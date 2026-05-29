México

Banco Bienestar: así puedes transferir a otros bancos desde la app

Anteriormente sólo se podía disponer del efectivo en cajeros o bien usar la tarjeta directamente

Guardar
Google icon
Una mano adulta sostiene un smartphone. La pantalla muestra el portal de la Secretaría de Bienestar, con el escudo del Gobierno de México y el logo del Banco del Bienestar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 2026, la aplicación móvil del Banco del Bienestar permite a sus usuarios realizar transferencias electrónicas a otras instituciones bancarias a través del sistema SPEI.

Esta función se integra de manera gradual y busca facilitar las operaciones financieras de quienes reciben apoyos y pensiones del Gobierno federal, sin necesidad de acudir a sucursales.

Bancos a los que puedes transferir desde la app

  • BBVA
  • Banamex
  • Santander
  • HSBC
  • Banorte
  • Nu
  • Banco Azteca

Entre otras instituciones participantes en SPEI.

¿Cómo transferir dinero desde la app del Banco del Bienestar?

Sigue estos pasos para realizar una transferencia electrónica:

  • Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la app Banco del Bienestar (disponible para Android y iOS).
  • Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
  • Selecciona la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”.
Primer plano de una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto, junto a billetes de pesos mexicanos en una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Elige la modalidad de envío por SPEI.
  • Captura la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.
  • Selecciona el banco receptor.
  • Escribe el monto a transferir (recuerda que el límite diario es de 1,500 pesos).
  • Verifica que todos los datos sean correctos.
  • Confirma la operación.

Al finalizar, la app generará un comprobante digital de la transferencia que puedes guardar o compartir.

Requisitos para usar la función de transferencias

  • Tener usuario y contraseña activos en la app.
  • Acceso a internet desde el celular.
  • Contar con la CLABE del destinatario y su nombre completo.

Consulta de saldo desde la app

  • Descarga la app Banco del Bienestar desde Play Store o App Store.
  • Regístrate con tu número de celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.
  • Acepta los términos y crea una contraseña segura.
  • Ingresa y selecciona la opción para consultar saldo.

Consulta de saldo por teléfono

Dos manos interactúan: una sostiene un smartphone con el logo de Banco del Bienestar, la otra extiende una tarjeta de débito genérica. Fondo degradado verde, blanco y dorado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Marca al 800 900 2000.
  • Selecciona la opción para consultar saldo e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta.

Otras funciones en la app

Además de transferencias SPEI, la aplicación incorporará herramientas como CoDi (pagos por QR) y DiMo (envío de dinero usando el número celular), ampliando las opciones para los usuarios conforme avanza la digitalización de servicios.

Temas Relacionados

Banco Bienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Noventa días de trabajo, técnica tradicional y un legado artístico colocan al país como escenario de celebración internacional a pocos días de la inauguración del Mundial 2026

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

La resolución permitirá al exmandatario abandonar el penal de Morelos y seguir bajo arresto domiciliario

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

El pronóstico incluye tormentas eléctricas, rachas de viento y máximas de hasta 45 grados Celsius en varias regiones de México

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Estas opciones son snacks bajos en calorías

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Buscan proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo excepciones únicamente para procedimientos reconstructivos por motivos médicos

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

DEPORTES

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1