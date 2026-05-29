‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

Andrés Bustamante regresa al Mundial 2026 con ESPN y presenta la serie de cápsulas “Ponchi monigotes” dirigida a la audiencia futbolera (Cuartoscuro)

Andrés Bustamante regresa al Mundial de 2026 con ESPN, donde revivirá a personajes como el Doctor Chunga, Ponchito y El Hooligan en “Ponchi monigotes”, una serie de cápsulas que formará parte de la cobertura rumbo a la Copa del Mundo y que marcará su vuelta al entorno mundialista décadas después de haberse convertido en una de las figuras de comedia más asociadas a las transmisiones deportivas en México.

El nuevo proyecto contempla alrededor de siete cápsulas, de acuerdo con Jorge Castillo, Head VP de ESPN México, quien explicó que Bustamante sí aparecerá en pantalla, aunque el peso principal recaerá en versiones de peluche de sus personajes.

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“La intención es tener alrededor de siete cápsulas de Andrés Bustamante en donde él estará participando de manera presencial, pero dando una importancia mayor a los ‘Ponchi monigotes’”, explicó Castillo.

Bustamante incorpora versiones de peluche de personajes clásicos como El Doctor Chunga, Ponchito y El Hooligan en su nuevo formato de comedia (Facebook/Andrés Bustamante)

Según la información del proyecto, esos muñecos representarán a personajes clásicos como el Doctor Chunga, Ponchito, El Hooligan y otros más. La propuesta, además, cambia una parte central de etapas anteriores de su carrera: esta vez los personajes no serán interpretados directamente por Bustamante, sino trasladados a una versión de peluches con sketches de sátira, comedia y referencias futbolísticas.

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Bustamante retoma su vínculo con las transmisiones deportivas para la Copa del Mundo de 2026

La vuelta de Bustamante al contexto mundialista se inserta en una relación de largo recorrido entre su comedia y los grandes eventos deportivos. Esa tradición comenzó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, cuando José Ramón Fernández lo invitó a llevar espacios de humor a la pantalla.

En Imevisión, hoy TV Azteca, el comediante también conocido como El Güiri Güiri desarrolló varios de los personajes que después quedaron ligados a la televisión deportiva.

El proyecto de ESPN incluye alrededor de siete cápsulas en las que Bustamante participa presencialmente, destacando la sátira deportiva (Foto: Cuartoscuro)

Entre ellos estuvieron el Doctor Chunga, presentado como un científico de origen asiático que inventaba artefactos absurdos; El Hooligan, descrito como un aficionado inglés insolente y violento que buscaba incomodar a José Ramón Fernández; y Ponchito, dueño de la agencia Viajes Ponchito y creador del canal ficticio Ponchivisión.

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Otros personajes creados por Bustamante son Frustrado Alcántara, Greco Morfema, Pepinno Moretonni y Mambrú Molotov. Su estilo de comedia se distinguió por las ocurrencias, el humor blanco y la construcción de situaciones alrededor del deporte y de las transmisiones en vivo.

Uno de los ejemplos que se mencionan de esa fórmula es Futbol colmillo, una serie de cápsulas en la que el profesor Horacio Cascarín enseñaba supuestas técnicas para sacar ventaja dentro del juego. El eje de esas piezas era presentar lecciones absurdas sobre cómo hacer trampa en la cancha.

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El reencuentro con José Ramón Fernández terminó una ausencia de 16 años

La nueva etapa en ESPN también se conecta con un reencuentro reciente entre Bustamante y José Ramón Fernández. Durante la pasada Copa del Mundo de Qatar, el comediante apareció en los foros de la cadena caracterizado como El Hooligan.

Bustamante y José Ramón Fernández retomaron su exitosa dupla en la Copa del Mundo de Qatar tras 16 años sin aparecer juntos en pantalla (Foto: Instagram/ @joseramonfernandeza)

Esa participación puso fin a una ausencia de 16 años sin compartir pantalla con el periodista. La reaparición revivió una de las duplas más recordadas de la televisión deportiva y de comedia en México.

Actualmente, José Ramón Fernández forma parte del talento de ESPN, el canal especializado en deportes. En ese entorno se desarrollará ahora “Ponchi monigotes”, el formato con el que Bustamante volverá a una cobertura mundialista, aunque bajo una mecánica distinta a la de sus etapas previas frente a cámara.

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