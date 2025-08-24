Quién es el dueño de Parque Delta, plaza comercial que fue evacuada por incendio en la CDMX

Los comercios de Parque Delta retomaron sus actividades de manera normal después de que autoridades de Protección Civil descarataron mayores riesgos. Crédito: Google Maps

Este domingo un conato de incendio dentro de la plaza comercial Parque Delta, situada en la alcaldía Benito Juárez, obligó a la evacuación de más de un centenar de personas y movilizó a los servicios de emergencia para atender la emergencia.

Los primeros reportes indican que el fuego se originó dentro de la panadería de una tienda de la cadena Soriana, debido al manejo inadecuado de aceite en una freidora.

Una columna se humo se dispersó dentro de la plaza, por lo que personal de seguridad ayudó a evacuar a los clientes de los negocios aledaños.

El reporte indica que no hay personas lesionadas y solamente una persona requirió apoyo al desmayarse luego de abandonar las instalaciones.

Esta es la empresa dueña de Parque Delta y otros centros comerciales en la CDMX

Inaugurada en 2005, Parque Delta es propiedad del fideicomiso mexicano Fibra Danhos, compañía que es encabezada por David Daniel Kabbaz Chiver.

El fideicomiso es propiedad de la familia Kabbaz, entre quienes destacan David Daniel Kabbaz Chiver y Salvador Daniel Kabbaz Zaga.

Fibra Danhos es un fideicomiso encargado de desarrollar, arrendar, operar y adquirir activos inmobiliarios icónicos y en México.

Su portafolio comercial está compuesto por siete inmuebles en la Ciudad de México: Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Tezontle, Parque Tepeyac, Las Antenas, Parque Duraznos y Parque Vía Vallejo.

David Daniel Kabbaz Chiver es uno de los socios fundadores de Grupo Danhos. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una vez que los bomberos de la CDMX lograron controlar la situación, autoridades de Protección Civil capitalina realizaron una inspección para verificar que no existía mayor riesgo, por lo que las actividades del centro comercial se reanudaron sin mayores restricciones.

Esto fue lo que sucedió en Parque Delta este 24 de agosto

El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó un conato de incendio en la plaza comercial ubicado en la Calle Xochicalco, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, situación que obligó a evacuar a clientes y empleados.

El fuego comenzó alrededor de las 12:30 horas en el área de panadería del supermercado Soriana, donde una freidora industrial con aceite originó las llamas.

Los Bomberos detallaron en su cuenta de X: “En Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora”.

La rápida propagación del humo llevó a que el personal de vigilancia y elementos preventivos del Sector Narvarte desalojaran el inmueble para evitar riesgos.

El reporte oficial indica que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que los socorristas no solicitaron ningún traslado a algún centro hospitalario.

Tras varios minutos de trabajo, una cuadrilla extinguió el incendio y retiró los residuos.