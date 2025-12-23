Este es el estado que comenzará en 2026 a cobrar infracciones a automovilistas con placas foráneas

Infracciones en Puebla para autos con placas foráneas (Especial)

A partir de enero de 2026, el gobierno del estado de Puebla aplicará una nueva medida dirigida a combatir los siniestros viales: los propietarios de vehículos con placas de otros estados que sean detectados a exceso de velocidad serán sancionados en el momento, según informaron autoridades estatales.

De acuerdo con datos oficiales, el 87 por ciento de las fotomultas captadas en el último año corresponden a unidades con matrículas foráneas, principalmente de Tlaxcala.

En el último año, las muertes por siniestros viales en la entidad han incrementado un 115 por ciento, lo que llevó a la administración estatal a endurecer las acciones de vigilancia y sanción.

La decisión se anunció después de que dos accidentes en la Vía Atlixcáyotl durante el último mes resultaron en cinco personas muertas, ambos casos vinculados al exceso de velocidad.

En uno de los incidentes, ocurrido el 22 de noviembre, se determinó que el vehículo involucrado participaba en una carrera clandestina.

Reglamento se aplicará sin distingo ni cargos públicos

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, afirmó que la decisión busca proteger la vida y que nadie estará exento de las sanciones, sin importar vínculos políticos o familiares.

“No le vamos a permitir a nadie, así sean hijos de diputados, familiares del gobernador, de los secretarios, a nadie se la vamos a perdonar”, sostuvo el mandatario durante la presentación del programa.

La Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, detalló que el nuevo operativo, denominado Monitor Vial, fue diseñado para infraccionar a quienes exceden los límites de velocidad al volante de vehículos con placas de otros estados y que circulan en las principales vialidades del estado.

Esta estrategia responde a la evasión de sanciones por parte de residentes que registran sus autos en otras entidades para evitar el cumplimiento de la normativa local.

¿Cómo funciona el operativo?

El programa Monitor Vial contará con la participación de 300 agentes de proximidad vial, respaldados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estos operativos buscarán ubicar, detener e infraccionar de inmediato a los conductores que sobrepasen los límites permitidos.

La infracción se levantará en el acto y la placa del vehículo quedará bajo resguardo hasta que el infractor acuda a pagar la multa en las oficinas recaudadoras estatales.

La autoridad no requerirá convenios de colaboración con otras entidades, ya que el pago de la sanción se realizará directamente en Puebla.

Las operaciones estarán centradas en las principales vías estatales, con énfasis en corredores con alta incidencia de accidentes y en donde se han documentado carreras clandestinas.

El gobierno estatal busca así evitar que las calles y carreteras de Puebla sean utilizadas como pistas de carreras, según remarcó el gobernador Armenta.

“A quienes les gusta este tipo de prácticas, que recurran al autódromo de Amozoc, donde no ponen en riesgo a terceras personas”, exhortó el gobernador, citado por fuentes oficiales.

La secretaria Tanús Osorio recordó que desde mayo pasado se planteó la necesidad de sancionar a residentes de Puebla que usan placas de otros estados para evadir el pago de fotomultas.

Siete meses después, con el despliegue de 300 agentes y el refuerzo de la SSP, la medida entrará en vigor con la expectativa de reducir la siniestralidad vial, especialmente en corredores identificados como peligrosos.

El programa también responde a la demanda de familiares de víctimas de accidentes recientes y a los reportes ciudadanos sobre la frecuencia de carreras clandestinas en vías urbanas y suburbanas. El gobierno enfatizó que el objetivo es cambiar la percepción de impunidad y generar condiciones más seguras para conductores y peatones.

El 87 por ciento de las fotomultas aplicadas en Puebla en el último año corresponde a vehículos con placas de otros estados.

Las muertes por siniestros viales crecieron un 115 por ciento en ese periodo, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Tan solo con la entrada en vigor de operativo Monitor Vial, en 48 horas se multaron a 17 automovilistas con placas foráneas por exceso de velocidad. De esos 17, 16 conductores sancionados resultaron ser reincidentes con placas foráneas.

La administración estatal reiteró que la vida no tiene precio y que la nueva estrategia busca frenar el uso indebido de las vías públicas, priorizando la prevención y la aplicación estricta de la ley.