Familiares de Kimberly Moya, estudiante desaparecida del CCH Naucalpan, exigen su localización

La joven de 16 años desapareció en el Edomex tras acudir a un ciber café para imprimir su tarea

Por Cinthia Salvador

Reportan desaparición de estudiante de CCH Naucalpan. Foto: Composición Fotográfica

La tarde del 7 de octubre, familiares y allegados de Kimberly, la joven de 16 años desaparecida desde el 2 de octubre en Naucalpan, bloquearon la vialidad del Periférico Norte para exigir a las autoridades que la localicen con vida. El grupo de manifestantes cerró la circulación en ambos sentidos, reclamando avances concretos en la investigación y denunciando la posibilidad de que la persona detenida por el caso pudiera quedar en libertad en las próximas horas.

Portando pancartas y gritando consignas como “No estamos todas, nos hace falta Kim”, los familiares advirtieron que no cesarán en su protesta hasta recibir respuestas contundentes sobre el paradero de la estudiante del CCH Naucalpan.

Entre la multitud, se escucharon súplicas por la intervención de las autoridades ante lo que consideran un proceso lento y opaco. “Mi hija desaparece el 2 de octubre de este año, siendo las 04:15 de la tarde ya no regresa, mi niña. Mi hija sale de casa a las 3:56 de la tarde. Si se dan cuenta fueron nada más 15, 20 minutos. Salió por unas copias, ella estudia en el CCH de Naucalpan (...) Es día 6 de octubre y no tengo respuesta de mi hija. Se detiene a un sujeto que corre hacia ella, de aproximadamente 47, 50 años (...) Lo tienen desde el sábado en fiscalía ¿Qué están esperando?”, declaró la madre de Kimberly.

Estudiante del CCH Naucalpan desaparece en el Estado de México tras acudir a un ciber café para hacer su tarea

La desaparición de Kimberly se registró el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio para sacar copias a un café internet. Su ausencia fue reportada de inmediato ante las autoridades, quienes activaron la Alerta Amber para acelerar su búsqueda.

“El tipo no está vinculado con mi hija, supuestamente. Sino me entregan a mi hija antes de que se le cumplan las 48 horas a este tipo (...) Necesito a mi hija ya. Lo más seguro es que va a pedir sus derechos o lo van a sacar y ya... Fue la última que vio a mi hija”, reclamó la madre de Kimberly durante la manifestación. Los manifestantes consideraron insuficientes las acciones de las autoridades, al subrayar que aún falta localizar a la joven y hallar respuestas contundentes sobre lo sucedido.

La familia asegura que la fiscalía podría dejar libre al hombre sospechoso que habría visto por última vez a Kimberly. (Gobierno del Estado de México)

Durante el bloqueo, agentes de tránsito y policías intentaron persuadir a los manifestantes para reabrir la vialidad, pero los familiares reiteraron que su prioridad es la vida de Kimberly y que no cederán hasta ser escuchados.

La joven cursa el bachillerato en el CCH Naucalpan y, según familiares, no había mostrado señales previas de querer ausentarse voluntariamente.

