Foto multas Puebla, qué hacer si recibiste una como foráneo y dónde pagar

Cámara de fotomulta instalada en una calle de la Ciudad de México, utilizada para monitorear la velocidad y el cumplimiento del reglamento de tránsito. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de enero de 2026, el gobierno de Puebla implementó un nuevo sistema de fotomultas dirigido expresamente a vehículos con placas foráneas.

Las autoridades estatales han confirmado que esta medida busca cerrar la brecha que permitía a automovilistas de otros estados evadir sanciones por exceso de velocidad en vialidades estatales. El objetivo es equiparar la responsabilidad de todos los conductores, sin importar el origen de sus placas, y reducir la incidencia de accidentes graves en la entidad.

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Según declaraciones de Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), la decisión responde a una tendencia al alza en accidentes viales protagonizados por autos de otros estados.

La funcionaria detalló que, entre junio y noviembre de 2025, se registraron más de cinco millones de vehículos que excedieron los límites de velocidad, de los cuales aproximadamente 71% portaban placas foráneas.

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Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Veracruz encabezan la lista de entidades cuyos vehículos acumulan más reportes por exceso de velocidad en Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta respaldó la iniciativa al señalar que el reglamento de tránsito se aplicará sin excepciones, incluso a quienes utilizan matrículas foráneas para eludir sanciones locales.

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El mandatario estatal subrayó que la impunidad vial no tendrá cabida en Puebla y que los operativos también buscarán erradicar prácticas como los llamados “arrancones” en vías de alta circulación, donde predominan vehículos de otras entidades.

Aplicación de la fotomulta y operativos en calles de Puebla

El procedimiento contempla la utilización de cámaras y el sistema Monitor Vial, que será actualizado para identificar y registrar infracciones cometidas por vehículos con placas de otros estados. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad y la SMT, en coordinación con los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, desplegarán el operativo “Velocidad Segura” en avenidas como la Vía Atlixcáyotl, la Recta Cholula y el Periférico Ecológico. Estas vialidades han sido identificadas como puntos críticos con mayor número de infracciones y accidentes vinculados a exceso de velocidad.

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El procedimiento contempla la utilización de cámaras y el sistema Monitor Vial, que será actualizado para identificar y registrar infracciones cometidas por vehículos con placas de otros estados.

Además, agentes de proximidad vial podrán detener a conductores que sean sorprendidos sobrepasando los límites de velocidad. En estos casos, se procederá al retiro de una de las placas como garantía para el pago de la multa, una práctica que ya se aplica a vehículos emplacados en Puebla.

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La sanción se generará de manera automática vía fotomulta o a través de la intervención directa de agentes de tránsito. El cobro de la multa se notificará por canales oficiales y el pago corresponderá realizarlo en territorio poblano. Las autoridades han señalado que no se sancionará a los vehículos únicamente por tener placas foráneas: la infracción solo aplica en caso de documentarse una violación al reglamento.

Procedimiento para pagar una fotomulta en Puebla si tienes placas de otro estado

El trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir personalmente, y el pago se reconoce en todo el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciban una fotomulta en Puebla con placas de otra entidad deben seguir el proceso oficial definido por las autoridades estatales.

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El trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir personalmente, y el pago se reconoce en todo el estado. El procedimiento oficial es el siguiente:

Ingresar al portal de fotomultas Puebla: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/ Escribir el número de placa del vehículo (sin espacios ni guiones). Completar el captcha de seguridad e iniciar la consulta. Revisar si existen multas pendientes, el motivo, la fecha y el monto. Seleccionar la infracción a pagar y elegir la opción de pago. Elegir entre las formas de pago disponibles: Pago en línea con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard). Para constancia de no adeudo, ingresar al sitio de constancia de no infracción dos días después del pago e imprimir el comprobante. El plazo para realizar el pago es de 20 días hábiles a partir de la notificación de la multa.

Este procedimiento permite a los automovilistas de otros estados, como Ciudad de México, regularizar su situación sin desplazarse a Puebla. El pago oportuno evita recargos y posibles complicaciones legales en caso de reincidencia.

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Justificación oficial y contexto estadístico de la medida

La titular de la SMT informó que, por ejemplo, un solo automóvil con placas de Tlaxcala acumuló 830 infracciones en cinco meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno estatal ha fundamentado la medida en datos que muestran un alto porcentaje de infracciones cometidas por vehículos de otras entidades. Entre junio y noviembre de 2025, el sistema Monitor Vial detectó más de cuatro millones de vehículos foráneos circulando a exceso de velocidad en Puebla.

La titular de la SMT informó que, por ejemplo, un solo automóvil con placas de Tlaxcala acumuló 830 infracciones en cinco meses.

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Los vehículos de Tlaxcala registraron un millón 84 mil 726 incidentes por exceso de velocidad, seguidos por los del Estado de México con 818 mil 326, Morelos con 590 mil 543, Ciudad de México con 248 mil 424 y Veracruz con 219 mil 717.

Las autoridades reconocen que en muchos casos los conductores residentes en Puebla tramitan placas en otros estados para evitar el pago de multas y fotoinfracciones, por lo que la nueva medida busca erradicar esta práctica.

Recursos tecnológicos, operativos y coordinación institucional

Las autoridades estatales han asegurado que la infraestructura tecnológica y humana existente es suficiente para aplicar la medida, por lo que no serán necesarias reformas legales adicionales ni la intervención del Congreso local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la implementación de la medida, el sistema Monitor Vial será actualizado y se reforzarán los operativos con la participación de 300 agentes de Proximidad Vial.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) mantiene mesas de trabajo con la empresa Autotraffic, responsable de la operación del sistema de fotomultas, para afinar los mecanismos de notificación y cobro.

Las autoridades estatales han asegurado que la infraestructura tecnológica y humana existente es suficiente para aplicar la medida, por lo que no serán necesarias reformas legales adicionales ni la intervención del Congreso local. El sistema permite crear una base de datos para identificar a los infractores y aplicar sanciones, incluso si el vehículo proviene de otra entidad.

Alcance, expectativas y reacción social ante la iniciativa

La medida no prohíbe la circulación de automóviles con placas de otros estados ni limita el tránsito de visitantes o turistas. El enfoque está dirigido a sancionar únicamente a quienes violen el reglamento vial, especialmente por exceso de velocidad. Las autoridades descartan afectaciones al turismo y aseguran que la mayoría de los autos multados son propiedad de residentes locales que buscaban evadir las fotomultas.

Se espera que en los próximos meses se publiquen detalles adicionales sobre el proceso de notificación y cobro de las multas a domicilios fuera de Puebla. El mensaje oficial es que la procedencia de las placas dejará de ser un escudo para la evasión de sanciones y que todos los conductores deberán respetar por igual las normas de tránsito en el estado.