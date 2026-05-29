México

Así puedes preparar galletas de avena ricas en fibra

Este delicioso postre puede ayudar a la salud intestinal

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Galletas de avena, coco y chía -México- 7 abril
(Gemini)

¿Quién puede resistirse al aroma de unas galletitas recién horneadas? La mezcla de manteca, azúcar y avena invade la casa de calidez y recuerdos, evocando meriendas compartidas, charlas familiares y ese pequeño placer de romper la rutina con algo casero.

Las galletas de avena con chocolate se ganaron un lugar especial en la mesa argentina: son protagonistas del mate, ideales para la vianda escolar y un clásico de las panaderías.

Su origen es de inspiración internacional, pero las adoptamos y adaptamos con ese toque nacional: crocantes por fuera, tiernas por dentro, y generosas en sabor.

Receta de galletas de avena con chocolate

Las galletas de avena con chocolate son masitas dulces, crujientes y húmedas a la vez, preparadas con avena arrollada, harina, azúcar, manteca, huevos y chips de chocolate o chocolate picado.

Perfectas para acompañar el mate, el café o como snack energético. Suelen llevar nueces para sumar textura y un sabor bien argentino.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 12-15 minutos
Varias galletas proteicas caseras con avena, chispas de chocolate y anacardos sobre papel de horno, con un tazón de ingredientes y pilas de galletas al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 150 gr de harina común
  2. 175 gr de azúcar
  3. 250 gr de manteca a temperatura ambiente
  4. 200 gr de azúcar negra
  5. 2 huevos
  6. 2 cucharaditas de esencia de vainilla
  7. ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  8. 1 cucharadita de sal
  9. 260 gr de avena arrollada
  10. 125 gr de nueces picadas
  11. 175 gr de chips de chocolate

Cómo hacer galletas de avena con chocolate, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C (horno bajo).
  2. En un bol grande, batir la manteca, el azúcar común y el azúcar negra hasta lograr una crema suave.
  3. Agregar los huevos de a uno y sumar la esencia de vainilla.
  4. En otro bol, mezclar la harina, el bicarbonato y la sal. Incorporar estos secos a la mezcla de manteca.
  5. Añadir la avena arrollada, las nueces picadas y los chips de chocolate.
  6. Con una cuchara, colocar porciones de masa sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada galleta.
  7. Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes pero blandas en el centro.
  8. Dejar enfriar en la placa 5 minutos antes de transferir a una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 42 galletas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético duran hasta 7 días en heladera. Se pueden congelar hasta 2 meses. Siempre dejar enfriar completamente antes de guardar.

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