México

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

Durante la cobertura de Qatar 2022, el comediante apareció junto a José Ramón como El Hooligan, reviviendo una de las duplas más icónicas de la comedia deportiva mexicana

Guardar
Google icon
Andrés Bustamante y Eugenio Derbez
Andrés Bustamante regresa al Mundial 2026 con ESPN y presenta la serie de cápsulas “Ponchi monigotes” dirigida a la audiencia futbolera (Cuartoscuro)

Andrés Bustamante regresa al Mundial de 2026 con ESPN, donde revivirá a personajes como el Doctor Chunga, Ponchito y El Hooligan en “Ponchi monigotes”, una serie de cápsulas que formará parte de la cobertura rumbo a la Copa del Mundo y que marcará su vuelta al entorno mundialista décadas después de haberse convertido en una de las figuras de comedia más asociadas a las transmisiones deportivas en México.

El nuevo proyecto contempla alrededor de siete cápsulas, de acuerdo con Jorge Castillo, Head VP de ESPN México, quien explicó que Bustamante sí aparecerá en pantalla, aunque el peso principal recaerá en versiones de peluche de sus personajes.

PUBLICIDAD

“La intención es tener alrededor de siete cápsulas de Andrés Bustamante en donde él estará participando de manera presencial, pero dando una importancia mayor a los ‘Ponchi monigotes’”, explicó Castillo.

Andrés Bustamante Guiri Guiri
Bustamante incorpora versiones de peluche de personajes clásicos como El Doctor Chunga, Ponchito y El Hooligan en su nuevo formato de comedia (Facebook/Andrés Bustamante)

Según la información del proyecto, esos muñecos representarán a personajes clásicos como el Doctor Chunga, Ponchito, El Hooligan y otros más. La propuesta, además, cambia una parte central de etapas anteriores de su carrera: esta vez los personajes no serán interpretados directamente por Bustamante, sino trasladados a una versión de peluches con sketches de sátira, comedia y referencias futbolísticas.

PUBLICIDAD

Bustamante retoma su vínculo con las transmisiones deportivas para la Copa del Mundo de 2026

La vuelta de Bustamante al contexto mundialista se inserta en una relación de largo recorrido entre su comedia y los grandes eventos deportivos. Esa tradición comenzó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, cuando José Ramón Fernández lo invitó a llevar espacios de humor a la pantalla.

En Imevisión, hoy TV Azteca, el comediante también conocido como El Güiri Güiri desarrolló varios de los personajes que después quedaron ligados a la televisión deportiva.

Andrés Bustamante (Foto: Cuartoscuro)
El proyecto de ESPN incluye alrededor de siete cápsulas en las que Bustamante participa presencialmente, destacando la sátira deportiva (Foto: Cuartoscuro)

Entre ellos estuvieron el Doctor Chunga, presentado como un científico de origen asiático que inventaba artefactos absurdos; El Hooligan, descrito como un aficionado inglés insolente y violento que buscaba incomodar a José Ramón Fernández; y Ponchito, dueño de la agencia Viajes Ponchito y creador del canal ficticio Ponchivisión.

Otros personajes creados por Bustamante son Frustrado Alcántara, Greco Morfema, Pepinno Moretonni y Mambrú Molotov. Su estilo de comedia se distinguió por las ocurrencias, el humor blanco y la construcción de situaciones alrededor del deporte y de las transmisiones en vivo.

Uno de los ejemplos que se mencionan de esa fórmula es Futbol colmillo, una serie de cápsulas en la que el profesor Horacio Cascarín enseñaba supuestas técnicas para sacar ventaja dentro del juego. El eje de esas piezas era presentar lecciones absurdas sobre cómo hacer trampa en la cancha.

El reencuentro con José Ramón Fernández terminó una ausencia de 16 años

La nueva etapa en ESPN también se conecta con un reencuentro reciente entre Bustamante y José Ramón Fernández. Durante la pasada Copa del Mundo de Qatar, el comediante apareció en los foros de la cadena caracterizado como El Hooligan.

José Ramón y Andrés Bustamante
Bustamante y José Ramón Fernández retomaron su exitosa dupla en la Copa del Mundo de Qatar tras 16 años sin aparecer juntos en pantalla (Foto: Instagram/ @joseramonfernandeza)

Esa participación puso fin a una ausencia de 16 años sin compartir pantalla con el periodista. La reaparición revivió una de las duplas más recordadas de la televisión deportiva y de comedia en México.

Actualmente, José Ramón Fernández forma parte del talento de ESPN, el canal especializado en deportes. En ese entorno se desarrollará ahora “Ponchi monigotes”, el formato con el que Bustamante volverá a una cobertura mundialista, aunque bajo una mecánica distinta a la de sus etapas previas frente a cámara.

Temas Relacionados

Andrés BustamanteEl Güiri GüiriJosé Ramón Fernándezmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Una fiesta gratuita ofrece homenaje, tradiciones y actividades para toda la familia en Azcapotzalco

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 28 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 28 de mayo

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

Una rutina diaria con ejercicios de relajación puede marcar la diferencia en tu bienestar y ayudarte a manejar mejor el estrés y las emociones

Cuáles son los beneficios de la meditación para la salud del corazón

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Un juicio de tres días fueron desahogadas la pruebas para determinar la responsabilidad del sujeto de 32 años

Hallan culpable a estadounidense por tráfico migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña

El debate en materia electoral derivo en golpes entre el diputado morenista Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI

Choque entre Morena y PRI en San Lázaro recuerda pelea a golpes de Alito Moreno y Noroña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a líder transportista de Cuautla, Morelos, ligado al Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

DEPORTES

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026