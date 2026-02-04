México y Portugal firman protocolo para crear un corredor marítimo

El Protocolo de Ejecución permitirá transportar carga contenerizada, graneles y gas natural licuado entre los puertos de Sines y el Istmo de Tehuantepec. (Secretaría de Relaciones Exteriores)

El gobierno mexicano y las autoridades portuarias de Portugal firmaron este 3 de febrero, en el puerto de Sines, un acuerdo que impulsa el desarrollo de un corredor marítimo entre ambos países.

Según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Protocolo de Ejecución establece una ruta para el transporte de carga contenerizada, graneles y gas natural licuado entre Sines, ciudad portuguesa, y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.

El protocolo fue suscrito por Martín Zepeda Anguiano, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, y Pedro do Ó Ramos, presidente de la Administración de los Puertos de Sines y del Algarve.

Ambas partes consideraron como “puertos hermanos” a Sines y Coatzacoalcos, extendiendo la cooperación a Salina Cruz. Además, el acuerdo contempla fortalecer el enlace ferroviario en el Istmo de Tehuantepec y contribuir a una ruta bioceánica que conecte con la Unión Europea, según la SRE.

Antecedentes del Protocolo firmado en Portugal

El acuerdo contempla cooperación en comercio exterior, innovación, ingeniería, sustentabilidad, protección ambiental y gestión portuaria segura. (Secretaría de Relaciones Exteriores)

Este instrumento deriva de un memorando de entendimiento firmado en 2023 entre ambas entidades. La alianza abarca áreas de cooperación en comercio exterior, ingeniería, protección ambiental, sustentabilidad, innovación, transformación digital, gestión portuaria y cooperación técnica.

Entre los objetivos de dicho memorando está dinamizar el intercambio comercial, fomentar el desarrollo industrial y logístico, además de promover el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para una gestión portuaria segura y sostenible.

La SRE subrayó que este acuerdo se inscribe en el Convenio Marco de Colaboración firmado junto con la Secretaría de Marina en octubre de 2025. El objetivo es fortalecer la promoción internacional de los proyectos estratégicos de México, modernizar la infraestructura portuaria y aeroportuaria y mejorar la conectividad global del país.

Avances en la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

El corredor interoceánico de México enfrentó un grave accidente el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren descarriló en Nizanda, Oaxaca, causando 14 muertes. (CUARTOSCURO)

El contexto de este anuncio incluye desafíos recientes para el corredor interoceánico. El pasado 28 de diciembre de 2025, un tren del Tren Interoceánico descarriló en la región de Nizanda, Oaxaca, dejando 14 fallecidos y cerca de un centenar de heridos, entre pasajeros y tripulación.

Tras el accidente, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abrió investigaciones administrativas para detectar posibles omisiones de servidores públicos, empresas constructoras o proveedores en la construcción, operación y supervisión del tren, de acuerdo con declaraciones de la titular Raquel Buenrostro.

En ese sentido, dos empleados del Tren Interoceánico fueron vinculados a proceso por su presunta implicación en el accidente. Según los resultados de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República, la causa principal del siniestro fue el exceso continuo de velocidad durante distintos tramos, lo que atribuye responsabilidad directa a los operadores y al personal a cargo del convoy.

Felipe de Jesús “N”, conductor y garrotero del Tren Interoceánico, y Ricardo “N”, despachador de transporte, permanecerán en prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como El Amate, ubicado en Chiapas. Esta medida fue ordenada por la jueza de control Diana Ivens, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa.