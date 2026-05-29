Justicia de EEUU define el destino de Natanael Cano por presunta posesión de un auto robado

La jueza determina no vinculación a proceso contra Natanael Cano por falta de pruebas en el caso del Corvette blanco 2015 (Breakfast Live)

Una jueza dicta no vinculación a proceso contra Natanael Cano por la acusación de presuntamente poseer un automóvil con reporte de robo, de acuerdo con un video de una audiencia compartido por la revista TVNotas.

El señalamiento se relaciona con un Corvette blanco 2015 que, según versiones difundidas en plataformas digitales, habría sido sustraído en Phoenix, Arizona, y después visto en Sonora con placas que corresponderían a un Porsche del cantante.

En el material difundido por TVNotas, la jueza sostiene que, tras las investigaciones, no se reunieron pruebas para acreditar la posible participación del imputado:

“No hay datos de pruebas que permitan tener por acreditado ese tercer requisito que permita establecer ni siquiera título probable, la existencia de este hecho con apariencia de delito, de la posesión de este vehículo con reporte de robo, por parte, en este caso del imputado, es decir, su probable participación en eso. Se dicta auto de NO vinculación a proceso al señor Natanel Rubén Cano Monge”.

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En redes sociales también circulan publicaciones que aseguran que el Corvette habría sido manejado por un amigo del intérprete, lo que alimentó dudas sobre la presunta responsabilidad del cantante.

Las investigaciones judiciales concluyen que no existen evidencias suficientes para acreditar la participación de Natanael Cano en el delito de robo de automóvil (Instagram)

Hasta el momento de esta nota, Natanael Cano no hace declaraciones públicas sobre la resolución.

Del underground a la explosión de los corridos tumbados

Natanael Rubén Cano Monge nació en Hermosillo, Sonora, el 27 de marzo de 2001. Es reconocido como el principal exponente y precursor del subgénero musical conocido como corridos tumbados, una fusión de corridos tradicionales con elementos del trap, rap y otros géneros urbanos.

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Desde temprana edad, Cano mostró interés por la música regional mexicana. Aprendió a tocar guitarra y comenzó a componer sus propias canciones durante la adolescencia. Dejó el bachillerato para dedicarse por completo a la música y, tras mudarse a Estados Unidos, grabó sus primeros temas.

Su primer álbum de estudio, Todo es diferente, salió en 2019 bajo el sello La R Records. Ese mismo año, firmó con Rancho Humilde y lanzó el álbum Corridos Tumbados, que marcó el inicio formal del género y lo posicionó en la escena internacional. El remix de “Soy el Diablo” junto a Bad Bunny lo puso en el radar global.

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Entre sus éxitos destacan “Amor tumbado”, “El drip”, “PRC”, “Ch y la pizza” y “AMG”, esta última en colaboración con Peso Pluma. Ha trabajado junto a artistas como Junior H, Dan Sánchez, Gabito Ballesteros y Alejandro Fernández.

Natanael Cano se ha convertido en un exponente internacional de los corridos tumbados mexicanos (Instagram)

Ha sido galardonado con un Premio Juventud, un Premio Lo Nuestro y ha recibido nominaciones a los Latin Billboard, Latin American Music Awards y MTV EMA’s. Sus álbumes más recientes, como Nata Montana (2023), han tenido gran impacto y han contado con la participación de figuras reconocidas de la música regional.

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