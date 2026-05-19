Cónsul de EEUU en Matamoros condena asesinato de elemento del Servicio de Protección Federal en ataque armado

Cónsul estadounidense lamenta emboscada a elementos del Servicio de Protección Federal en Tamaulipas.

Un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado registrado en Matamoros, Tamaulipas, en hechos vinculados a personal asignado a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

La agresión ocurrió durante el fin de semana sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, a la altura de la colonia La Encantada, cuando los oficiales concluían su jornada laboral.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes federales fueron interceptados y posteriormente atacados por civiles armados, lo que derivó en una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

Cónsul de Estados Unidos lamenta muerte de agente federal

Tras los hechos, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el asesinato del elemento federal y envió condolencias a las familias de las víctimas.

PUBLICIDAD

Autoridades mantienen investigaciones tras el ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Matamoros.

En un posicionamiento público, la diplomática señaló que el personal del Servicio de Protección Federal asignado al consulado tiene únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Asimismo, aseguró que el gobierno estadounidense da seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza.

PUBLICIDAD

“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó la representante consular al lamentar la muerte del oficial.

Así ocurrió la agresión armada en Tamaulipas

Versiones preliminares señalan que los elementos federales se habrían visto involucrados inicialmente en un incidente vial cuando una camioneta los impactó y posteriormente intentó darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Así ocurrió el ataque armado contra elementos federales en Matamoros, que dejó un muerto y dos heridos. Foto: Redes sociales

Los oficiales comenzaron una persecución; sin embargo, los ocupantes del vehículo presuntamente abrieron fuego contra ellos.

Minutos después arribó otra camioneta con hombres armados que también dispararon contra los agentes, provocando un enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Durante la agresión, uno de los integrantes del SPF murió en el lugar, mientras que otro resultó herido por impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital de Matamoros, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Un tercer elemento también presentó lesiones.

PUBLICIDAD

El cuerpo del agente fallecido quedó tendido a un costado de la unidad oficial mientras autoridades acordonaban la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Operativo de seguridad y hallazgo de camioneta con armas

Tras el ataque, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto en distintos sectores de Matamoros con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Fuerte operativo en Matamoros tras ataque armado contra elementos federales. Foto: Redes sociales

Horas más tarde, autoridades localizaron en la colonia Buenavista una camioneta azul con placas del estado de Texas que presentaba impactos de bala y que presuntamente habría sido utilizada por los agresores.

Al inspeccionar la unidad, los agentes aseguraron armas largas y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados frecuentemente por grupos criminales para impedir persecuciones policiales.

PUBLICIDAD

Daños y aseguramientos tras el tiroteo en Matamoros

Un elemento del Servicio de Protección Federal murió durante el ataque .

Dos agentes federales resultaron heridos .

Una camioneta con placas de Texas fue asegurada por autoridades.

Se localizaron armas largas al interior del vehículo.

Fueron decomisados artefactos ponchallantas .

Se desplegó un operativo conjunto de búsqueda en diversos puntos de Matamoros.

Ataque en Matamoros deja un elemento del SPF muerto y dos agentes heridos.

Violencia en la frontera mantiene alerta a autoridades

La agresión contra los elementos federales ocurre en un contexto de violencia persistente en Tamaulipas, entidad donde autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen coordinación en materia de seguridad debido a la actividad de grupos criminales en la zona fronteriza.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras la Fiscalía y corporaciones federales continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.