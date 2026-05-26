Javier Corral respalda reaparición de Enrique Inzunza en el Senado en plena investigación de EEUU

Corral respalda el regreso de Inzunza al Senado pese a investigación en EU y tensión política.

El senador de Morena Javier Corral confirmó que sostuvo una reunión con su compañero de bancada Enrique Inzunza Cázarez en Culiacán, Sinaloa, y aseguró que considera “deseable” que el legislador reaparezca en el próximo periodo extraordinario del Senado.

La reunión ocurrió luego de que circulara una fotografía de ambos en un restaurante del Country Club de Culiacán, en medio de las acusaciones que enfrenta Inzunza por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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Durante un encuentro con medios en el Senado, Corral rechazó que el encuentro se realizara bajo un operativo especial o en condiciones clandestinas.

El exgobernador de Chihuahua aseguró que el senador sinaloense lo recogió personalmente en el aeropuerto y negó versiones sobre convoyes armados o escoltas.

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Corral pide transparencia en caso Inzunza y respalda su retorno al Senado. (X @Javier_Corral)

“Hay muchas versiones mentirosas e interesadas”, afirmó Corral, al explicar que Inzunza llegó solo conduciendo su camioneta y que no observó dispositivos de seguridad antes ni después de la reunión.

Morena busca periodo extraordinario para discutir elección judicial

El legislador morenista reveló que durante la conversación preguntó a Inzunza qué decisión tomaría respecto a su participación legislativa en el próximo periodo extraordinario, donde Morena buscaría aplazar hasta 2028 la elección judicial.

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Según relató Corral, el senador sinaloense reconoció que había considerado acudir previamente a la Comisión Permanente, aunque finalmente decidió no hacerlo para evitar que su presencia desviara la atención de los trabajos legislativos.

Corral impulsa que Inzunza participe en el periodo extraordinario del Senado pese a investigación. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sin embargo, dijo que Inzunza le comentó que sí analiza asistir al periodo extraordinario porque considera que tiene un deber legislativo pendiente.

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“Yo creo que lo mejor que debiera acontecer es que él venga y que esté aquí en el periodo”, sostuvo Corral.

El senador también advirtió que, en caso de no reincorporarse a las actividades parlamentarias, Inzunza tendría que solicitar licencia a su cargo.

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Las acusaciones contra Enrique Inzunza en Estados Unidos

El caso de Inzunza escaló desde el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó en una acusación contra exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

Inzunza enfrenta señalamientos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

Principales señalamientos contra Inzunza:

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Presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”

Conspiración para facilitar tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos

Presunta participación en acuerdos para control policial en Sinaloa

Delitos relacionados con armas de fuego y artefactos explosivos

Solicitud de detención con fines de extradición por parte de EU

Las autoridades estadounidenses sostienen que Inzunza habría fungido como enlace político entre integrantes del grupo criminal y funcionarios sinaloenses tras la elección de 2021.

Enrique Inzunza comparece ante la FGR por investigación

Este martes, el senador morenista reapareció públicamente al acudir a instalaciones de la Fiscalía General de la República para declarar sobre las acusaciones formuladas por Estados Unidos.

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Acompañado por el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, Inzunza reiteró previamente que enfrentará personalmente el proceso y que será “su propio abogado”.

Inzunza comparece ante la FGR por acusaciones de Estados Unidos. Crédito: Gobierno de México

El legislador ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que los señalamientos “carecen de sustento”. Además, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas conforme a la ley.

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Corral pide investigación transparente y advierte impacto político

Durante sus declaraciones, Javier Corral señaló que el caso representa uno de los principales retos para el Estado mexicano y llamó a que la Fiscalía General de la República actúe con autonomía, imparcialidad y transparencia.

El senador afirmó que el manejo de la investigación también tendrá implicaciones políticas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para Morena.

Corral advierte impacto político para el gobierno de Claudia Sheinbaum por caso Inzunza. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

“Si realmente las cosas no se investigan hasta el fondo, esto puede tener un enorme impacto”, advirtió.

Corral insistió en que no le corresponde determinar la inocencia o culpabilidad de Inzunza, pues dijo que será el Ministerio Público quien deberá esclarecer los hechos conforme avance la investigación.