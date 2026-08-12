México exige nuevo requisito sanitario en perros y aves provenientes de EEUU ante el aumento de casos del gusano barrenador

México impone nuevo requisito a perros y aves provenientes de Estados Unidos.

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La plaga del Gusano Barrenador de Ganado (GBG) se mantiene activa en México, pese a que los acuerdos con Estados Unidos en materia de comercio han levantado la restricción de exportación de ganado; este 11 de agosto, la Secretaría de Agricultura dio a conocer un nuevo requisito sanitario para perros y aves provenientes del país gobernado por Donald Trump.

Casi 2 mil casos activos de GBG en México

Información oficial del gobierno mexicano señala que hay mil 863 casos activos del gusano barrenador, causado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, el sector que se ve más perjudicado es el bovino con 834 registros.

Sin embargo, los caninos representan más de un tercio de los activos totales, con 655 infectados, los estados donde se concentra el contagio, son:

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Puebla (81)

Yucatán (80)

Chiapas (57)

Veracruz (53)

Oaxaca (50)

Aunque la especie aviaria no se encuentra con mayores contagios, la plaga también mantiene presencia en estos animales:

Oaxaca (2)

Guerrero (1)

Puebla (1)

Yucatán (1)

Avance del Gusano Barrenador en México.

Pese a que la plaga ha sido atendida por un trabajo en conjunto entre grupos de trabajo de Agricultura y servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las autoridades sanitarias han advertido que el contagio podría ser letal en caso de no ser atendido en tiempo.

¿Qué implica la nueva medida implementada por México?

Este martes, a través de un breve comunicado, Agricultura informó que a partir del 3 de agosto es obligatorio presentar un certificado de inspección para el ingreso de caninos y aves provenientes de Estados Unidos. El objetivo es garantizar que estos animales estén libres del gusano barrenador del ganado, una plaga que representa un riesgo para la producción pecuaria nacional.

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La medida surge de un acuerdo bilateral entre el personal técnico del Senasica y Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), con el fin de fortalecer la vigilancia y el control del GBG en ambos países.

El documento de inspección debe estar firmado por una persona veterinaria acreditada en el país de origen y tendrá una vigencia de cinco días naturales. El certificado debe indicar que el animal fue inspeccionado y no presenta signos de infestación.

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Este requisito es independiente del Programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los lineamientos zoosanitarios ya vigentes para el ingreso de animales de compañía a México. Con esta acción, Senasica refuerza la protección de la sanidad animal y busca prevenir la introducción de plagas que puedan afectar a la ganadería mexicana.

¿Mi mascota presenta síntomas de gusano barrenador?

Las autoridades sanitarias en México han detallado que los animales pueden presentar distintos síntomas al ser infectados por el gusano barrenador, entre los más frecuentes se encuentra:

Fiebre

Depresión

Inapetencia

Disminución en la producción láctea y ganancia de peso

Mal olor

Inflamación severa

Tejido dañado

Decaimiento o dolor evidente

La mandataria señaló que Estados Unidos está dando recursos para la planta y que la finalidad es que se reabra la frontera, la cuál ocurrirá cuando ellos tomen una decisión final tras las operaciones en contra del insecto. (Presidencia)

La presencia en heridas puede generar mal olor, además, recomiendan atender al animal con prontitud, evitando en todo tiempo que se lama o rasque, mantener limpia el área afectada y acudir con el personal autorizado para su atención.

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Entre los medios de contacto para reportar un caso, se encuentran:

Teléfono: 800 751 2100

WhatsApp: 55 3996 6642

Correo electrónico: sive.dgsa@senasica.gob.mx

Correo alterno: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx