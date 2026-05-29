Así puedes preparar galletas de avena ricas en fibra

(Gemini)

¿Quién puede resistirse al aroma de unas galletitas recién horneadas? La mezcla de manteca, azúcar y avena invade la casa de calidez y recuerdos, evocando meriendas compartidas, charlas familiares y ese pequeño placer de romper la rutina con algo casero.

Las galletas de avena con chocolate se ganaron un lugar especial en la mesa argentina: son protagonistas del mate, ideales para la vianda escolar y un clásico de las panaderías.

Su origen es de inspiración internacional, pero las adoptamos y adaptamos con ese toque nacional: crocantes por fuera, tiernas por dentro, y generosas en sabor.

Receta de galletas de avena con chocolate

Las galletas de avena con chocolate son masitas dulces, crujientes y húmedas a la vez, preparadas con avena arrollada, harina, azúcar, manteca, huevos y chips de chocolate o chocolate picado.

Perfectas para acompañar el mate, el café o como snack energético. Suelen llevar nueces para sumar textura y un sabor bien argentino.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 12-15 minutos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

150 gr de harina común 175 gr de azúcar 250 gr de manteca a temperatura ambiente 200 gr de azúcar negra 2 huevos 2 cucharaditas de esencia de vainilla ½ cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cucharadita de sal 260 gr de avena arrollada 125 gr de nueces picadas 175 gr de chips de chocolate

Cómo hacer galletas de avena con chocolate, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C (horno bajo). En un bol grande, batir la manteca, el azúcar común y el azúcar negra hasta lograr una crema suave. Agregar los huevos de a uno y sumar la esencia de vainilla. En otro bol, mezclar la harina, el bicarbonato y la sal. Incorporar estos secos a la mezcla de manteca. Añadir la avena arrollada, las nueces picadas y los chips de chocolate. Con una cuchara, colocar porciones de masa sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada galleta. Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes pero blandas en el centro. Dejar enfriar en la placa 5 minutos antes de transferir a una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 42 galletas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético duran hasta 7 días en heladera. Se pueden congelar hasta 2 meses. Siempre dejar enfriar completamente antes de guardar.