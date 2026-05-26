Héctor Ireta, Lord doblaje responde a la polémica tras entrevista viral

La controversia sobre el actor de doblaje abrió un debate sobre fama, redes sociales y trato al público.

La polémica alrededor del actor de doblaje Héctor Ireta, conocido en redes sociales como “Lordoblaje”, continúa creciendo luego de que decidiera responder públicamente al video viral que lo colocó en el centro de las críticas durante los últimos días.

El caso comenzó hace una semana durante una convención realizada en Querétaro, donde un creador de contenido se acercó al actor para realizarle una entrevista breve. Todo parecía desarrollarse de manera habitual hasta que el entrevistador le preguntó su nombre, una dinámica común utilizada en videos para presentar invitados al público.

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Sin embargo, la pregunta provocó molestia inmediata en Héctor Ireta, quien interpretó el comentario como una falta de reconocimiento a su trayectoria dentro del doblaje.

La conversación en internet continuó creciendo, alimentada por diferentes interpretaciones del video y el contexto del evento

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo el entrevistador intenta aclarar que conocía perfectamente quién era y que únicamente seguía el formato tradicional de sus contenidos. Aun así, el actor decidió terminar la interacción y el momento rápidamente se volvió viral.

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Tras la ola de comentarios y críticas, Héctor Ireta publicó un video donde ofreció su versión de lo sucedido. En el mensaje señaló directamente al entrevistador, a quien acusó de acercarse de manera agresiva y provocadora.

El actor aseguró que “este personaje” irrumpió en la fila donde convivía con seguidores y se comportó de forma “prepotente” y “payasito”, además de mostrar supuesta envidia por las personas que se encontraban esperando para verlo.

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El actor aseguró que ha recibido mensajes agresivos después de protagonizar uno de los videos más comentados en redes.

Asimismo, afirmó que toda la controversia generó consecuencias negativas para su vida personal, ya que comenzó a recibir amenazas en redes sociales después de que el clip se hiciera tendencia.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios defendieron al entrevistador y calificaron la actitud de Ireta como arrogante, otros consideraron que el actor fue provocado deliberadamente para generar contenido viral.

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Luego de las críticas en redes sociales, el actor aseguró que la situación fue provocada por el creador de contenido.

La situación escaló todavía más cuando Expo Convenciones Maki acusó públicamente al actor de cancelar una presentación sin previo aviso y de no devolver pagos relacionados con viáticos y participación en el evento.

La controversia incluso llegó a otras figuras del doblaje mexicano. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor y director Lalo Garza, quien compartió un video reflexionando sobre el impacto de la fama y el comportamiento en redes sociales.

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«Nadie en el mundo está obligado a conocerte. Ni por el hecho de ser artista…, ¡NADIE!», expresó.

También advirtió sobre el peligro de perder perspectiva ante la exposición pública. «Las redes sociales son algo serio y cuando uno es figura pública debe saber que decir y que no decir».

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Finalmente agregó: «Es peligroso marearte por la fama y 5 minutos de ego mal encaminados te puede llevar a lugares horribles».

Otros actores como Juan Carlos Tinoco, Mark Pokora y Marcos Patiño también reaccionaron al caso, algunos con críticas y otros recurriendo al humor para recrear la polémica entrevista que sigue dando de qué hablar en internet.

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