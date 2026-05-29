México

Metro CDMX: Línea 2 tendrá cierre parcial y horario especial por obras rumbo al Mundial 2026

Las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Nativitas y Portales tendrán afectaciones, habrá servicio gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez

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Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)
La Línea 2 del Metro tendrá cierre parcial y horario especial por obras del Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México operará con horario especial y cierres parciales a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Las modificaciones forman parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Calzada de Tlalpan y de estaciones del Metro rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento para el cual la capital del país será una de las sedes.

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¿Cómo operará la Línea 2 del Metro?

Metro CDMX anunció el cierre de estaciones en la Línea 2 por obras durante Semana Santa (X/ @MetroCDMX)
El tramo comprendido entre las estaciones Xola y Pino Suárez quedarán fuera de servicio temporalmente (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con el comunicado oficial, durante las noches del viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo, así como el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, la Línea 2 funcionará únicamente en dos tramos:

  • Tasqueña a Xola
  • Pino Suárez a Cuatro Caminos

Esto significa que el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez quedará fuera de servicio temporalmente para permitir la conclusión de obras pendientes.

Las autoridades señalaron que se establecerán circuitos especiales de trenes para garantizar la movilidad de los usuarios durante esos días.

Estaciones cerradas y afectaciones

El Metro detalló que las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán totalmente cerradas durante el periodo de trabajos.

Además, las estaciones:

  • San Antonio Abad
  • Nativitas
  • Portales

Continuarán sin servicio hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

Las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía tomar previsiones, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado debido a las afectaciones que podrían registrarse en la movilidad.

RTP ofrecerá servicio gratuito

Esta es la nueva ruta de RTP que conectará con la Línea 3 del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)
Por el cierre parcial, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio emergente gratuito (X/ @RTP_CiudadDeMex)

Para apoyar a los usuarios afectados por el cierre parcial, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio emergente gratuito en el tramo Xola-Pino Suárez.

El apoyo con autobuses estará disponible durante los días de suspensión parcial para facilitar la conexión entre las estaciones afectadas de la Línea 2.

La medida busca reducir el impacto en miles de personas que diariamente utilizan esta ruta, considerada una de las más importantes y con mayor demanda en la capital del país.

Obras en Calzada de Tlalpan y modernización

La SOBSE explicó que los trabajos forman parte de un proyecto integral de transformación de la Calzada de Tlalpan, donde se realizan acciones como:

  • Iluminación
  • Rehabilitación de banquetas
  • Construcción de una ciclovía
  • Desarrollo de un corredor peatonal elevado
  • Mantenimiento general de estaciones de la Línea 2

Las autoridades señalaron que la renovación no sólo busca atender el Mundial 2026, sino mejorar de manera permanente la infraestructura para beneficio de más de un millón de usuarios.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

Metro CDMX inicio de operaciones
El jueves 4 de junio, a partir de las 05:00 horas, se restablecerá la operación habitual de toda la Línea 2 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El STC Metro informó que el jueves 4 de junio, a partir de las 05:00 horas, se restablecerá la operación habitual de los trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Sin embargo, aclaró que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a que continúan las labores de rehabilitación.

El gobierno capitalino reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales del Metro y prever sus traslados durante los días de afectaciones en la Línea 2.

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