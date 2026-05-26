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La sobreprotección en la crianza puede generar estrés y baja autoestima: estas son las conductas de los “padres helicóptero”

En muchos casos, quienes ejercen estas medidas buscan evitar que sus hijos experimenten emociones desagradables o situaciones frustrantes

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Ilustración que muestra a un niño dentro de una campana de cristal transparente; dos adultos a los lados apoyan sus manos en el vidrio y miran al niño con preocupación.
Una ilustración que muestra a un niño estilizado encerrado bajo una campana de cristal, mientras dos adultos con manos marcadas en el vidrio lo observan con intensa preocupación por su aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desafíos de la crianza infantil incluyen no solo la educación y el desarrollo de habilidades, sino también la protección constante frente a riesgos que puedan amenazar la integridad de los menores.

Estas acciones implican acompañar a los hijos en la exploración del entorno, favorecer la confianza en sí mismos y promover vínculos afectivos saludables. De este modo, los padres se convierten en los principales referentes emocionales de los infantes.

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A pesar de esto, la preocupación excesiva y el miedo pueden llevar a algunos progenitores a adoptar una actitud de sobreprotección, conocida como parentalidad hiperprotectora. De acuerdo con la doctora Mariana Gutiérrez Lara de la Facultad de Psicología de la UNAM, este fenómeno se manifiesta cuando los adultos responsables intentan anticipar y resolver todas las dificultades, impidiendo que las niñas y niños enfrenten retos y aprendan de sus propios errores.

“El problema de un niño que es sobreprotegido es que no prueba cómo puede volverse independiente y autónomo”, advierte Gutiérrez Lara.

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En muchos casos, quienes ejercen estas medidas buscan evitar que sus hijos experimenten emociones desagradables o situaciones frustrantes, creyendo que así previenen daños emocionales. Sin embargo, esta dinámica restringe la autonomía infantil, genera inseguridad y limita su capacidad para desenvolverse por sí mismos.

Conductas de los padres

Las conductas sobreprotectoras suelen limitar el aprendizaje de la responsabilidad y la capacidad de afrontar desafíos cotidianos. Entre las manifestaciones más frecuentes de este estilo de crianza destacan:

  • No establecer límites ni consecuencias por incumplimientos.
  • Impedir que los hijos enfrenten situaciones difíciles o desagradables.
  • Resolverles sus problemas personales, como hacerles las tareas.
  • Atender de inmediato todas sus demandas o exigencias.
  • Sentir culpa si no logran ayudarles a resolver cualquier dificultad.
Infografía que muestra a padres sobreprotegiendo a un niño en una burbuja, y paneles con ilustraciones de cómo afecta la sobreprotección en la vida de los hijos.
Este gráfico ilustra los desafíos de la sobreprotección parental, mostrando sus manifestaciones, las graves consecuencias en el desarrollo de los niños y estrategias efectivas para prevenirla y fomentar su autonomía e independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de la sobreprotección en la infancia

El impacto en los menores puede observarse en varios planos. Por lo que, entre las principales secuelas identificadas en la infancia destacan:

  • Falta de autonomía para tomar decisiones propias.
  • Predominio del miedo ante situaciones nuevas o desconocidas.
  • Autoestima baja y dependencia de la aprobación externa.
  • Tendencia a evitar los problemas, al haber sido resueltos siempre por otros.
  • Desmotivación y escasa iniciativa personal.
  • Dificultades en la empatía y las relaciones sociales.
  • Mayor propensión al estrés y aparición de conductas antisociales.

Las figuras conocidas como “padres helicóptero” sobrevuelan de manera constante la vida de sus hijos, interviniendo ante cualquier dificultad y evitando que los pequeños enfrenten consecuencias o establezcan límites claros.

Estrategias para evitar la sobreprotección parental

Para prevenir esta situación es fundamental que los adultos revisen sus propias emociones y prácticas de crianza. Estas son algunas recomendaciones:

  • No dejarse llevar por el estrés ni la ansiedad que alimentan la sobreprotección.
  • Observar atentamente a los hijos para comprender sus necesidades reales.
  • Reflexionar sobre el propio estado emocional y, si es necesario, buscar orientación profesional.
  • Escuchar y aprender de las experiencias de otros padres o cuidadores.
  • Tomar una pausa antes de intervenir, permitiendo que los niños enfrenten desafíos.
  • Favorecer la exploración y la toma de decisiones autónoma, permitiendo que los pequeños evalúen riesgos y oportunidades por sí mismos.

Permitir que los hijos vivan experiencias, se equivoquen y aprendan, es parte esencial de una formación que los prepare para la vida adulta.

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