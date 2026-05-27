México baja los homicidios dolosos al 49%: Harfuch da el balance de seguridad a un año y medio de la gestión de Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo de este 12 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

De septiembre de 2024 a mayo de 2026, el promedio diario nacional de homicidio doloso registró una caída preliminar del 49 por ciento, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. La cifra supera la reducción del 40 por ciento con corte a abril que el gobierno presentó dos semanas antes.

De acuerdo con el funcionario, la baja es el resultado directo de la política de seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha desde el 1 de octubre de 2024. Dicha estrategia descansa en tres ejes: el combate a la impunidad y la corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano.

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“Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional. Además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común”, destacó.

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