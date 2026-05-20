Congreso de la CDMX reconoce a las mujeres parteras y establece el 5 de mayo como fecha para reconocer su labor

Una partera tradicional brinda cuidado a una mujer embarazada, rodeada de su familia y comunidad en un entorno rural, ilustrando prácticas ancestrales de apoyo maternal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la creación del “Día de las Mujeres Parteras”, que se celebrará cada 5 de mayo, en reconocimiento a la labor de quienes acompañan y cuidan a las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto, a partir de sus saberes ancestrales, cosmovisiones y tradiciones culturales.

La decisión, avalada con 53 votos a favor, responde a la propuesta impulsada por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, quien subrayó la importancia de visibilizar y dignificar el trabajo de aproximadamente mil 200 parteras que ejercen actualmente en la capital.

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Durante la sesión ordinaria, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, explicó que la figura de la partera tradicional ha estado presente en la historia y la vida de las comunidades y pueblos originarios, siendo depositaria de conocimientos que se transmiten de generación en generación.

Ayala Zúñiga destacó que la partería representa identidad cultural y una visión más humana del nacimiento y los cuidados de la mujer, contribuyendo a generar ambientes de mayor respeto y confianza, especialmente frente a problemáticas como la violencia obstétrica.

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¿Por qué se eligió esa fecha?

El cambio de fecha, que originalmente proponía el 6 de mayo, obedece a la intención de mantener congruencia con el reconocimiento internacional del trabajo de las parteras, que ya se conmemora globalmente cada 5 de mayo.

Así, la Ciudad de México se suma a la visibilización de este oficio fundamental, no sólo como un acto simbólico, sino como una medida social y cultural de reconocimiento y apoyo a quienes desempeñan esta tarea.

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Para la diputada Xóchitl Bravo, la conmemoración del 5 de mayo de 2027 marcará un hito histórico en la capital, al ser la primera vez que se honra oficialmente a las parteras tradicionales. Bravo Espinosa recibió en el Recinto Legislativo de Donceles a un grupo de parteras invitadas, a quienes calificó como aliadas de las mujeres y ejemplo de entrega y amor por su comunidad.

Anuncian próxima inauguración de hospital de parteras

El titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció que en los próximos días se inaugurará el primer centro especializado en partería en el estado de Guanajuato. Este nuevo espacio, denominado Inget Star, marca un avance significativo en la atención materna, ya que representa la implementación de la norma 020, mediante la cual se otorga un reconocimiento formal a la partería y a la atención integral durante el parto, la labor y el proceso de recuperación. El proyecto busca fortalecer el acceso a servicios especializados y dignificar la labor de las parteras en el sistema de salud.

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