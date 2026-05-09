México

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 9 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las próximas horas de este sábado en Tijuana, México.

En Tijuana se prevé una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 15% en el transcurso del día y del 24% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son extrañas en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

La presidenta de México anunció el regreso de la banda al país

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: fuertes lluvias en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: fuertes lluvias en la capital

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

De cerrarse el fichaje, el mexicano tendría competencia interna en la posición y el Mundial sería un factor determinante para su continuidad

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

Tormentas en CDMX: alertan por lluvias fuertes con granizo y viento del 10 al 14 de mayo

La población debe atender las medidas de prevención recomendadas y consultar los canales oficiales para mantenerse informada ante posibles emergencias asociadas al clima adverso en la capital

Tormentas en CDMX: alertan por lluvias fuertes con granizo y viento del 10 al 14 de mayo

Clima en Monterrey: la predicción para este 9 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: la predicción para este 9 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Capturan a “El Pariente”, vinculado con el asesinato del policía Silvano Méndez en Baja California

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

DEPORTES

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

Atlético de Madrid negocia a mediocampista que competiría con el mexicano Obed Vargas

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026