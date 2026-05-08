México

Pronóstico del estado del tiempo en Cancún para este 8 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

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Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)
Cuál será la temperatura máxima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 8 de mayo en Cancún.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

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Para este viernes, se estima que en Cancún habrá un 61% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 26°. La nubosidad será del 36% y por la noche habrá una posibilidad del 1% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca del mar, así es el clima en Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

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A pesar de que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

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