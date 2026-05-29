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Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

La nueva gira de la tijuanenes fusiona sonidos fronterizos, pop y regional, incluye un libro personal y colaboraciones con Natalia Lafourcade.

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julieta venegas -México- 14 mayo
Tras varios años de ausencia, la intérprete de A dónde va el viento vuelve con una propuesta renovada: música y literatura. (Zurisaddai González/Infobae)

Julieta Venegas confirmó su regreso a los escenarios en México con la gira Norteña, una propuesta que fusiona la identidad de la frontera con sonidos del pop y el regional.

La cantautora presentará su nuevo disco en Querétaro con un evento que ya despierta expectativas entre sus seguidores.

Acordeones
El evento marcará la primera visita de Julieta Venegas a Querétaro en una nueva etapa creativa tras vivir en Argentina. (Foto de archivo)

La artista tijuanense, reconocida por éxitos como Me voy, A dónde va el viento y Limón y sal, promete una experiencia íntima y renovada. El show será parte de un tour nacional que marca su reencuentro con el público tras varios años de residencia en Argentina y el lanzamiento de una novela inspirada en su memoria y raíces musicales.

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Fecha y sede: el regreso de Julieta Venegas a Querétaro

El concierto en Querétaro está programado para el sábado 6 de junio, con inicio a las 20:00 horas. La cita será en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, uno de los recintos más importantes de la ciudad.

  • El inmueble permitirá una velada cercana entre la cantante y sus fans.
  • El acceso está abierto a todo público, con lugares disponibles en diferentes zonas del Auditorio.
  • La presentación coincide con la promoción de Norteña, un disco que explora la migración, la familia y el reencuentro personal.
El concierto de Julieta Venegas en Querétaro se realizará el 6 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. (REUTERS/Jon Nazca)
El concierto de Julieta Venegas en Querétaro se realizará el 6 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. (REUTERS/Jon Nazca)

El show marcará la primera visita de Venegas a Querétaro en esta nueva etapa de su carrera, en la que explora sus raíces y la memoria del norte del país.

Precios y venta de boletos: opciones y zonas disponibles

Las entradas para el concierto ya están a la venta en línea, con precios y zonas pensados para distintos públicos:

  • Preferente VIP: 2 mil 125 pesos
  • Preferente oro: mil 890 pesos
  • Preferente plata: mil 650 pesos
  • General poniente/oriente: 885 pesos (con Hot Sale, 663)
  • General central: 710 pesos (con Hot Sale, 530)
Norteña, el nuevo disco de Julieta Venegas, explora temas como la migración, la familia y el reencuentro personal. (Foto AP/Marco Ugarte)
Norteña, el nuevo disco de Julieta Venegas, explora temas como la migración, la familia y el reencuentro personal. (Foto AP/Marco Ugarte)

El acceso sólo está garantizado con boleto adquirido previamente. Por ello, se recomienda realizar la compra con anticipación, ya que el cupo es limitado y se espera alta demanda.

Norteña: música, libro y mensaje personal de Venegas

La gira Norteña incluye no sólo el repertorio musical, sino también la presentación de un libro homónimo, donde Venegas explora la memoria y la pertenencia.

  • El proyecto es resultado de tres años de trabajo y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade y Bronco.
  • Venegas ha destacado que este material es su álbum “más personal”, con letras directas y melodías sencillas.
  • En un mensaje a sus seguidores queretanos, la cantante expresó su entusiasmo: “Estoy con muchas ganas de volver a Querétaro y volver a compartir con ustedes y cantarles”.
Portada del libro 'Norteña: Memorias del comienzo' de Julieta Venegas. Una mujer abraza un animal en un patio rústico, con fondo extendido y difuminado en tonos azules.
Julieta Venegas incluye en su gira un libro homónimo que profundiza en la memoria y la identidad del norte de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el concierto será una oportunidad para escuchar en vivo tanto los nuevos temas de Norteña como los clásicos de su carrera, en una noche que promete ser especial para Querétaro.

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