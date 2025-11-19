Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Luego de que circularan versiones sobre la supuesta muerte de “El Barbas”, presunto líder del CJNG, se generó una jornada de temor y parálisis social en Zitácuaro, Michoacán. (SSP Michoacán)

Una cadena de mensajes y versiones sin confirmar sobre la supuesta muerte de William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente de Michoacán, bastó para provocar el cierre masivo de comercios, suspensión de actividades, calles vacías y operativos excepcionales en Zitácuaro, la tarde de este martes 18 de noviembre.

De acuerdo con lo recogido por medios locales como Informa Oriente y publicaciones en redes sociales, la mañana del martes comenzaron a circular mensajes en cadenas de WhatsApp asegurando que “El Barbas” había sido abatido en un enfrentamiento, generando un estado de pánico colectivo.

Patrullajes en Zitácuaro ante rumores sobre "El Barbas". (X/ SSP Michoacán)

La psicosis se manifestó en la decisión inmediata de bajar las cortinas de los negocios, suspender rutas de transporte y ordenar el resguardo de alumnos en escuelas. Imágenes que circulan dejan ver los espacios públicos vacíos, ello ante el temor a posibles balaceras o represalias por parte de grupos criminales rivales.

¿Qué dijeron las autoridades?

La respuesta oficial llegó en forma de un comunicado del Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro, que negó la existencia de bloqueos o disturbios activos, e hizo un llamado a la ciudadanía para atender solo información de fuentes verificadas.

(Captura de pantalla)

“Hasta el momento, no se ha reportado ningún hecho, y puntos señalados como posibles focos de riesgo, han sido supervisados y no exhiben problemática”, sostuvo el gobierno municipal, que realizó un despliegue de vigilancia en coordinación con instancias estatales.

“La información que circula en páginas y perfiles anónimos, está generando confusión y miedo innecesario. Hacemos un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente información de fuentes oficiales y evitar difundir versiones no verificadas y mantener la normalidad en sus actividades cotidianas. Reiteramos, no hay reportes oficiales de bloqueos o disturbios activos en el municipio”, se leía en el comunicado.

Más tarde, la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP) compartió imágenes de los recorridos realizados en el municipio y afirmó:

“En el municipio de Zitácuaro reforzamos las acciones de seguridad; mantenemos vigentes las labores de vigilancia y monitoreo en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar el orden público e inhibir la comisión de ilícitos”.

(Captura de pantalla)

Por otro lado, la Policía Heroica de Zitácuaro también se pronunció en sus canales oficiales para desmentir las versiones de supuestos cierres y riesgos en las salidas de la ciudad, con el siguiente mensaje:

“ATENCIÓN: Se le recomienda a la población en general que los rumores sobre supuestos cierres en las salidas de la ciudad, así como, situaciones de riesgo, ES FALSO. La Policía de la Heroica se mantiene al tanto, así mismo se estará informando”.

(Captura de pantalla)

¿Quién es El Barbas y qué se sabe de él?

William Edwin Rivera Padilla, conocido como “El Barbas”, es identificado por autoridades estatales y federales como jefe regional del CJNG en el oriente de Michoacán.

Su historial criminal abarca delitos como secuestro agravado, extorsión, enfrentamientos armados y narcobloqueos.

Su nombre está ligado a hechos de violencia de alto impacto. Uno de los episodios más graves fue la masacre del 27 de marzo de 2022 en un palenque clandestino de Zinapécuaro, donde un ataque armado dejó 20 personas muertas.

William Edwin Rivera también está relacionado con los hechos violentos ocurrido en el municipio de Zitácuaro en días pasados, los cuales dejaron como saldo un niño asesinado y tres personas heridas. Foto: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene activa una orden de aprehensión por secuestro agravado y ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aporte datos para su captura.

Su ficha señala que tiene 30 años, mide 1.76 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, ojos café y cabello castaño corto, con un tatuaje de calavera en el brazo izquierdo y las siglas del CJNG.

En junio de 2025, Zitácuaro registró narcobloqueos, comercios incendiados y el asesinato de un menor de cinco años durante una jornada de enfrentamientos, hechos atribuidos a la pugna entre el CJNG y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Investigaciones oficiales también lo vinculan con la distribución de metanfetaminas etiquetadas como “Grupo X”, nombre mencionado en mensajes intimidatorios, como el hallazgo de una cartulina firmada junto a los cadáveres de un funcionario municipal y su padre en 2022.

También enfrenta señalamientos sobre posibles vínculos con autoridades locales, entre ellos el ex fiscal regional Francisco Herrera Franco.