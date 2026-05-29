Así puedes preparar galletas de avena ricas en fibra

¿Quién puede resistirse al aroma de unas galletitas recién horneadas? La mezcla de manteca, azúcar y avena invade la casa de calidez y recuerdos, evocando meriendas compartidas, charlas familiares y ese pequeño placer de romper la rutina con algo casero.
Las galletas de avena con chocolate se ganaron un lugar especial en la mesa argentina: son protagonistas del mate, ideales para la vianda escolar y un clásico de las panaderías.
Su origen es de inspiración internacional, pero las adoptamos y adaptamos con ese toque nacional: crocantes por fuera, tiernas por dentro, y generosas en sabor.
Receta de galletas de avena con chocolate
Las galletas de avena con chocolate son masitas dulces, crujientes y húmedas a la vez, preparadas con avena arrollada, harina, azúcar, manteca, huevos y chips de chocolate o chocolate picado.
Perfectas para acompañar el mate, el café o como snack energético. Suelen llevar nueces para sumar textura y un sabor bien argentino.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 12-15 minutos
Ingredientes
- 150 gr de harina común
- 175 gr de azúcar
- 250 gr de manteca a temperatura ambiente
- 200 gr de azúcar negra
- 2 huevos
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de sal
- 260 gr de avena arrollada
- 125 gr de nueces picadas
- 175 gr de chips de chocolate
Cómo hacer galletas de avena con chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C (horno bajo).
- En un bol grande, batir la manteca, el azúcar común y el azúcar negra hasta lograr una crema suave.
- Agregar los huevos de a uno y sumar la esencia de vainilla.
- En otro bol, mezclar la harina, el bicarbonato y la sal. Incorporar estos secos a la mezcla de manteca.
- Añadir la avena arrollada, las nueces picadas y los chips de chocolate.
- Con una cuchara, colocar porciones de masa sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada galleta.
- Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes pero blandas en el centro.
- Dejar enfriar en la placa 5 minutos antes de transferir a una rejilla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 42 galletas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético duran hasta 7 días en heladera. Se pueden congelar hasta 2 meses. Siempre dejar enfriar completamente antes de guardar.
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