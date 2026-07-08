(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que presentan cálculos en los riñones enfrentan restricciones alimentarias específicas para evitar complicaciones y reducir el riesgo de nuevas formaciones.

Dentro de estas recomendaciones, ciertas frutas se destacan por aportar compuestos como el citrato y el magnesio, que ayudan a prevenir la cristalización en el sistema urinario.

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Además, su alto contenido de agua contribuye a mantener una hidratación adecuada, factor clave para la salud renal.

Es por ello que la National Kidney Fundation señala cuáles son las opciones más seguras y beneficiosas que permite a los pacientes sumar variedad y protección a su dieta cotidiana.

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Una selección variada de manzanas, kiwis, peras, cítricos, frutos rojos y cerezas se presenta limpia y con gotas de agua sobre una mesada de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 frutas que deben consumir de manera cotidiana personas con cálculos en los riñones

Las recomendaciones más recientes señalan que las personas con tendencia a formar cálculos renales deben priorizar el consumo de frutas ricas en citrato y magnesio, pero con bajo contenido de oxalato y potasio.

El citrato ayuda a prevenir la formación de cristales en los riñones y algunas frutas aportan este beneficio. Es por eso que la National Kidney Fundation brinda una lista de 5 frutas que pueden integrarse de manera cotidiana a la alimentación de personas que sufran de esta condición:

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Limón: El jugo de limón es especialmente recomendado porque contiene citrato, una sustancia que ayuda a evitar la cristalización que da origen a los cálculos renales. Puedes consumirlo en agua natural a lo largo del día. Naranja: Al igual que el limón, la naranja aporta citrato y vitamina C. El jugo de naranja natural es una buena opción para ayudar a limitar la formación de piedras en los riñones, siempre sin agregar azúcar extra. Pitahaya (fruta del dragón): Esta fruta es rica en magnesio y agua, lo que apoya la protección renal y ayuda a mantener hidratadas las vías urinarias, reduciendo el riesgo de formación de cálculos. Sandía: Gracias a su alto contenido de agua, la sandía favorece la producción de orina y ayuda a mantener los riñones limpios. Es una fruta segura para la mayoría de quienes tienen historial de cálculos, siempre y cuando no existan otras restricciones indicadas por el médico. Manzana: La manzana es baja en oxalato y potasio, por lo que suele recomendarse en dietas para personas con riesgo de cálculos renales. Además, su fibra ayuda a mejorar la salud digestiva general.

Es importante recordar que en personas con cálculos renales, la hidratación es fundamental por lo que se recomienda beber entre 2.5 y 3 litros de agua al día y limitar el consumo de alimentos ricos en oxalato (como espinaca y remolacha) y potasio (como plátano y aguacate) si existe insuficiencia renal avanzada o indicación médica precisa.

Un surtido de frutas frescas como limón, naranja, pitahaya, sandía y manzana, muestra opciones saludables para la prevención de cálculos renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir estas frutas de manera saludable para personas que padecen de cálculos en los riñones

Para personas con antecedentes de cálculos en los riñones, la forma de consumir frutas es tan importante como la selección de las mismas.

Aquí algunas recomendaciones para aprovechar los beneficios de las frutas sugeridas y evitar riesgos:

Limón y naranja Consumir en forma de agua fresca preparada con el jugo natural y sin añadir azúcar. El agua de limón o de naranja puede tomarse a lo largo del día para aumentar el aporte de citrato y favorecer la hidratación. Evitar los jugos industrializados por su alto contenido en azúcar y conservadores.

Pitahaya (fruta del dragón) Puede comerse fresca, sola o en ensaladas. Es preferible no combinarla con otras frutas muy ricas en potasio. Se recomienda una porción individual al día.

Sandía Ideal para comer en cubos frescos como refrigerio, o en agua natural sin azúcar añadida. Por su alto contenido de agua, ayuda a mantener la producción de orina.

Manzana Consumir con cáscara, bien lavada, para aprovechar la fibra. Puede comerse sola, en rodajas, o como parte de ensaladas. Evitar cocerla con azúcar o miel.

Cubos de sandía fresca con hielo y hojas de menta en un vaso se muestran sobre una mesa de madera al aire libre, con la luz del sol de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones generales:

Priorizar frutas frescas y evitar frutas en almíbar, deshidratadas o jugos procesados.

Moderar el tamaño de las porciones, ya que el exceso puede elevar la carga de ciertos minerales.

Mantener una hidratación constante con agua natural.

Consultar a un especialista antes de incorporar nuevas frutas si se tiene insuficiencia renal o restricciones de potasio u oxalato.

Estas prácticas ayudan a maximizar los beneficios de las frutas en la dieta diaria de personas propensas a cálculos renales.