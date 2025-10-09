Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

Roberto Gómez Fernández atribuye a la polémica en redes el aumento de atención sobre Florinda Meza tras la bioserie de Chespirito (Foto: Instagram)

El impacto de la polémica generada en redes sociales tras el estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” ha sido señalado por Roberto Gómez Fernández como un factor que amplificó la atención sobre la figura de Florinda Meza.

El productor, hijo de Roberto Gómez Bolaños, ha manifestado su desaprobación ante los ataques dirigidos a la actriz, aunque sostiene que no le corresponde ofrecer disculpas por la reacción del público.

Durante una entrevista concedida al periodista Heriberto Murrieta, Gómez Fernández abordó la controversia en torno a la representación de personajes en la serie y la repercusión que esto tuvo en la percepción pública de Meza.

El productor rechaza los ataques a Florinda Meza y aclara que la serie no retrata fielmente a figuras reales (Infobae México / Jovani Pérez)

El productor explicó que, en la bioserie, no se hace referencia directa ni a Florinda Meza, ni a Carlos Villagrán, ni a Emilio Azcárraga Milmo. Según sus palabras, los personajes de Margarita “Maggie” Ruiz, Marcos Barragán y Ernesto Figueras fueron construidos a partir de elementos inspirados en figuras reales, pero no constituyen retratos fieles de estas personas.

“Son personajes tomados con elementos de la vida real, pero no son ellos realmente, en muchos sentidos fue preferible modificar cierto rumbo de lo que pudo ser ese personaje, en particular”, afirmó Gómez Fernández en diálogo con Heriberto Murrieta.

El productor también reconoció que la controversia surgida en redes sociales pudo haber contribuido al éxito de la bioserie, al atraer mayor atención sobre el proyecto. No obstante, reiteró su postura crítica frente a la manera en que Florinda Meza fue tratada en el entorno digital.

Gómez Fernández sostiene que no debe disculparse por la reacción del público hacia Florinda Meza (Fotos: @florindamezach1, Instagram / max, YouTube)

“Lo que sucede en redes es diabólico y, aprovecho para decirlo, creo que fue un ataque a Florinda cruel, innecesario porque, además, no tenía que ver con el contenido de la serie”, declaró, subrayando la desconexión entre la narrativa de la producción y la reacción del público.

A su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, Gómez Fernández fue abordado por medios como Venga la alegría, que insistieron en preguntarle sobre la situación de Florinda Meza.

En ese contexto, el productor reiteró su rechazo a la hostilidad manifestada en redes, pero dejó claro que no considera necesario disculparse con la actriz. “Pero disculpas, no tengo por qué ofrecer porque no es algo que yo haya provocado”, sostuvo Gómez Fernández ante los medios presentes.

A pesar de haber sido abierto en ocasiones anteriores respecto a la relación entre su padre y Meza, así como sobre las consecuencias que esta relación tuvo en la imagen pública de la actriz, en esta oportunidad Gómez Fernández expresó su deseo de no continuar profundizando en el tema.

Gómez Fernández critica la hostilidad digital contra Florinda Meza y marca distancia respecto a la responsabilidad de la serie

“Yo prefiero ya no, ya fue mucho tiempo de platicar de eso”, manifestó el productor.

De este modo, Gómez Fernández ha marcado distancia respecto a la responsabilidad sobre la reacción del público, al tiempo que ha reiterado su desaprobación ante los ataques dirigidos a Florinda Meza en redes sociales, enfatizando que la serie no fue la causa directa de tales manifestaciones.