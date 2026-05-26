México

Alumna de la UAM que presuntamente fue asesinada por su novio causa indignación: universidad pide justicia

Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de la UAM Xochimilco, fue hallada sin vida en su domicilio de Iztacalco; su pareja sentimental fue detenida

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La comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco exigió justicia por el feminicidio de Cielo López. / Archivo Infobae

El feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, provocó indignación y conmoción entre la comunidad universitaria, colectivos feministas y organizaciones civiles, luego de que la joven de 26 años fuera hallada sin vida dentro de su domicilio en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2026 en una vivienda ubicada sobre la calle Sur 153, en la colonia Gabriel Ramos Millán, donde autoridades capitalinas atendieron el reporte de una persona inconsciente.

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De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, elementos policiacos acudieron al inmueble tras recibir el aviso a través de la frecuencia de radio.

Al llegar al lugar, una mujer que se identificó como madre de la víctima permitió el acceso de los oficiales al domicilio, donde encontraron a la joven tendida sobre el piso con visibles lesiones en distintas partes del cuerpo.

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Paramédicos de Protección Civil que arribaron posteriormente confirmaron que la estudiante ya no contaba con signos vitales.

La UAM anunció acompañamiento legal y psicológico para la familia de la joven asesinada. (X @lauammx)
La UAM anunció acompañamiento legal y psicológico para la familia de la joven asesinada. (X @lauammx)

Pareja sentimental fue detenida

La SSC informó que, según los primeros reportes obtenidos por las autoridades, momentos antes de ser localizada sin vida, la joven habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, identificada como Hugo “N”, de 37 años de edad.

Las investigaciones señalan que el hombre salió del domicilio tras la discusión y posteriormente regresó para comunicarse con la madre de la joven y decirle que había encontrado a Cielo inconsciente dentro de la vivienda.

Ante las inconsistencias detectadas en los primeros testimonios y las circunstancias de los hechos, los oficiales procedieron a detener al hombre el mismo día del feminicidio.

La dependencia capitalina informó que al detenido se le leyeron sus derechos y posteriormente fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Colectivos feministas condenaron el feminicidio y exigieron una investigación con perspectiva de género. (Facebook Comité Feminista UAM)
Colectivos feministas condenaron el feminicidio y exigieron una investigación con perspectiva de género. (Facebook Comité Feminista UAM)

UAM condena crimen y exige justicia

Tras darse a conocer el asesinato de la estudiante, la Universidad Autónoma Metropolitana expresó públicamente su condena y “profunda indignación” por el feminicidio de Cielo López.

A través de un comunicado difundido el pasado 24 de mayo, la institución reiteró su postura contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres y exigió que el crimen no quede impune.

“Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune”, señaló la universidad.

La UAM también informó que brindará acompañamiento legal y psicológico a los familiares de la estudiante para evitar actos de revictimización durante el proceso judicial.

“La Universidad acompañará a los familiares de nuestra alumna con asesoría legal y psicológica para que el desarrollo de los procesos judiciales ocurra con apego al estado de derecho”, indicó.

Asimismo, la institución educativa subrayó que el caso refleja la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México, tanto en espacios públicos como privados.

Exigen investigación con perspectiva de género

La universidad exigió a la Fiscalía capitalina que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y estricto apego a los protocolos establecidos para casos de muertes violentas de mujeres.

La institución sostuvo que el esclarecimiento del caso debe garantizar el acceso pleno a la justicia y medidas efectivas de no repetición.

El feminicidio de Cielo López también generó muestras de solidaridad y protestas entre integrantes de la comunidad estudiantil y colectivos feministas, quienes han exigido justicia y castigo para el responsable.

La violencia feminicida continúa siendo una de las principales problemáticas en México, donde universidades, organizaciones civiles y activistas mantienen constantes llamados para fortalecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia de género.

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