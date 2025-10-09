México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

Cansado de las preguntas, el productor manifestó su deseo de no seguir hablando del tema y reiteró que la serie no fue responsable de la controversia en redes

Por Armando Guadarrama

Guardar
Roberto Gómez Fernández atribuye a
Roberto Gómez Fernández atribuye a la polémica en redes el aumento de atención sobre Florinda Meza tras la bioserie de Chespirito (Foto: Instagram)

El impacto de la polémica generada en redes sociales tras el estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” ha sido señalado por Roberto Gómez Fernández como un factor que amplificó la atención sobre la figura de Florinda Meza.

El productor, hijo de Roberto Gómez Bolaños, ha manifestado su desaprobación ante los ataques dirigidos a la actriz, aunque sostiene que no le corresponde ofrecer disculpas por la reacción del público.

Durante una entrevista concedida al periodista Heriberto Murrieta, Gómez Fernández abordó la controversia en torno a la representación de personajes en la serie y la repercusión que esto tuvo en la percepción pública de Meza.

El productor rechaza los ataques
El productor rechaza los ataques a Florinda Meza y aclara que la serie no retrata fielmente a figuras reales (Infobae México / Jovani Pérez)

El productor explicó que, en la bioserie, no se hace referencia directa ni a Florinda Meza, ni a Carlos Villagrán, ni a Emilio Azcárraga Milmo. Según sus palabras, los personajes de Margarita “Maggie” Ruiz, Marcos Barragán y Ernesto Figueras fueron construidos a partir de elementos inspirados en figuras reales, pero no constituyen retratos fieles de estas personas.

“Son personajes tomados con elementos de la vida real, pero no son ellos realmente, en muchos sentidos fue preferible modificar cierto rumbo de lo que pudo ser ese personaje, en particular”, afirmó Gómez Fernández en diálogo con Heriberto Murrieta.

El productor también reconoció que la controversia surgida en redes sociales pudo haber contribuido al éxito de la bioserie, al atraer mayor atención sobre el proyecto. No obstante, reiteró su postura crítica frente a la manera en que Florinda Meza fue tratada en el entorno digital.

Gómez Fernández sostiene que no
Gómez Fernández sostiene que no debe disculparse por la reacción del público hacia Florinda Meza (Fotos: @florindamezach1, Instagram / max, YouTube)

“Lo que sucede en redes es diabólico y, aprovecho para decirlo, creo que fue un ataque a Florinda cruel, innecesario porque, además, no tenía que ver con el contenido de la serie”, declaró, subrayando la desconexión entre la narrativa de la producción y la reacción del público.

A su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, Gómez Fernández fue abordado por medios como Venga la alegría, que insistieron en preguntarle sobre la situación de Florinda Meza.

En ese contexto, el productor reiteró su rechazo a la hostilidad manifestada en redes, pero dejó claro que no considera necesario disculparse con la actriz. “Pero disculpas, no tengo por qué ofrecer porque no es algo que yo haya provocado”, sostuvo Gómez Fernández ante los medios presentes.

A pesar de haber sido abierto en ocasiones anteriores respecto a la relación entre su padre y Meza, así como sobre las consecuencias que esta relación tuvo en la imagen pública de la actriz, en esta oportunidad Gómez Fernández expresó su deseo de no continuar profundizando en el tema.

Gómez Fernández critica la hostilidad
Gómez Fernández critica la hostilidad digital contra Florinda Meza y marca distancia respecto a la responsabilidad de la serie

“Yo prefiero ya no, ya fue mucho tiempo de platicar de eso”, manifestó el productor.

De este modo, Gómez Fernández ha marcado distancia respecto a la responsabilidad sobre la reacción del público, al tiempo que ha reiterado su desaprobación ante los ataques dirigidos a Florinda Meza en redes sociales, enfatizando que la serie no fue la causa directa de tales manifestaciones.

Temas Relacionados

ChespiritoRoberto Gómez FernándezFlorinda Mezamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna Montiel anuncia instrucciones sobre entrega de nuevas tarjetas

Las futuras beneficiarias de manera bimestral recibirán un total de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna

Cuánto tiempo tarda el trámite de la CURP biométrica

La integración de datos biométricos se encuentra en su fase piloto en CDMX

Cuánto tiempo tarda el trámite

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

El hijo de la “Leyenda Mexicana” pretende seguir en el boxeo unos años más

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

El ascenso meteórico del joven futbolista mexicano redefine el mercado de transferencias y atrae la mirada de los grandes clubes

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video: Así quedo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 89 bolsas con restos

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

Toy Story continuará una semana más en cines de México por su 30 aniversario y llega al mes de exhibición

Ángela Aguilar estaría celebrando su cumpleaños en un evento exclusivo junto a Marc Anthony y Grupo Frontera

Afirman que Verónica Castro usa oxígeno y silla de ruedas por golpiza que le habría dado Cristian: “Le destrozó la columna”

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?