México

El truco con vinagre y sal que los plomeros recomiendan para limpiar la coladera

Este método ayuda a limpiar coladeras y prevenir malos olores en baños y cocinas

Guardar
Google icon
Ilustración de un plomero arrodillado vertiendo sal de una caja y vinagre blanco de una botella en la coladera de un baño con azulejos azules.
El método ayuda a reducir olores y eliminar residuos en drenajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de vinagre blanco y sal se ha popularizado como solución casera para limpiar coladeras y trampas “P” en baños y cocinas.

Este método logra reducir olores y eliminar residuos superficiales en los drenajes. Su valor reside en la prevención y en la acción antimicrobiana, de acuerdo con las recomendaciones de entidades como la Environmental Protection Agency (EPA) y los lineamientos de códigos internacionales de plomería.

PUBLICIDAD

Por qué las instituciones y los códigos internacionales limitan el uso de vinagre y sal

El uso de vinagre y sal en sistemas de drenaje tiene un alcance preventivo.

El vinagre blanco, con su concentración de ácido acético al 5% y pH bajo, puede neutralizar incrustaciones minerales ligeras y biopelículas causantes de olores en los sifones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, documentos técnicos de la EPA y de organismos reguladores de plomería, como el International Plumbing Code, advierten que este método no es apto para deshacer acumulaciones sólidas de grasa, cabello o residuos compactos.

Además, la aplicación de agua hirviendo, frecuentemente sugerida en remedios caseros, excede la tolerancia térmica del PVC estándar (máximo 60 °C), lo que puede derivar en deformaciones y fugas, tal como establece el propio código internacional.

Por otra parte, en instalaciones antiguas con tuberías de cobre o plomo, el contacto repetido con soluciones ácidas puede provocar corrosión y lixiviación de metales tóxicos, riesgo que la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identifica como fuente de contaminación del agua potable.

En situaciones de obstrucción crítica, las instituciones oficiales recomiendan recurrir siempre a métodos mecánicos o a productos industriales aprobados, siguiendo protocolos de seguridad para evitar daños estructurales y riesgos tóxicos.

Ilustración de un corte transversal de una tubería subterránea con una gran masa de residuos enredados causando una obstrucción crítica, indicada con una 'X' roja.
Ante obstrucciones graves, autoridades sugieren usar métodos mecánicos o productos industriales aprobados, siempre siguiendo protocolos de seguridad para evitar daños y riesgos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso recomendado según la normativa profesional

1. Identificación del material de la tubería y control de temperatura

Verificar si la instalación es de PVC estándar. De ser así, evitar agua a más de 60 °C, límite establecido por el International Plumbing Code. En tuberías metálicas, limitar el contacto con ácidos.

2. Limpieza superficial manual

Retirar residuos visibles sobre la coladera para permitir que la mezcla actúe directamente en el sifón.

3. Aplicación dosificada

Verter media taza (150 g) de sal gruesa en el desagüe, seguida de una o dos tazas (250–500 ml) de vinagre blanco al 5%, preferiblemente ligeramente tibio y nunca hirviendo.

4. Tiempo de exposición

Permitir que la solución repose entre 30 minutos y 3 horas, sin usar el lavabo, para maximizar la acción antimicrobiana y desincrustante.

5. Enjuague seguro

Enjuagar con abundante agua tibia durante al menos un minuto para arrastrar residuos y evitar acumulaciones de sal.

Esta rutina puede repetirse mensualmente.

Si la obstrucción persiste tras dos aplicaciones, las directrices institucionales indican suspender el método casero y optar por herramientas mecánicas o asistencia profesional certificada.

Infografía detallada con ilustraciones sobre el método profesional para destapar desagües usando sal y vinagre, mostrando el proceso paso a paso.
Infografía detallada que explica el procedimiento recomendado para desatascar lavabos utilizando sal y vinagre, incluyendo preparativos, aplicación, enjuague y precauciones esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eficacia y limitaciones según fuentes oficiales

La EPA y la CDC coinciden en que la mezcla de vinagre y sal es útil como mantenimiento preventivo y para el control de olores, pero resulta ineficaz ante bloqueos severos y puede poner en riesgo la integridad de las instalaciones si no se respetan los límites materiales y térmicos señalados por los códigos internacionales de plomería.

El uso responsable de esta mezcla contribuye a la higiene de coladeras y trampas “P”, siempre que se apliquen las recomendaciones institucionales.

Para cualquier caso de atasco grave, la intervención profesional y el cumplimiento de los protocolos oficiales representan la única vía segura y efectiva.

En definitiva, el truco del vinagre y la sal representa una herramienta válida dentro del mantenimiento preventivo del hogar, siempre que se emplee bajo las pautas de seguridad y los límites definidos por organismos oficiales.

Priorizar las recomendaciones de entidades oficiales no solo protege la infraestructura, sino también la salud de quienes habitan el hogar.

Temas Relacionados

VinagreVinagre BlancoSalLimpiezaHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.6 de intensidad en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.6 de intensidad en Salina Cruz

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 24 de mayo: inicia “Paseo Dominical Muévete en Bici”

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 24 de mayo: inicia “Paseo Dominical Muévete en Bici”

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

Los cementeros buscarán su título número diez, mientras que los universitarios, la octava estrella en su escudo

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

El mal olor del refrigerador que no desaparece aunque lo limpies: dónde está el problema

Aunque se limpie con frecuencia, la causa del mal olor suele pasar desapercibida, señalan los expertos

El mal olor del refrigerador que no desaparece aunque lo limpies: dónde está el problema

Barritas saludables de plátano y yogur griego con chocolate: el snack casero que conquista por su sabor

Una opción práctica, cremosa y fresca que se ha convertido en la favorita para quienes buscan un antojo ligero

Barritas saludables de plátano y yogur griego con chocolate: el snack casero que conquista por su sabor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de mayo

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

Los 5 millones de dólares que habrían comprado la libertad de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

¿Adiós reventa? Spotify anuncia Reserved, venta de boletos que garantiza acceso a conciertos a verdaderos fans

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: fechas, costo y cómo llegar

Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

DEPORTES

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Cómo el Mundial 2026 impulsa el turismo y el comercio en las ciudades sede de México, EE.UU. y Canadá

Alegna González obtiene la medalla de oro en el Medio Maratón de La Coruña