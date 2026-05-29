Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura anuncian el Festival Coreano "Fuego y Tradición" con una exposición gráfica de Lee Min Ho y actividades culturales en Azcapotzalco. (Faro Azcapotzalco)

El Festival Coreano Fuego y Tradición llega este sábado 30 de mayo a la Ciudad de México con entrada gratuita, una exposición dedicada a los 20 años de carrera del actor Lee Min Ho y una jornada de música y juegos tradicionales.

El evento, organizado por Minoz México Oficial en colaboración con la Secretaría de Cultura de la capital, se realizará en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Azcapotzalco Xochicalli, ubicada en avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

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La jornada abre sus puertas a las 12:00 horas y se extiende hasta las 19:00 horas. La inauguración formal de la exposición está programada para las 13:00 horas del mismo día.

La exposición que celebra dos décadas de Lee Min Ho

Persona mirando atentamente una serie coreana en una pantalla grande. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón del festival es una muestra gráfica titulada “Fuego y Tradición: Festival Coreano 20 años con Lee Min Ho — Trayectoria de una estrella global”, que reúne fotografías, momentos emblemáticos y actuaciones de la carrera del actor surcoreano de 38 años.

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Lee Min Ho es ampliamente reconocido por su papel en el k-drama Boys Over Flowers, producción que lo proyectó como uno de los referentes del Hallyu, o ola coreana, en el mundo hispanohablante.

La muestra no cierra el 30 de mayo: permanecerá abierta al público hasta el sábado 13 de junio, de 12:00 a 19:00 horas, en el mismo recinto y con acceso completamente gratuito.

Música tradicional, proyecciones y juegos

Persona mirando atentamente una serie coreana en una pantalla grande. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la exposición, el programa del 30 de mayo incluye una presentación en vivo del Grupo Samulnori México Saewoolim, conjunto dedicado a los ritmos de percusión tradicional coreana.

La jornada también contempla proyecciones especiales y un área de juegos tradicionales de Corea del Sur, diseñada para que los asistentes puedan recrear dinámicas conocidas a través de series como El juego del calamar.

El mensaje detrás del nombre

Minoz México Oficial explicó en redes sociales el concepto que da nombre al festival: “Corea es una nación donde las tradiciones permanecen vivas como el fuego: iluminando generaciones, preservando su historia y compartiendo su esencia con el mundo”.

El grupo, fundado en 2014, también señaló que la exposición busca rendir homenaje a Lee Min Ho, quien durante dos décadas “ha dejado huella en millones de corazones gracias a su talento, sensibilidad y carisma, convirtiéndolo en uno de los exponentes más grandes del Hallyu”, según publicaron en sus plataformas.

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Un año de cultura coreana en la CDMX

El festival no es un hecho aislado. La Ciudad de México atraviesa en 2026 uno de sus ciclos más activos de eventos de cultura coreana, impulsado en parte por el Mundial de Fútbol que arranca en el país.

El Centro Cultural Coreano en México, que en 2025 registró un incremento del 326% en visitantes respecto al año anterior, tiene prevista para finales de mayo la onceava edición del Festival de Cultura Coreana “Oullim”. En julio llegará el K-pop Cover Dance Festival 2026, y hacia la segunda mitad del año, el Centro prepara un proyecto artístico conjunto entre Corea y México enmarcado en el Mundial.

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En abril, la Embajada de la República de Corea ya organizó el “Sabores y Belleza de Corea: 2026 K-Food & Culture Festival” en el Museo Memoria y Tolerancia, con degustaciones de gastronomía y productos de K-beauty de entrada gratuita.

El FARO Azcapotzalco Xochicalli, inaugurado en 2019, es accesible en transporte público desde varias líneas del Metro y Metrobús con destino a la alcaldía Azcapotzalco.