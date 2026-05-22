México

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Monterrey para este viernes.

PUBLICIDAD

El tiempo para este viernes en Monterrey alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 20%, durante el día; y del 40%, con una nubosidad del 51%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay precipitaciones y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, una temporada que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, no obstante, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mérida: temperatura y probabilidad de lluvia para este 22 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Guadalajara

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades