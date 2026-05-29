Qué hacer si te pica una chinche besucona y cómo saber si tenía la enfermedad de chagas

La chinche besucona es un insecto transmisor del parásito de Chagas que representa un riesgo en varias regiones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chinche besucona, conocida por su capacidad de transmitir el parásito causante de la enfermedad de Chagas, representa un riesgo importante en distintas regiones de México.

Ante una picadura de este insecto, la actuación rápida y adecuada puede marcar la diferencia en la prevención de complicaciones de salud.

Saber cómo proceder, desde la limpieza de la herida hasta la búsqueda de atención médica, es fundamental para reducir riesgos y recibir un diagnóstico oportuno.

La captura adecuada y la consulta médica pueden reducir peligros y ayudar a la detección temprana del parásito causante de la enfermedad de Chagas. (Querétaro)

Qué hacer si me pica una chinche besucona

La enfermedad de chagas se ha convertido ya en un gran problema de salud pública debido al incremento de los casos. Es por eso que la Secretaría de Salud ha realizado diferentes recomendaciones para saber qué hacer si te pica una chinche besucona (Triatoma).

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Sigue estos pasos para reducir riesgos y actuar oportunamente ante la posible transmisión de la enfermedad de Chagas:

Limpia la zona de la picadura : Lava el área con agua y jabón inmediatamente. No te rasques ni frotes, ya que el parásito (Trypanosoma cruzi) suele estar en las heces del insecto y puede ingresar al cuerpo a través de la herida, los ojos o la boca.

No aplastes la chinche : En lugar de matarla, captúrala si te es posible ya que eso ayuda a saber si es trasmisora de la enfermedad. Guárdala en un frasco cerrado (sin tocarla directamente) y lleva el insecto al centro de salud más cercano para su análisis.

Acude a un médico o centro de salud : Informa que has sido picado por una chinche besucona. El personal de salud puede indicarte si es necesario realizar un análisis de sangre para descartar la presencia del parásito de Chagas y dar seguimiento médico.

Observa posibles síntomas : Durante las siguientes semanas, mantente atento a signos como fiebre, cansancio extremo, inflamación en el área de la picadura, hinchazón de un párpado, dolor muscular o ganglios inflamados. Si notas alguno de estos síntomas, acude de inmediato al médico.

No te automediques : El tratamiento, en caso de confirmarse la infección, debe ser siempre supervisado por personal médico.

Informa tu caso: Si vives en una zona de riesgo, reporta el hallazgo de la chinche a las autoridades de salud para que puedan implementar medidas de control y prevención en la comunidad.

La enfermedad de Chagas incrementa los casos en México y se considera un problema de salud pública importante. (UNAM)

Cómo capturar una chinche besucona

Para capturar una chinche besucona (Triatoma) de forma segura y sin riesgo de contagio, sigue estos pasos:

Evita el contacto directo : No la tomes con las manos desnudas. Usa guantes o, de preferencia, una hoja de papel, cartón o una cuchara para manipularla.

Usa un frasco o recipiente con tapa : Coloca el frasco boca abajo sobre la chinche y desliza la tapa o el cartón por debajo hasta encerrar al insecto. Cierra bien el frasco.

No la aplastes ni la fumes : Aplastar la chinche puede liberar parásitos o huevos. Mantén el insecto vivo para que pueda ser analizado por personal de salud.

Etiqueta el frasco : Si es posible, escribe la fecha y el lugar donde la encontraste. Esto ayuda en la vigilancia epidemiológica.

Lleva el frasco al centro de salud : Entrega el insecto a las autoridades sanitarias para identificación y análisis. Ellos evaluarán si el insecto es portador del parásito de Chagas.

Lávate bien las manos: Después de manipular cualquier objeto usado para capturar la chinche, lava tus manos con agua y jabón.

Esta infografía detalla los pasos esenciales para la captura segura de una chinche de Chagas, destacando la importancia de evitar el contacto directo y llevar el insecto a un centro de salud para su análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda, la prevención y la atención rápida son clave ante la presencia de chinches besuconas en casa o en la comunidad.