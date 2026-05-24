El truco con vinagre y sal que los plomeros recomiendan para limpiar la coladera

El método ayuda a reducir olores y eliminar residuos en drenajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de vinagre blanco y sal se ha popularizado como solución casera para limpiar coladeras y trampas “P” en baños y cocinas.

Este método logra reducir olores y eliminar residuos superficiales en los drenajes. Su valor reside en la prevención y en la acción antimicrobiana, de acuerdo con las recomendaciones de entidades como la Environmental Protection Agency (EPA) y los lineamientos de códigos internacionales de plomería.

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Por qué las instituciones y los códigos internacionales limitan el uso de vinagre y sal

El uso de vinagre y sal en sistemas de drenaje tiene un alcance preventivo.

El vinagre blanco, con su concentración de ácido acético al 5% y pH bajo, puede neutralizar incrustaciones minerales ligeras y biopelículas causantes de olores en los sifones.

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Sin embargo, documentos técnicos de la EPA y de organismos reguladores de plomería, como el International Plumbing Code, advierten que este método no es apto para deshacer acumulaciones sólidas de grasa, cabello o residuos compactos.

Además, la aplicación de agua hirviendo, frecuentemente sugerida en remedios caseros, excede la tolerancia térmica del PVC estándar (máximo 60 °C), lo que puede derivar en deformaciones y fugas, tal como establece el propio código internacional.

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Por otra parte, en instalaciones antiguas con tuberías de cobre o plomo, el contacto repetido con soluciones ácidas puede provocar corrosión y lixiviación de metales tóxicos, riesgo que la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identifica como fuente de contaminación del agua potable.

En situaciones de obstrucción crítica, las instituciones oficiales recomiendan recurrir siempre a métodos mecánicos o a productos industriales aprobados, siguiendo protocolos de seguridad para evitar daños estructurales y riesgos tóxicos.

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Ante obstrucciones graves, autoridades sugieren usar métodos mecánicos o productos industriales aprobados, siempre siguiendo protocolos de seguridad para evitar daños y riesgos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso recomendado según la normativa profesional

1. Identificación del material de la tubería y control de temperatura

Verificar si la instalación es de PVC estándar. De ser así, evitar agua a más de 60 °C, límite establecido por el International Plumbing Code. En tuberías metálicas, limitar el contacto con ácidos.

2. Limpieza superficial manual

Retirar residuos visibles sobre la coladera para permitir que la mezcla actúe directamente en el sifón.

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3. Aplicación dosificada

Verter media taza (150 g) de sal gruesa en el desagüe, seguida de una o dos tazas (250–500 ml) de vinagre blanco al 5%, preferiblemente ligeramente tibio y nunca hirviendo.

4. Tiempo de exposición

Permitir que la solución repose entre 30 minutos y 3 horas, sin usar el lavabo, para maximizar la acción antimicrobiana y desincrustante.

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5. Enjuague seguro

Enjuagar con abundante agua tibia durante al menos un minuto para arrastrar residuos y evitar acumulaciones de sal.

Esta rutina puede repetirse mensualmente.

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Si la obstrucción persiste tras dos aplicaciones, las directrices institucionales indican suspender el método casero y optar por herramientas mecánicas o asistencia profesional certificada.

Infografía detallada que explica el procedimiento recomendado para desatascar lavabos utilizando sal y vinagre, incluyendo preparativos, aplicación, enjuague y precauciones esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eficacia y limitaciones según fuentes oficiales

La EPA y la CDC coinciden en que la mezcla de vinagre y sal es útil como mantenimiento preventivo y para el control de olores, pero resulta ineficaz ante bloqueos severos y puede poner en riesgo la integridad de las instalaciones si no se respetan los límites materiales y térmicos señalados por los códigos internacionales de plomería.

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El uso responsable de esta mezcla contribuye a la higiene de coladeras y trampas “P”, siempre que se apliquen las recomendaciones institucionales.

Para cualquier caso de atasco grave, la intervención profesional y el cumplimiento de los protocolos oficiales representan la única vía segura y efectiva.

En definitiva, el truco del vinagre y la sal representa una herramienta válida dentro del mantenimiento preventivo del hogar, siempre que se emplee bajo las pautas de seguridad y los límites definidos por organismos oficiales.

Priorizar las recomendaciones de entidades oficiales no solo protege la infraestructura, sino también la salud de quienes habitan el hogar.