confrontación escala a un forcejeo.

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Testigos señalan que el hombre es sometido y golpeado por uno de sus hijos, y después se suman los otros dos para agredirlo. Durante la pelea, sus hijas intentan detener el ataque, pero también reciben agresiones por parte de los hermanos, de acuerdo con los testimonios.

En un video, uno de los hijos es captado mientras ahorca a su padre y lo empuja hacia la cocina, mientras otros familiares tratan de separarlos. Minutos más tarde, Luis Alberto es localizado colgado de una soga dentro del inmueble.

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La familia directa rechaza la versión de un suicidio y cuestiona los dichos de los tres hijos, al señalar que se encontraban en la casa y no solicitaron apoyo médico para atender a su padre. La madre de la víctima declara haber presenciado la golpiza y presenta una denuncia contra sus nietos por el delito de homicidio.

Las primeras versiones del caso refieren que policías municipales acuden al domicilio tras un reporte de riña familiar. Al ingresar, localizan a Jáuregui Martínez malherido y con signos vitales, pero muere minutos después, según esa misma relatoría inicial.

La madre del hombre, quien pide mantener el anonimato, expresa su culpa por no haber podido defenderlo: “Yo no pude hacer nada, todavía en su sepelio, yo me arrimaba, yo le decía, hijo perdóname, perdóname, por qué, porque yo no pude defenderte, yo me sentía culpable”, dijo su familiar a Imagen Noticias.

También afirma que su hijo tenía antecedentes de violencia y adicciones, aunque asegura que llevaba dos años rehabilitado del consumo de drogas. La autoridad estatal mantiene la investigación en curso para determinar la responsabilidad de los señalados y esclarecer el contexto completo de lo ocurrido dentro de la vivienda.

  • Luis Alberto Jáuregui Martínez muere por asfixia, según la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
  • Sus tres hijos son acusados de golpearlo y presuntamente intentar simular un suicidio al hallarlo colgado en la cocina.
  • Policías municipales lo encuentran con signos vitales tras un reporte de riña familiar, pero fallece minutos después.

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