Congreso de Nuevo León avala que perrhijos tengan custodia legal en divorcios

En Nuevo León ya se podrá aplicar esta ley en beneficio de las mascotas y sus dueños.

El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Civil estatal que permiten a los jueces intervenir en disputas relacionadas con mascotas durante procesos de divorcio o separación.

La medida contempla el análisis de elementos como el bienestar del animal, el entorno en el que vive y la capacidad de cada persona para ofrecer mejores condiciones de atención y cuidado.

Previamente, las mascotas eran consideradas como bienes materiales en las separaciones legales, lo que las incluía en acuerdos patrimoniales sin tener en cuenta su bienestar.

Con las nuevas disposiciones, los jueces podrán valorar aspectos emocionales y de convivencia antes de definir con quién permanecerán los animales de compañía.

Se busca que las parejas tengan derecho a visitas

La reforma también contempla la posibilidad de establecer esquemas de convivencia similares a los que existen con hijos menores de edad, dependiendo de cada caso específico.

Esto abre la opción de que las parejas compartan responsabilidades en temas como la alimentación, las visitas y los gastos veterinarios.

Diputados locales destacaron que la intención de la reforma es adaptar la legislación a una realidad donde millones de personas consideran a sus mascotas como parte de la familia.

Imagen de archivo de un perro (Pexels)

Según datos del INEGI, más del 70% de los hogares mexicanos cuentan con algún animal de compañía, principalmente perros y gatos.

El cambio legal fue respaldado por colectivos animalistas, quienes subrayaron que las separaciones pueden afectar emocionalmente a las mascotas por los cambios en su rutina y convivencia.

Estos grupos consideran fundamental que las decisiones legales prioricen el bienestar del animal por encima de los intereses económicos de las partes involucradas.

¿Cómo funcionará la custodia de mascotas en divorcios?

Las nuevas modificaciones legales establecen que serán los jueces familiares los encargados de determinar la custodia de las mascotas tomando como base distintos criterios enfocados en su protección y calidad de vida.

Entre los elementos que se analizarán figuran las condiciones del hogar, el tiempo disponible para el cuidado del animal y la persona que históricamente ha sido responsable de atenderlo.

Especialistas en derecho familiar señalaron que reformas de este tipo ya existen en otros países y buscan reconocer que las mascotas no son simples objetos, sino seres con vínculos emocionales y rutinas de convivencia que deben ser consideradas en las disputas legales.

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Se busca evitar el abandono de las mascotas ante el divorcio. Eduardo Parra / Europa Press

En Nuevo León, la reforma necesita aún publicarse oficialmente para entrar en vigor, pero su aprobación representa un cambio en la forma en que la ley mexicana aborda el papel de los animales de compañía en las familias contemporáneas.

La discusión parlamentaria y mediática podría generar iniciativas similares en otros estados del país.

Legisladores reiteraron que el objetivo es evitar que los animales queden en situación de abandono tras una separación.

La aprobación de estas reformas evidencia cómo las mascotas han adquirido un rol central en la vida familiar en México.

Aunque todavía resta observar su implementación, Nuevo León sienta un precedente legal al reconocer que los animales de compañía pueden verse afectados emocionalmente en un divorcio.