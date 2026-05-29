México

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Tras años de ausencia, la banda estadounidense regresa con presentaciones en CDMX

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Seis hombres, miembros de la banda Maroon 5, posan de pie sobre un fondo blanco, vestidos con chaquetas y pantalones de diferentes colores
(Archivo)

Maroon 5 anunció conciertos en México y ya se dieron a conocer los precios para su show en Monterrey.

Precios para Maroon 5 en Monterrey

  • GNP: $3,447
  • GENERAL B: $1,959
  • PLATINO: $4,811 y $5,436
  • ORO: $2,951 y $3,482
  • PLATA: $1,463 y $1,726
  • PCD: $1,726
(X/@ocesa_total)
(X/@ocesa_total)

La noticia que movilizó a miles de seguidores llegó con el anuncio oficial de dos conciertos de Maroon 5 en México este otoño, confirmados para la Ciudad de México y Monterrey.

La reacción no se hizo esperar: las redes sociales se llenaron de mensajes y la expectativa creció de inmediato entre quienes llevaban años aguardando el regreso de la agrupación.

La banda liderada por Adam Levine se presentará el 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú de la Ciudad de México y el 3 de octubre en el Estadio Borregos de Monterrey.

El dato más esperado para los fans fue la revelación de la preventa Banamex, que comenzará el 2 de junio a las 14:00, mientras que la venta general estará disponible desde el 3 de junio.

Adicionalmente, los miembros del club oficial “Maroon 5 SIN Club” tendrán acceso anticipado mediante códigos especiales.

Miles de seguidores mexicanos consideran el regreso de Maroon 5 como uno de los eventos musicales más relevantes de la escena pop internacional en 2026.

El anuncio fue acompañado de la frase: “Después de años de espera... Maroon 5 llega a México este otoño”, lo que intensificó la emoción en redes y generó una verdadera carrera por asegurar boletos en la preventa.

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