Qué es el ‘sharenting’ y cómo proteger a tus hijos de sus riesgos en internet

El sharenting —la publicación masiva de imágenes y datos de menores por parte de sus padres en redes sociales— expone a los niños a suplantación de identidad, explotación sexual y ciberacoso.

El sharenting es una práctica que pone en riesgo la privacidad y la seguridad de los menores de edad cada vez que sus padres o familiares publican imágenes, datos personales o ubicaciones en redes sociales. La Policía Cibernética de la Ciudad de México alerta sobre sus consecuencias y ofrece recomendaciones para evitar daños.

Aquí te decimos cómo prevenir y proteger la identidad digital de los menores en la familia. Aplicar unos cambios simples en la configuración de tus redes puede marcar la diferencia.

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¿Qué es el sharenting y de dónde viene el término?

El término proviene de la fusión de las palabras en inglés share (compartir) y parenting (paternidad). Describe la conducta de publicar de forma masiva en internet información, fotografías y datos de menores, a cargo de sus padres o familiares.

La práctica se normalizó tanto que el diccionario británico Collins la incorporó en 2016. Desde entonces, el fenómeno no dejó de crecer y generó la primera generación de niños con una infancia completamente pública.

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¿Por qué representa un riesgo para los menores?

Cada vez que una foto o un video se publica en línea, se crea una huella digital del niño que puede seguirlo hasta su vida adulta. Así lo advierte la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños del Reino Unido (NSPCC, por sus siglas en inglés).

El sharenting expone a los menores a riesgos que van desde la suplantación de identidad hasta el ciberacoso, la pornografía infantil y el ciberbullying. La imagen de un niño puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y utilizarse con fines que los padres no anticipan.

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La privacidad del menor también queda comprometida, debido a que sus imágenes se publican sin consultarle y permanecen disponibles en la red durante años. Cuando el menor llega a la adultez, los datos siguen accesibles para hackers que los usan en estafas de compras en línea, préstamos fraudulentos y transacciones con tarjetas de crédito.

El costo financiero del problema

La compañía de servicios financieros Barclays calculó que, hacia 2030, el sharenting podría generar más de 870 millones de dólares en fraudes en línea, según datos recabados por la BBC. La empresa estima que la práctica será responsable de dos terceras partes de las suplantaciones de identidad en la próxima década.

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(Shutterstock)

Entre los datos que los padres suelen revelar sin advertirlo están el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, la dirección, el nombre de la escuela y hasta el de la mascota del menor. Esa información es suficiente para hackear contraseñas o construir una identidad falsa.

¿Cómo prevenir el sharenting según la Policía Cibernética?

La Policía Cibernética recomienda delimitar y modificar la configuración de privacidad en todas las redes sociales. Tanto Facebook como Instagram cuentan con opciones para restringir quién puede ver las publicaciones.

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También es necesario desactivar la geolocalización al compartir imágenes y evitar publicar fotos que expongan o identifiquen a niños o menores de edad. No compartir datos personales ni ubicaciones reduce de forma directa el riesgo de que esa información caiga en manos equivocadas.

Para orientación o reportes, la Policía Cibernética de la CDMX atiende en el teléfono (55) 5242 6489 y en el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

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