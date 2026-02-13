Belinda, Alemán, J Balvin y demás artistas mexicanos e internacionales lamentan la muerte de Milkman

La noticia, confirmada por su familia este 12 de febrero, generó reacciones de artistas y productores del ámbito nacional e internacional, quienes manifestaron su reconocimiento por su legado e influencia. (Redes: Alemán/Milkman)

El fallecimiento de Milkman ha generado una ola de reacciones en la industria musical de México y de la escena internacional. La noticia, confirmada el 12 de febrero de 2026 por su hermano, movilizó a colegas, seguidores y figuras públicas de distintos géneros.

El impacto de su partida deja en evidencia el lugar que ocupó Óscar Botello en la cultura urbana y creativa contemporánea. Milkman falleció en la Ciudad de México tras complicaciones médicas severas y cirugías de emergencia.

El anuncio de la muerte de MilkMan fue realizado por su hermano Kiks, quien agradeció el apoyo y la solidaridad recibidos durante la crisis

Aunque la familia no ha detallado la causa específica, la comunidad artística se volcó en muestras de apoyo y reconocimiento, destacando la versatilidad y el legado que deja el músico regiomontano.

Mensajes de despedida de la comunidad artística

Desde el anuncio del fallecimiento, músicos y creadores de diferentes países emplearon sus redes para expresar su pesar y honrar la trayectoria del productor y rapero:

Belinda : “Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Siempre serás recordado y amado. Descansa en paz.”

Alemán : “Te voa extrañar homie. Vuela alto.”

J Balvin : “Le diste identidad a nuestro universo musical.”

Diplo : “Te extrañaré por siempre hermano. Me trataste como familia dondequiera que íbamos. I miss you – I love you my brother for life.”

Jhayco , Tainy y Jesse Baez : Compartieron imágenes y palabras de respeto en sus historias.

Muelas de Gallo (La Banda Bastón) : “Te voy a extrañar carnal.”

Miembros de She’s a Tease: “Siempre te voy a extrañar Milk!”

La suma de estos homenajes en redes sociales y mensajes personales evidencia el profundo aprecio que colegas y amigos sentían por Óscar, así como el impacto emocional de su pérdida en la escena musical.

Influencia y colaboraciones: una carrera de alcance internacional

La magnitud de la carrera de Milkman se refleja no sólo en sus proyectos personales, sino también en los artistas y productores con los que interactuó. En 2008, por ejemplo, estuvo a cargo de abrir el primer concierto de Kanye West en México, experiencia que él mismo consideró siempre como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

A lo largo de los años, Milkman colaboró con nombres clave de la música urbana latinoamericana:

Dirección creativa en los proyectos de J Balvin , particularmente en el álbum Energía .

Trabajos y vínculos artísticos con exponentes como Diplo , C. Tangana y Álvaro Díaz .

Convivencia y lazos con artistas emergentes y consolidados, como Peso Pluma.

En este sentido, la presencia de Milkman en múltiples proyectos y campañas visuales lo consolidó como un referente de la innovación, capaz de cruzar fronteras y conectar escenas diversas.

Legado y memoria de Milkman en la música mexicana

La familia de Milkman y su círculo cercano han agradecido la solidaridad de la comunidad artística y del público. Durante sus últimos días, se organizó una campaña de recaudación para costear los gastos médicos, impulsada por colegas y amigos.

El artista había sido hospitalizado de emergencia y sometido a dos cirugías antes de que se confirmara su fallecimiento. La oleada de mensajes y homenajes en redes sociales subraya el impacto de su obra y la huella que deja en la cultura contemporánea.

La historia de Óscar Botello es la de un artista que logró posicionarse en el centro de la innovación musical y visual en México, con conexiones internacionales y un legado que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y creadores.