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SEP confirma cuántos días quedan para que acabe el ciclo escolar

Mario Delgado anunció una impresionante modificación por la ola de calor y el Mundial de Futbol

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SEP; megapuente; consejo técnico; vacaciones
CRÉDITO: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial el adelanto del cierre del calendario escolar 2025-2026.

Con la decisión, restan solo 18 días de clases antes de que inicien las vacaciones, según el nuevo ajuste anunciado por Mario Delgado, titular de la SEP.

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El calendario actualizado establece que el ciclo escolar concluirá el viernes 5 de junio, lo que significa que todos los niveles educativos terminarán actividades aproximadamente un mes antes de la fecha prevista originalmente.

Esta modificación fue resultado de un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

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La medida responde a dos situaciones clave: la ola de calor extraordinaria esperada para junio y julio, y la realización de la Copa Mundial 2026, que tendrá como sedes a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

El evento internacional generó la necesidad de ajustar la movilidad y el funcionamiento cotidiano en estas ciudades.

Para quienes preguntan cuántos días de clases quedan, el dato es concreto: desde hoy 8 de mayo hasta el cierre el 5 de junio, son exactamente 18 días efectivos de clases.

La SEP aseguró que el cumplimiento del Plan de Estudios está garantizado y que el alumnado no verá afectado su aprovechamiento escolar por la reducción del ciclo.

El próximo ciclo escolar comenzará el 31 de agosto.

Antes de esa fecha, el personal docente tendrá una semana de trabajo interno, seguida de dos semanas de reforzamiento para el alumnado, lo que permitirá una transición ordenada y la recuperación de aprendizajes en el inicio del nuevo periodo.

(SEP)
(SEP)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso además la suspensión de clases y la adopción del trabajo remoto el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad.

Las labores administrativas en las escuelas finalizarán el 12 de junio, una semana después del término de las clases académicas.

Con este ajuste, se busca que el calendario escolar se adapte a las circunstancias excepcionales que vivirá el país durante el verano.

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