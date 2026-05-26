Médicos residentes del Hospital Infantil de México forman colectivo y entran en paro tras casos de acoso sexual y laboral

Los médicos residentes iniciaron esta semana un paro laboral. | Facebook Residentes Unidos HIMFG

Médicos residentes del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’ iniciaron un paro de labores y con ello, la creación de una organización, ante las denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento en su contra, dentro del centro médico donde continúan su preparación como especialistas.

En un documento difundido en sus redes sociales, los médicos residentes informaron a diversas autoridades federales, entre las cuales está la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Salud, David Kershenobich; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que el paro laboral comenzó esta semana y será unicamente para actividades “no criticas”.

PUBLICIDAD

“Hoy alzamos la voz desde la convicción de que quienes eligen sanar merecen formarse en dignidad, seguridad y respeto.

“Los médicos residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” nos declaramos en Asamblea Permanente y Paro Activo de Actividades No Criticas a partir del lunes 25 de mayo de 2026. Nuestras áreas críticas siguen activas. Nuestros pacientes, protegidos. Siempre”, se lee en la red social.

PUBLICIDAD

En la misma publicación, exigieron la destitución inmediata de las autoridades señaladas de acoso y abuso, entre ellos los doctores Adrián Chávez López y Víctor Olivar López, durante las investigaciones de los casos, argumentando que su permanencia “compromete la confianza de la comunidad médica” y la seguridad de la persona denunciante.

También piden “protección real para quienes denuncian” y que no haya represalias, así como una mesa de diálogo institucional pública y formal, además de “condiciones dignas, seguras y libres de violencia, para formarnos como especialistas”.

PUBLICIDAD

En el mismo escrito, acusaron que llevan “meses” denunciando las situaciones de acoso, hostigamiento e intimidación, señalando que las instituciones los atendieron; sin embargo, no los protegieron.

“Hoy no podemos mirar a otro lado. Ningun entorno formativo debe sostenerse sobre el miedo. Lo sabemos. Lo vivimos. Y exigimos que cambie. Unidos, hasta que haya justicia”, concluyeron.

PUBLICIDAD

En un segundo escrito, esta vez dirigido a la sociedad en general, los médicos informaron que en su primer día de paro laboral conformaron la Coalición de Médicos Residentes del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’, para denunciar casos de acoso, intimidación y abuso de autoridad dentro de la institución.

Señalan que antes de llegar a esta protesta presentaron denuncias formales, abrieron expedientes y notificaron a instancias correspondientes, pero que no recibieron respuesta.

PUBLICIDAD

En la carta sostienen que, tras alzar la voz, recibieron un mensaje dirigido a los residentes con la advertencia de que quien participe en el paro sería dado de baja.

Añaden que a médicos extranjeros se les habría advertido que “prepararan sus maletas”, lo que califican como una amenaza migratoria y como parte del mismo patrón de abuso que dicen estar documentando.

PUBLICIDAD

Los residentes subrayan que reconocen la exigencia propia de la residencia médica, pero marcan una diferencia entre la formación rigurosa y la violencia laboral.

Aseguran que normalizar una cultura de abuso durante la etapa de formación afecta la vocación y el aprendizaje profesional, y puede distorsionar la manera en que se entiende el cuidado de los pacientes.

PUBLICIDAD

También afirman que el paro no busca suspender la atención médica en áreas críticas.

Indicaron que Urgencias, Terapias Intensivas, Hospitalización y Guardias mantienen cobertura completa y que los pacientes siguen atendidos.

PUBLICIDAD

En paralelo, exigen que las autoridades universitarias y de salud respondan con compromisos formales, verificables y por escrito.

Finalmente, explican que hacen pública la carta para que la sociedad conozca lo que ocurre en una institución financiada con recursos públicos y para pedir que organismos de derechos humanos intervengan, con el objetivo de que quienes denuncian no queden en una situación de mayor vulnerabilidad que quienes son señalados.