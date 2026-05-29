México

Amante de la cultura coreana este festival es para ti, Fuego y Tradición llega a la CDMX con homenaje a estrella del K-drama: cuándo y a qué hora será

Una fiesta gratuita ofrece homenaje, tradiciones y actividades para toda la familia en Azcapotzalco

Guardar
Google icon
Un póster promocional para el "Festival Coreano Fuego y Tradición" que presenta una ilustración del actor Lee Min Ho sentado sobre un fondo oscuro con motivos asiáticos
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura anuncian el Festival Coreano "Fuego y Tradición" con una exposición gráfica de Lee Min Ho y actividades culturales en Azcapotzalco. (Faro Azcapotzalco)

El Festival Coreano Fuego y Tradición llega este sábado 30 de mayo a la Ciudad de México con entrada gratuita, una exposición dedicada a los 20 años de carrera del actor Lee Min Ho y una jornada de música y juegos tradicionales.

El evento, organizado por Minoz México Oficial en colaboración con la Secretaría de Cultura de la capital, se realizará en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Azcapotzalco Xochicalli, ubicada en avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

PUBLICIDAD

La jornada abre sus puertas a las 12:00 horas y se extiende hasta las 19:00 horas. La inauguración formal de la exposición está programada para las 13:00 horas del mismo día.

La exposición que celebra dos décadas de Lee Min Ho

Persona relajada viendo un drama coreano en la televisión, con expresiones emocionales en la pantalla y ambiente acogedor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona mirando atentamente una serie coreana en una pantalla grande. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón del festival es una muestra gráfica titulada “Fuego y Tradición: Festival Coreano 20 años con Lee Min Ho — Trayectoria de una estrella global”, que reúne fotografías, momentos emblemáticos y actuaciones de la carrera del actor surcoreano de 38 años.

PUBLICIDAD

Lee Min Ho es ampliamente reconocido por su papel en el k-drama Boys Over Flowers, producción que lo proyectó como uno de los referentes del Hallyu, o ola coreana, en el mundo hispanohablante.

La muestra no cierra el 30 de mayo: permanecerá abierta al público hasta el sábado 13 de junio, de 12:00 a 19:00 horas, en el mismo recinto y con acceso completamente gratuito.

Música tradicional, proyecciones y juegos

Persona relajada viendo un drama coreano en la televisión, con expresiones emocionales en la pantalla y ambiente acogedor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona mirando atentamente una serie coreana en una pantalla grande. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la exposición, el programa del 30 de mayo incluye una presentación en vivo del Grupo Samulnori México Saewoolim, conjunto dedicado a los ritmos de percusión tradicional coreana.

La jornada también contempla proyecciones especiales y un área de juegos tradicionales de Corea del Sur, diseñada para que los asistentes puedan recrear dinámicas conocidas a través de series como El juego del calamar.

El mensaje detrás del nombre

Minoz México Oficial explicó en redes sociales el concepto que da nombre al festival: “Corea es una nación donde las tradiciones permanecen vivas como el fuego: iluminando generaciones, preservando su historia y compartiendo su esencia con el mundo”.

El grupo, fundado en 2014, también señaló que la exposición busca rendir homenaje a Lee Min Ho, quien durante dos décadas “ha dejado huella en millones de corazones gracias a su talento, sensibilidad y carisma, convirtiéndolo en uno de los exponentes más grandes del Hallyu”, según publicaron en sus plataformas.

Un año de cultura coreana en la CDMX

El festival no es un hecho aislado. La Ciudad de México atraviesa en 2026 uno de sus ciclos más activos de eventos de cultura coreana, impulsado en parte por el Mundial de Fútbol que arranca en el país.

El Centro Cultural Coreano en México, que en 2025 registró un incremento del 326% en visitantes respecto al año anterior, tiene prevista para finales de mayo la onceava edición del Festival de Cultura Coreana “Oullim”. En julio llegará el K-pop Cover Dance Festival 2026, y hacia la segunda mitad del año, el Centro prepara un proyecto artístico conjunto entre Corea y México enmarcado en el Mundial.

En abril, la Embajada de la República de Corea ya organizó el “Sabores y Belleza de Corea: 2026 K-Food & Culture Festival” en el Museo Memoria y Tolerancia, con degustaciones de gastronomía y productos de K-beauty de entrada gratuita.

El FARO Azcapotzalco Xochicalli, inaugurado en 2019, es accesible en transporte público desde varias líneas del Metro y Metrobús con destino a la alcaldía Azcapotzalco.

Temas Relacionados

CoreaCiudad de Méxicotradiciónk-dramaque hacereventomexico-entretenimientomexico-noticiasnewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Noventa días de trabajo, técnica tradicional y un legado artístico colocan al país como escenario de celebración internacional a pocos días de la inauguración del Mundial 2026

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

La resolución permitirá al exmandatario abandonar el penal de Morelos y seguir bajo arresto domiciliario

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

El pronóstico incluye tormentas eléctricas, rachas de viento y máximas de hasta 45 grados Celsius en varias regiones de México

SMN prevé lluvias muy fuertes y temperaturas extremas para este viernes

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Estas opciones son snacks bajos en calorías

Tres frutas que con chile piquín pueden ser una botana muy saludable

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

Buscan proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, estableciendo excepciones únicamente para procedimientos reconstructivos por motivos médicos

Congreso de la CDMX avala “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido

FGR confirma la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y aclara que Maru Campos no declaró

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrá una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

‘El Güiri Güiri’ de nuevo al Mundial: Andrés Bustamante revive a ‘Ponchito’ y sus personajes en transmisión deportiva

Julieta Venegas anuncia concierto en Querétato: fecha, sede y precios de boletos del Norteña Tour

Aldo de Nigris revela que inició una relación, pero se niega a mostrarla en público: “Es como ella quiera”

Maroon 5: esta es la lista oficial de precios para su concierto en Monterrey

Yuridia en Festivales por la paz: todo lo que debes saber sobre su concierto gratis

DEPORTES

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

FIFA reconoce el Récord Guinness que México rompió con el mural futbolero

México sede mundialista: la historia de los Mundiales de 1970 y 1986 y el regreso esperado en 2026

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, las árbitras mexicanas que harán historia en el Mundial 2026

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial 2026 será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026