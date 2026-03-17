De Grupo Élite a Los Guerreros: cuáles son los brazos armados de los posibles herederos de “El Mencho”

El Cártel Jalisco Nueva Generación se sostiene sobre una red de células y grupos de choque que operan con relativa autonomía. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la atención sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se centra en quiénes podrían ocupar su lugar dentro de la organización.

Entre los nombres que los informes de inteligencia y fuentes judiciales señalan como figuras clave están Juan Carlos Valencia González (“El 03”), Ricardo Ruiz Velasco (“El RR”), Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”), Audias Flores Silva (“El Jardinero”) y Heraclio Guerrero Martínez (“El Tío Lako”).

La relevancia de estos posibles herederos no se limita a su estatus dentro de la cúpula: cada uno controla o coordina distintos brazos armados, elementos esenciales para la expansión territorial, la imposición de disciplina interna y la capacidad de respuesta del CJNG ante agresiones de rivales o autoridades.

Los brazos armados de los posibles sucesores

Juan Carlos Valencia González (“El 03”) y su Grupo Élite

Juan Carlos Valencia González, alias El 03, se perfila como uno de los principales aspirantes a la sucesión tras la muerte de El Mencho.

El 03 es hijo de Rosalinda González Valencia y, por tanto, hijastro de El Mencho, lo que le otorga legitimidad en la cúpula criminal. Sus alias incluyen también: El R3, El JP, Tricky Tres y El Pelón.

Investigaciones judiciales y documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalan como responsable del Grupo Élite, considerado el brazo armado más potente del cártel.

El Grupo Élite bajo su control tiene presencia en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, y se caracteriza por movilizar convoyes, operar armamento de grueso calibre y realizar acciones de alto impacto. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a Valencia González como jefe estratégico de esta estructura ya en 2020.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

(Foto: Sedena)

Ricardo Ruiz Velasco (“El RR”) y el Grupo Élite

Ricardo Ruiz Velasco, alias El RR, Doble R, R2 y El Tripa, es asociado en investigaciones judiciales con el Grupo Élite.

El Grupo Élite no está dividido en dos facciones, sino que funciona bajo un modelo de mando compartido: mientras Juan Carlos Valencia González (“El 03”) ejerce la coordinación estratégica, Ricardo Ruiz Velasco (“El RR”) encabeza el liderazgo operativo, lo que implica la dirección de las células armadas en campo, la ejecución táctica y la administración directa de las acciones violentas en regiones específicas.

En 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Doble R por su implicación en feminicidio y coordinación de campañas de propaganda y violencia terrorista. Su influencia se extiende a la gestión de laboratorios, el control de rutas de trasiego y la administración de alianzas con otras células armadas. Videograbaciones y corridos refuerzan su imagen como jefe militar en campo, capaz de movilizar decenas de vehículos blindados y personal armado.

Ha sido vinculado a hechos notorios, como el asesinato de la influencer Valeria Márquez y ataques armados en zonas urbanas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) y su GEDDRI

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, El 090, El Rey Sapo o El 90, dirige el Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI), según reportes de inteligencia y expedientes judiciales.

Bajo su mando han operado campos de entrenamiento para sicarios, con métodos extremos y participación en secuestros, desapariciones y asesinatos de alto impacto.

El GEDDRI, con presencia en Los Altos de Jalisco y zonas colindantes, ha sido vinculado a casos de alto impacto, como la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno en 2023.

En junio de 2025, la OFAC sancionó a El Sapo por su papel en la coordinación de violencia sistemática y la gestión de células armadas con autonomía táctica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus bienes y prohibió cualquier transacción con él a ciudadanos o empresas estadounidenses.

Audias Flores Silva (“El Jardinero”) y “Gente del Jardinero”

(Captura de pantalla)

Audias Flores Silva, alias El Jardinero, opera como jefe regional del CJNG en Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Coordina células armadas conocidas como “Gente del Jardinero”, responsables de la seguridad de altos mandos. No se identifica a su estructura armada con un nombre “institucional” como sus homólogos, pero informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y documentos judiciales lo ubican como operador de células de sicarios de los que tiene control directo.

El Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó en junio de 2025 por producción de metanfetaminas y control de regiones clave y actualmente ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por datos que lleven a su captura.

Heraclio Guerrero Martínez (“El Tío Lako”) y Los Guerreros

Gente del Tío Lako repartiendo juguetes a niños en varias comunidades de Michoacán durante el Día de Reyes. (Captura de pantalla)

Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, lidera la facción de Los Guerreros, con base en Tanhuato, Michoacán. Este grupo armado surgió como una franquicia familiar con años de historia criminal en la región, consolidando su poder a través de actividades como el tráfico de drogas, el robo de combustible y el financiamiento alternativo.

Los Guerreros han sido responsables de la defensa territorial ante el avance de cárteles rivales, así como de la administración de esquemas de extorsión y gestión de plazas en la frontera entre Michoacán y Jalisco. El grupo mantiene control sobre municipios clave y cuenta con una base logística y social local, lo que les permite organizar eventos públicos y movilizaciones comunitarias en apoyo a sus líderes.

Dentro de esta estructura destaca la presencia de las Fuerzas Especiales Mando R (F.E.R1), brazo armado reconocido por su disciplina militar, uso de armamento pesado y despliegue de tácticas avanzadas de combate. Esta tropa fue dirigida hasta el 22 de febrero de 2026 por Rubén Guerrero Valadez, alias El R1, hijo de El Tío Lako, quien fue asesinado en uno de los operativos tras la captura y muerte de El Mencho.

Más células armadas y su papel

El Grupo Delta es el brazo armado del CJNG en la zona de Aguililla. (CUARTOSCURO)

La estructura del CJNG se caracteriza por la coexistencia de múltiples brazos y células armadas adicionales a los ya mencionados.

Otras más son:

Los Delta : activos desde al menos 2018, responsables de operaciones de alto impacto en Jalisco y Michoacán. Su existencia y despliegue están documentados en informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido mencionados en corridos.

Fuerzas Especiales Mencho (FEM) : encargadas de la protección del liderazgo y la administración de laboratorios clandestinos. Se trata de una fuerza de élite vinculada directamente a la seguridad de la cúpula.

Brazo Armado de El 15 : creado para disputar territorios a Los Viagras en Michoacán.

Los Cabos : con operación focalizada en Baja California, asociados al control de rutas de trasiego.

CJNG 2000, Gente de El Mencho, Fuerza Especial de Alto Mando y Grupo X: células identificadas en documentos filtrados de la Sedena como parte de la red de franquicias armadas del cártel.