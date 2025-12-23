México

Este es el estado que comenzará en 2026 a cobrar infracciones a automovilistas con placas foráneas

Líderan los automovilistas de Tlaxcala y del Edomex que comenten más infracciones

Guardar
Infracciones en Puebla para autos
Infracciones en Puebla para autos con placas foráneas (Especial)

A partir de enero de 2026, el gobierno del estado de Puebla aplicará una nueva medida dirigida a combatir los siniestros viales: los propietarios de vehículos con placas de otros estados que sean detectados a exceso de velocidad serán sancionados en el momento, según informaron autoridades estatales.

De acuerdo con datos oficiales, el 87 por ciento de las fotomultas captadas en el último año corresponden a unidades con matrículas foráneas, principalmente de Tlaxcala.

En el último año, las muertes por siniestros viales en la entidad han incrementado un 115 por ciento, lo que llevó a la administración estatal a endurecer las acciones de vigilancia y sanción.

La decisión se anunció después de que dos accidentes en la Vía Atlixcáyotl durante el último mes resultaron en cinco personas muertas, ambos casos vinculados al exceso de velocidad.

En uno de los incidentes, ocurrido el 22 de noviembre, se determinó que el vehículo involucrado participaba en una carrera clandestina.

Reglamento se aplicará sin distingo ni cargos públicos

Alejandro Armenta. CRÉDITO: X/@armentapuebla_
Alejandro Armenta. CRÉDITO: X/@armentapuebla_

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, afirmó que la decisión busca proteger la vida y que nadie estará exento de las sanciones, sin importar vínculos políticos o familiares.

“No le vamos a permitir a nadie, así sean hijos de diputados, familiares del gobernador, de los secretarios, a nadie se la vamos a perdonar”, sostuvo el mandatario durante la presentación del programa.

La Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, detalló que el nuevo operativo, denominado Monitor Vial, fue diseñado para infraccionar a quienes exceden los límites de velocidad al volante de vehículos con placas de otros estados y que circulan en las principales vialidades del estado.

Esta estrategia responde a la evasión de sanciones por parte de residentes que registran sus autos en otras entidades para evitar el cumplimiento de la normativa local.

¿Cómo funciona el operativo?

Las acciones fueron informadas por
Las acciones fueron informadas por Alejandro Armenta, gobernador del Estado. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

El programa Monitor Vial contará con la participación de 300 agentes de proximidad vial, respaldados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estos operativos buscarán ubicar, detener e infraccionar de inmediato a los conductores que sobrepasen los límites permitidos.

La infracción se levantará en el acto y la placa del vehículo quedará bajo resguardo hasta que el infractor acuda a pagar la multa en las oficinas recaudadoras estatales.

  • La autoridad no requerirá convenios de colaboración con otras entidades, ya que el pago de la sanción se realizará directamente en Puebla.
  • Las operaciones estarán centradas en las principales vías estatales, con énfasis en corredores con alta incidencia de accidentes y en donde se han documentado carreras clandestinas.
  • El gobierno estatal busca así evitar que las calles y carreteras de Puebla sean utilizadas como pistas de carreras, según remarcó el gobernador Armenta.
Conductores con placas de Tlaxcala
Conductores con placas de Tlaxcala son los más multados en Puebla (@MTGobPue/X)

“A quienes les gusta este tipo de prácticas, que recurran al autódromo de Amozoc, donde no ponen en riesgo a terceras personas”, exhortó el gobernador, citado por fuentes oficiales.

La secretaria Tanús Osorio recordó que desde mayo pasado se planteó la necesidad de sancionar a residentes de Puebla que usan placas de otros estados para evadir el pago de fotomultas.

Siete meses después, con el despliegue de 300 agentes y el refuerzo de la SSP, la medida entrará en vigor con la expectativa de reducir la siniestralidad vial, especialmente en corredores identificados como peligrosos.

El programa también responde a la demanda de familiares de víctimas de accidentes recientes y a los reportes ciudadanos sobre la frecuencia de carreras clandestinas en vías urbanas y suburbanas. El gobierno enfatizó que el objetivo es cambiar la percepción de impunidad y generar condiciones más seguras para conductores y peatones.

Dato relevante

Los automovilistas que cometen multas
Los automovilistas que cometen multas de tránsito en Puebla y tienen el segundo lugar, son del Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
  • El 87 por ciento de las fotomultas aplicadas en Puebla en el último año corresponde a vehículos con placas de otros estados.
  • Las muertes por siniestros viales crecieron un 115 por ciento en ese periodo, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Tan solo con la entrada en vigor de operativo Monitor Vial, en 48 horas se multaron a 17 automovilistas con placas foráneas por exceso de velocidad. De esos 17, 16 conductores sancionados resultaron ser reincidentes con placas foráneas.

La administración estatal reiteró que la vida no tiene precio y que la nueva estrategia busca frenar el uso indebido de las vías públicas, priorizando la prevención y la aplicación estricta de la ley.

Temas Relacionados

MultasInfraccionesPueblaPlacas foráneasReglamento de TránsitoMonitor Vialmexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 23 de diciembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Sheinbaum frena ley de impuestos a videojuegos violentos: “Es muy difícil distinguir”

La mandataria fue blanco de críticas al aprobar esta reforma, sin embargo, luego de varios análisis fue desechada

Sheinbaum frena ley de impuestos

Fuerzas federales detienen a presunto implicado en homicidio de funcionario del IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero

Las autoridades desplegaron un operativo en la capital del estado por el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz; aún se desconoce el móvil

Fuerzas federales detienen a presunto

Estos son los ejercicios de gimnasio que más calorías queman en invierno, según un estudio

Muchas personas en México reducen su actividad física y aumentan el consumo de alimentos calóricos por las fiestas de fin de año

Estos son los ejercicios de

Bullying sin freno: estudiante del CETIS en CDMX sufre daño neuronal tras agresión de su compañera

Sisley Fernanda denunció durante casi un año el acoso escolar que sufría, pero ninguna autoridad intervino

Bullying sin freno: estudiante del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas fueron las estrategias y

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

Quién era El Panu, según los corridos: así retratan al exjefe de seguridad de Los Chapitos

Quién es El Gabito, el hombre que podría relevar a El Panu en la seguridad de Los Chapitos

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

Así fueron las últimas horas con vida de “El Panu” antes de ser atacado en Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos reaccionan al primer avance

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

¿Despidieron a Eugenio Derbez de LOL México? Anuncia la fecha de estreno de nueva temporada con 2 nuevos famosos

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

DEPORTES

NBA en vivo: los duelos

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?