Erubiel Alonso acusa a Andy López Beltrán de ser ‘narco junior’ tras retar a la oposición a eliminar el fuero

Andrés Manuel López Beltrán, retó a la oposición para eliminar el fuero constitucional (Crédito: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó las versiones que lo señalan de buscar una diputación federal con el objetivo de obtener fuero constitucional y protección política.

Durante una entrevista en el noticiero Notitrece Tabasco, López Beltrán aseguró que no está de acuerdo con la figura del fuero y recordó que su padre fue desaforado cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“No estoy de acuerdo con que haya fuero, acuérdense, que soy hijo de quien desaforaron, quienes ahora me acusan de estar buscando el fuero”, expresó.

El también integrante de Morena lanzó un reto a los partidos de oposición para eliminar esta figura constitucional y cuestionó si estarían dispuestos a votar a favor de desaparecer el fuero.

“Es muy sencillo, vamos quitando el fuero, a ver quién de los líderes de la oposición va a votar a favor de eso, creo que iría en contra de sus intereses, ahí se los dejo”, declaró.

Diputado del PRI lanza fuertes críticas contra López Beltrán

Diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, acusa a Andy López Beltrán de ser un "candidato huachicolero" y de buscar fuero mediante una candidatura en Tabasco.

Desde la Cámara de Diputados, el legislador priista Erubiel Alonso Que arremetió contra Andrés Manuel López y criticó la posibilidad de que Morena lo postule como candidato federal en Tabasco.

El diputado federal utilizó calificativos severos contra el hijo del expresidente y aseguró que estaría desplazando a otros perfiles del partido.

“Este joven, huachicolero, este joven, narco junior, anda con la cola entre las patas pidiendo una oportunidad, desplazando a muchas mujeres y jóvenes que estaban haciendo su lucha legítima”, declaró el legislador del PRI.

Además, afirmó que López Beltrán presume ser cercano al poder dentro de Morena, “anda diciendo que es ‘el hijo del patrón, del manda más’, y por eso él será el candidato del Distrito 6”, sostuvo.

Debate político rumbo a las elecciones

Las declaraciones de ambos personajes aumentaron el debate político rumbo a las próximas elecciones federales y volvieron a colocar sobre la mesa la discusión sobre el fuero constitucional y las candidaturas vinculadas a familiares de figuras políticas.

Mientras Morena mantiene silencio sobre una eventual postulación de Andrés Manuel López Beltrán, integrantes de la oposición continúan cuestionando la posible participación electoral del hijo del expresidente.

En los últimos días, Andrés Manuel López Beltrán dejó de ser secretario de Organización de Morena para buscar la diputación federal por Morena en el Distrito 6 de Tabasco rumbo al próximo proceso electoral y empezó una gira de medios.

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Aunque hasta el momento Morena no ha confirmado oficialmente ninguna postulación, actores políticos de oposición dan por hecho que el hijo del exmandatario podría competir en las elecciones federales de 2027.