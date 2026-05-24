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Más allá del café: 5 bebidas que puedes consumir en ayunas para empezar tu día con energía

Una simple elección al despertar puede marcar la diferencia en tu ánimo y concentración durante todo el día

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Una simple elección al despertar puede marcar la diferencia en tu ánimo y concentración durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el café es la bebida por excelencia que solemos usar para activarnos en la mañana, existen personas que no pueden tomarlo o que simplemente no es su bebida favorita.

Para ellos existen algunas bebidas que además de hidratar el organismo tras varias horas de descanso, aportan nutrientes que ayudan a activar el cuerpo y la mente.

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Desde opciones tradicionales hasta alternativas naturales, estas bebidas pueden integrarse fácilmente a la rutina matutina para comenzar la jornada con mayor vitalidad.

Imagen de una mujer aparentemente exhausta, adormilada con una taza de café en la mano, representando el desafío de enfrentar el agotamiento matutino. Captura la realidad de muchas personas que afrontan la falta de sueño y el estrés de la rutina diaria, resaltando la necesidad de equilibrar las exigencias de la vida con un descanso adecuado para preservar la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
Una selección adecuada de líquidos y alimentos te prepara para enfrentar un día lleno de retos y mantener un buen nivel de energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

5 bebidas que puedes consumir en ayunas para empezar tu día con energía

De acuerdo con información de MedlinePlus, aquí tienes una lista de 5 bebidas que puedes consumir en ayunas para empezar tu día con energía. Estas opciones son comunes en México y pueden integrarse fácilmente en la rutina diaria:

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1. Agua tibia con limón

Tomar un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón ayuda a hidratar el cuerpo después de varias horas de ayuno. Aporta vitamina C y puede estimular el sistema digestivo desde temprano.

2. Café negro

El café negro, sin azúcar ni crema, es una fuente natural de cafeína que ayuda a activar el sistema nervioso central. Consumido con moderación, puede mejorar el estado de alerta y el rendimiento físico.

3. Té verde

El té verde contiene cafeína y antioxidantes. Consumirlo en ayunas puede ayudar a acelerar el metabolismo y aportar energía, además de ofrecer beneficios para la salud cardiovascular.

4. Agua de avena

Preparar agua de avena es sencillo: mezcla avena con agua, deja reposar y cuela antes de beber. Esta bebida aporta fibra y carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a mantener los niveles de energía estables.

5. Jugo de naranja natural

Un vaso de jugo de naranja fresco aporta vitamina C y azúcares naturales que ayudan a recuperar energía rápidamente. Se recomienda consumirlo recién exprimido y sin azúcar añadida.

Taza blanca de té verde humeante y tetera blanca sobre mesada de granito en cocina moderna con estufa y ventana al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Que desayunar para tener más energía

Además de las bebidas mencionadas, para tener más energía durante el día, el desayuno debe combinar carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables. Aquí algunas opciones que puedes considerar:

  • Avena con frutas y nueces: La avena aporta energía de liberación lenta, mientras que las frutas y nueces añaden vitaminas, fibra y grasas buenas.
  • Huevos con verduras: Los huevos son fuente de proteína de alta calidad. Puedes prepararlos revueltos o en omelette con espinaca, jitomate o champiñones.
  • Pan integral con aguacate: El pan integral proporciona carbohidratos complejos y el aguacate, grasas saludables.
  • Yogur natural con semillas y miel: El yogur aporta proteína y probióticos; añadir semillas de chía o linaza y un poco de miel da energía y ayuda a la digestión.
  • Batido de plátano con leche o bebida vegetal: Mezcla plátano, leche, avena y un poco de mantequilla de cacahuate para obtener un desayuno rápido y energético.

Consumir estos alimentos en el desayuno ayuda a mantener niveles estables de glucosa y evita la fatiga durante la mañana. También es importante acompañar el desayuno con suficiente agua o bebidas naturales como café o té.

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