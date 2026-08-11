¿Quién fue Miguel Mancera Aguayo? Banxico lamenta la muerte de su primer gobernador

Billete espécimen de Miguel Mancera Aguayo. (Banxico)

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Miguel Mancera Aguayo, el economista que lideró el Banco de México (Banxico) durante 16 años y se convirtió en el primer gobernador de la institución bajo el esquema de autonomía, murió este lunes 10 de agosto de 2026 a los 93 años.

Banxico publicó una esquela institucional en la que expresó que “lamenta profundamente el fallecimiento de don Miguel Mancera Aguayo, quien fue director general y primer gobernador de este instituto central”.

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Al mensaje se sumaron el IPAB, que reconoció “su contribución al fortalecimiento de las instituciones financieras de México”; la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien lo calificó como “pieza en la estabilidad económica” del país; y el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien señaló que Mancera “estuvo en el centro de episodios complejos de nuestra historia financiera con visión, temple, talento, sencillez, honorabilidad y valentía”.

(Banxico)

El también ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, escribió que “son escasos aquellos que merecen el calificativo de Gran; Miguel Mancera Aguayo fue un Gran hombre”.

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De becario en Londres a director general: una carrera construida dentro de Banxico

Mancera Aguayo nació este 18 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México. Estudió Economía en el ITAM y obtuvo una maestría en la misma disciplina en la Universidad de Yale. Su primer contacto con el sector financiero fue entre 1953 y 1955 en el Banco de Comercio —hoy BBVA—, donde participó en un programa de preparación para futuros ejecutivos. Después pasó por la Comisión Nacional de Inversiones Públicas, dependiente de la Presidencia de la República.

En 1957 ingresó al Banco de México como economista. Poco después, su jefe directo Ernesto Fernández Hurtado lo apoyó para que viajara a Londres como becario del Banco de Inglaterra, donde realizó un programa de 12 meses que lo hacía transitar por todas las áreas de la institución.

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Fue precisamente en Londres donde Mancera conoció el Export Credit Guaranty Department, la oficina del ministerio de comercio británico que ofrecía seguros a los exportadores contra riesgos políticos. De regreso, propuso mediante una carta a Fernández Hurtado que se creara en México un mecanismo similar. La propuesta llegó al director general Rodrigo Gómez y de ahí al secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena.

El FOMEX: de una carta desde Londres a 1,166 millones de pesos en exportaciones

El resultado de esa propuesta fue el Fideicomiso para la Promoción de las Exportaciones de Manufacturas, el FOMEX, constituido en mayo de 1962. El fideicomiso ofrecía tres líneas de apoyo: financiamiento a la exportación o a la producción de bienes para exportar, garantías de cobro por riesgo político y apoyo a la sustitución de importaciones.

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Los números del FOMEX documentan su alcance. La exportación apoyada por el fideicomiso pasó de 57 millones de pesos en 1964 a 1,166 millones en 1970. El porcentaje financiado con respecto al total de exportación de manufacturas creció de 1.7% a 28.1% en ese mismo periodo.

Dentro del banco central, Mancera escaló posiciones durante dos décadas: administrador del FOMEX, gerente de Asuntos Internacionales, subdirector y subdirector general. En 1982, el presidente Miguel de la Madrid lo designó director general.

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Crisis, Nuevo Peso y la autonomía que él mismo construyó

REUTERS/Henry Romero

Desde la dirección general, Mancera enfrentó la crisis de la deuda de los años ochenta, la nacionalización de la banca privada y la liberación del tipo de cambio. Fue pieza medular para contener la hiperinflación mediante el control de los agregados monetarios. Según el archivo histórico de Banxico, desde 1987 participó junto con otras autoridades financieras para remover las causas internas de la inflación, entre ellas los déficits públicos financiados con crédito primario del banco central.

En 1992 encabezó la introducción del Nuevo Peso, que eliminó tres ceros al signo monetario mexicano. Ese mismo año recibió el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España, convirtiéndose en el primer mexicano en obtenerlo. En su discurso de aceptación, disponible en la página oficial del galardón, advirtió que “la acentuada desigualdad del ingreso” exigía “luchar contra la inflación, combatir innecesarias situaciones de tipo monopólico, y no desperdiciar en el manejo ineficiente de empresas públicas los escasos recursos públicos de los que dispone el gobierno”.

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Con las reformas constitucionales de 1994 que dotaron de autonomía al Banco de México, Mancera Aguayo asumió como su primer gobernador. En esa posición tuvo un papel en el plan para enfrentar la crisis financiera de 1995, que derivó en la extranjerización de la banca. Permaneció en el cargo hasta 1997 y dejó la institución de manera definitiva en 1998.

Cuatro décadas en el ITAM y una red de organismos civiles y filantrópicos

Su trayectoria en Banxico estuvo marcada por importantes transformaciones del sistema financiero mexicano.

Paralela a su carrera en el banco central, Mancera Aguayo mantuvo una trayectoria académica extensa. Impartió Economía Política en la Escuela Libre de Derecho en 1957, Comercio Internacional y Teoría Económica en el ITAM entre 1958 y 1964, y Teoría Económica en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos entre 1962 y 1964. Fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cultura —patrocinadora del ITAM— de 1957 a 2007, y de la Junta de Gobierno del ITAM desde que ese órgano se integró en 1967. En 2006, el ITAM le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa.

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Tras dejar Banxico, participó en organismos como el Patronato del Museo Nacional de Arte, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Gonzalo Río Arronte, Profuturo, Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural y el Centro Mexicano para la Filantropía. También formó parte del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

A lo largo de su carrera recibió la condecoración de Gran Oficial de la Orden de Rio Branco del gobierno de Brasil, la de Oficial de la Legión de Honor del gobierno de Francia y el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público.

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