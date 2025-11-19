México

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Tras la difusión de rumores sobre la muerte de William Edwin Rivera Padilla, se registraron cierre de locales, suspensión de clases y calles vacías

Guardar
Luego de que circularan versiones
Luego de que circularan versiones sobre la supuesta muerte de “El Barbas”, presunto líder del CJNG, se generó una jornada de temor y parálisis social en Zitácuaro, Michoacán. (SSP Michoacán)

Una cadena de mensajes y versiones sin confirmar sobre la supuesta muerte de William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente de Michoacán, bastó para provocar el cierre masivo de comercios, suspensión de actividades, calles vacías y operativos excepcionales en Zitácuaro, la tarde de este martes 18 de noviembre.

De acuerdo con lo recogido por medios locales como Informa Oriente y publicaciones en redes sociales, la mañana del martes comenzaron a circular mensajes en cadenas de WhatsApp asegurando que “El Barbas” había sido abatido en un enfrentamiento, generando un estado de pánico colectivo.

Patrullajes en Zitácuaro ante rumores
Patrullajes en Zitácuaro ante rumores sobre "El Barbas". (X/ SSP Michoacán)

La psicosis se manifestó en la decisión inmediata de bajar las cortinas de los negocios, suspender rutas de transporte y ordenar el resguardo de alumnos en escuelas. Imágenes que circulan dejan ver los espacios públicos vacíos, ello ante el temor a posibles balaceras o represalias por parte de grupos criminales rivales.

¿Qué dijeron las autoridades?

La respuesta oficial llegó en forma de un comunicado del Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro, que negó la existencia de bloqueos o disturbios activos, e hizo un llamado a la ciudadanía para atender solo información de fuentes verificadas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Hasta el momento, no se ha reportado ningún hecho, y puntos señalados como posibles focos de riesgo, han sido supervisados y no exhiben problemática”, sostuvo el gobierno municipal, que realizó un despliegue de vigilancia en coordinación con instancias estatales.

“La información que circula en páginas y perfiles anónimos, está generando confusión y miedo innecesario. Hacemos un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente información de fuentes oficiales y evitar difundir versiones no verificadas y mantener la normalidad en sus actividades cotidianas. Reiteramos, no hay reportes oficiales de bloqueos o disturbios activos en el municipio”, se leía en el comunicado.

Más tarde, la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP) compartió imágenes de los recorridos realizados en el municipio y afirmó:

“En el municipio de Zitácuaro reforzamos las acciones de seguridad; mantenemos vigentes las labores de vigilancia y monitoreo en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar el orden público e inhibir la comisión de ilícitos”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por otro lado, la Policía Heroica de Zitácuaro también se pronunció en sus canales oficiales para desmentir las versiones de supuestos cierres y riesgos en las salidas de la ciudad, con el siguiente mensaje:

“ATENCIÓN: Se le recomienda a la población en general que los rumores sobre supuestos cierres en las salidas de la ciudad, así como, situaciones de riesgo, ES FALSO. La Policía de la Heroica se mantiene al tanto, así mismo se estará informando”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Quién es El Barbas y qué se sabe de él?

William Edwin Rivera Padilla, conocido como “El Barbas”, es identificado por autoridades estatales y federales como jefe regional del CJNG en el oriente de Michoacán.

Su historial criminal abarca delitos como secuestro agravado, extorsión, enfrentamientos armados y narcobloqueos.

Su nombre está ligado a hechos de violencia de alto impacto. Uno de los episodios más graves fue la masacre del 27 de marzo de 2022 en un palenque clandestino de Zinapécuaro, donde un ataque armado dejó 20 personas muertas.

William Edwin Rivera también está
William Edwin Rivera también está relacionado con los hechos violentos ocurrido en el municipio de Zitácuaro en días pasados, los cuales dejaron como saldo un niño asesinado y tres personas heridas. Foto: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene activa una orden de aprehensión por secuestro agravado y ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aporte datos para su captura.

Su ficha señala que tiene 30 años, mide 1.76 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, ojos café y cabello castaño corto, con un tatuaje de calavera en el brazo izquierdo y las siglas del CJNG.

En junio de 2025, Zitácuaro registró narcobloqueos, comercios incendiados y el asesinato de un menor de cinco años durante una jornada de enfrentamientos, hechos atribuidos a la pugna entre el CJNG y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Investigaciones oficiales también lo vinculan con la distribución de metanfetaminas etiquetadas como “Grupo X”, nombre mencionado en mensajes intimidatorios, como el hallazgo de una cartulina firmada junto a los cadáveres de un funcionario municipal y su padre en 2022.

También enfrenta señalamientos sobre posibles vínculos con autoridades locales, entre ellos el ex fiscal regional Francisco Herrera Franco.

Temas Relacionados

ZitácuaroMichoacánEl BarbasCJNGmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Cruz Roja Mexicana rinde homenaje a víctimas de tránsito

Las cifras oficiales revelan una crisis de seguridad vial, con peatones y ciclistas entre los más afectados

Cruz Roja Mexicana rinde homenaje

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este miércoles 19 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: noticias

Clima en México este 19 de noviembre: revisa la previsión meteorológica en tu región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Clima en México este 19

Inician exhumaciones controladas en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores

El proyecto, considerado el más grande de Latinoamérica, busca esclarecer la identidad de miles de personas inhumadas sin identificar mediante análisis forense

Inician exhumaciones controladas en fosas

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 18 de noviembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en expendio

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

ENTRETENIMIENTO

Testamento de Fernando del Solar

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

Tras orden de restricción, Gustavo Adolfo Infante reta a esposo de Maribel Guardia y lo llama “ratero”

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

DEPORTES

Así fue el inesperado encuentro

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas