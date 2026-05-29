Banco Bienestar: así puedes transferir a otros bancos desde la app

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 2026, la aplicación móvil del Banco del Bienestar permite a sus usuarios realizar transferencias electrónicas a otras instituciones bancarias a través del sistema SPEI.

Esta función se integra de manera gradual y busca facilitar las operaciones financieras de quienes reciben apoyos y pensiones del Gobierno federal, sin necesidad de acudir a sucursales.

Bancos a los que puedes transferir desde la app

BBVA

Banamex

Santander

HSBC

Banorte

Nu

Banco Azteca

Entre otras instituciones participantes en SPEI.

¿Cómo transferir dinero desde la app del Banco del Bienestar?

Sigue estos pasos para realizar una transferencia electrónica:

Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de la app Banco del Bienestar (disponible para Android y iOS).

Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Selecciona la opción “Transferencias” o “Enviar dinero”.

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Elige la modalidad de envío por SPEI.

Captura la CLABE interbancaria de 18 dígitos del destinatario.

Selecciona el banco receptor.

Escribe el monto a transferir (recuerda que el límite diario es de 1,500 pesos).

Verifica que todos los datos sean correctos.

Confirma la operación.

Al finalizar, la app generará un comprobante digital de la transferencia que puedes guardar o compartir.

Requisitos para usar la función de transferencias

Tener usuario y contraseña activos en la app.

Acceso a internet desde el celular.

Contar con la CLABE del destinatario y su nombre completo.

Consulta de saldo desde la app

Descarga la app Banco del Bienestar desde Play Store o App Store.

Regístrate con tu número de celular, los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

Acepta los términos y crea una contraseña segura.

Ingresa y selecciona la opción para consultar saldo.

Consulta de saldo por teléfono

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Marca al 800 900 2000.

Selecciona la opción para consultar saldo e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta.

Otras funciones en la app

Además de transferencias SPEI, la aplicación incorporará herramientas como CoDi (pagos por QR) y DiMo (envío de dinero usando el número celular), ampliando las opciones para los usuarios conforme avanza la digitalización de servicios.