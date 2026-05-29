Banco Bienestar: así puedes transferir a otros bancos desde la app

A partir de 2026, la aplicación móvil del Banco del Bienestar permite a sus usuarios realizar transferencias electrónicas a otras instituciones bancarias a través del sistema SPEI.
Esta función se integra de manera gradual y busca facilitar las operaciones financieras de quienes reciben apoyos y pensiones del Gobierno federal, sin necesidad de acudir a sucursales.
Bancos a los que puedes transferir desde la app
- BBVA
- Banamex
- Santander
- HSBC
- Banorte
- Nu
- Banco Azteca
Entre otras instituciones participantes en SPEI.
¿Cómo transferir dinero desde la app del Banco del Bienestar?
Sigue estos pasos para realizar una transferencia electrónica:
- Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la app Banco del Bienestar (disponible para Android y iOS).
- Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
- Selecciona la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”.
- Elige la modalidad de envío por SPEI.
- Captura la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.
- Selecciona el banco receptor.
- Escribe el monto a transferir (recuerda que el límite diario es de 1,500 pesos).
- Verifica que todos los datos sean correctos.
- Confirma la operación.
Al finalizar, la app generará un comprobante digital de la transferencia que puedes guardar o compartir.
Requisitos para usar la función de transferencias
- Tener usuario y contraseña activos en la app.
- Acceso a internet desde el celular.
- Contar con la CLABE del destinatario y su nombre completo.
Consulta de saldo desde la app
- Descarga la app Banco del Bienestar desde Play Store o App Store.
- Regístrate con tu número de celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.
- Acepta los términos y crea una contraseña segura.
- Ingresa y selecciona la opción para consultar saldo.
Consulta de saldo por teléfono
- Marca al 800 900 2000.
- Selecciona la opción para consultar saldo e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta.
Otras funciones en la app
Además de transferencias SPEI, la aplicación incorporará herramientas como CoDi (pagos por QR) y DiMo (envío de dinero usando el número celular), ampliando las opciones para los usuarios conforme avanza la digitalización de servicios.
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