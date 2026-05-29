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Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

El ex integrante de un grupo de K-pop tiene su propio colectivo

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Montaje horizontal estilo scrapbook con fotos de DPR IAN en polaroids sobre un fondo de patrones amarillos y naranjas, con el logo del Monterrey Fan Fest.
Un póster vibrante para el Monterrey Fan Fest presenta al cantante DPR IAN en un montaje estilo scrapbook con fotos polaroid y patrones gráficos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó la presencia de DPR IAN en el Monterrey Fan Festival.

El cantante fue anunciado como un representante del K-pop, aunque en sentido estricto, Christian Yu —su nombre real— ha explicado que en realidad su identidad musical se aleja de la industria tradicional surcoreana.

DPR Ian
DPR Ian se presentará en el FIFA Fan Fest de Monterrey. (captura de pantalla)

¿DPR IAN es K-pop?

DPR IAN ha hecho varias declaraciones a lo largo del tiempo sobre su relación con el K-pop y su identidad como artista.

El cantante ha expresado que aunque inició en el grupo C-Clown bajo el nombre de Rome, nunca tuvo la intención original de convertirse en un idol de K-pop.

Fue descubierto por una agencia en la calle y así comenzó su carrera en la industria coreana, pero su experiencia en el K-pop fue compleja y la describe como “inhumana” debido al ambiente y las exigencias del sistema.

(Instagram/@dpr_official)
(Instagram/@dpr_official)

Señala que ser ídolo le enseñó lo que no debía hacer y que el sistema no permitía mucha autenticidad artística, lo que lo llevó a buscar su propio camino creativo fuera de la industria tradicional

Él mismo ha dicho que quería romper con el molde del sistema coreano, por lo que creó el colectivo Dream Perfect Regime (DPR) para tener libertad artística y empresarial.

(Instagram/@dpr_official)
(Instagram/@dpr_official)

En sus recientes lanzamientos y presentaciones, DPR IAN sigue siendo relacionado por los medios con el K-pop, pero él mismo se ha distanciado de la etiqueta y se enfoca en una propuesta más experimental y multidisciplinaria, fusionando géneros como el R&B, pop alternativo y rock.

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DPR IAN en el Fan Fest

El regreso de DPR Ian a México ya tiene fecha: el cantante se presentará el próximo 23 de junio en el escenario LIVE del Parque Fundidora de Monterrey.

La organización confirmó que el acceso general será gratuito, sin necesidad de registro previo, aunque con un cupo limitado.

Quienes prefieran una experiencia con mayores comodidades podrán optar por boletos en zona preferente, a la venta desde el 1 de junio a través de Ticketmaster.

(Samuel García)
(Samuel García)

Para quienes se preguntan cómo asistir al show de DPR Ian en Monterrey, existen dos modalidades: la primera, gratuita y de acceso libre hasta agotar la capacidad disponible; la segunda, mediante la compra de entradas para áreas premium, que garantizan lugar y servicios adicionales.

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El Fan Festival de Monterrey y su programación para el Mundial 2026

El FIFA Fan Festival convertirá durante 21 días al Parque Fundidora en el epicentro de la fiesta futbolera y musical. Cada jornada ofrecerá entrada gratuita para el público general, con la opción de áreas pagas que permiten disfrutar de servicios exclusivos.

Los boletos para estas zonas especiales se encuentran a la venta desde el 21 de mayo.

Dentro de las áreas exclusivas, la sección General+ tiene un valor de 850 pesos mexicanos por concierto, con acceso garantizado y algunos beneficios adicionales.

Por su parte, la zona VIP varía en precio según el artista: Chayanne (2,450 pesos), Imagine Dragons (2,950 pesos), Grupo Firme y Enrique Iglesias (2,450 pesos cada uno).

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