¿Cómo jugar videojuegos en línea sin exponerse a ciberdelitos? Aquí un listado de recomendaciones

Un usuario interactúa con una Steam Machine de Valve Corporation, un dispositivo compacto diseñado para juegos, visible en un entorno de escritorio. (Valve)

Jugar videojuegos en línea puede ofrecer experiencias divertidas, pero también expone a ciertos riesgos digitales. Bajo este panorama, la Guardia Nacional recomienda mantener hábitos que favorezcan la seguridad y el respeto en estas plataformas.

Si formas parte de esta comunidad, estas recomendaciones te ayudarán a prevenir incidentes y disfrutar de un entorno digital más seguro. ¡Toma nota!

PUBLICIDAD

Recomendaciones para jugar sin restricciones

De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades, la descarga de videojuegos debe realizarse exclusivamente desde sitios oficiales y tiendas reconocidas. Esta precaución ayuda a evitar la exposición a software malicioso o fraudes cibernéticos.

Además, se debe seleccionar títulos adecuados para la edad del usuario resulta fundamental. Es preferible evitar videojuegos con contenido violento o inapropiado para menores, según las indicaciones de las clasificaciones oficiales.

PUBLICIDAD

Asimismo, la Guardia Nacional hizo un llamado a mantener el respeto hacia otros jugadores se presenta como una norma básica de convivencia digital. Las agresiones verbales y los comportamientos ofensivos deterioran la experiencia de toda la comunidad.

Una persona de espaldas juega videojuegos con auriculares en una habitación oscura, inmersa en una pantalla grande y desenfocada que muestra un paisaje natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de identificar comportamientos sospechosos o recibir mensajes inapropiados, se recomienda no responder y notificar a los administradores del juego. El reporte inmediato puede prevenir incidentes a otros usuarios.

PUBLICIDAD

¿Cómo detectar ciberacoso en video juegos?

El ciberacoso en videojuegos suele comenzar con bromas o insultos que, al repetirse, pueden afectar la autoestima y generar ansiedad en los usuarios. Los expertos advierten que cuando frases como “eres inútil” o “todo es tu culpa” se vuelven sistemáticas, existe un riesgo real de daño emocional.

Cambios repentinos en el comportamiento después de jugar, como irritabilidad, tristeza o aislamiento, pueden indicar que un usuario enfrenta situaciones negativas en línea.

PUBLICIDAD

El traslado de conversaciones desde el videojuego hacia plataformas externas como Discord o WhatsApp es otra señal de alerta relevante. Los acosadores buscan estos espacios para obtener información personal y generar situaciones de manipulación o chantaje.

Finalmente, se recomienda utilizar las herramientas de seguridad integradas en los juegos, como bloquear usuarios, silenciar chats o denunciar conductas ofensivas. Guardar capturas de pantalla y registros del chat antes de bloquear a un agresor puede ser útil para realizar denuncias y proteger a la comunidad virtual.

PUBLICIDAD

Tres niños juegan Roblox juntos usando diferentes dispositivos electrónicos en la sala de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo institucional y denuncia de incidentes

Si alguna persona resulta víctima de un delito cibernético vinculado con videojuegos, la Guardia Nacional dispone del número 088 para recibir reportes de manera confidencial. Esta línea ofrece atención especializada para orientar a quienes enfrentan situaciones de riesgo digital.

El seguimiento de cuentas oficiales en redes sociales facilita el acceso a nuevas recomendaciones y alertas de seguridad. Compartir estas sugerencias contribuye a crear un entorno digital más seguro para todas y todos.

PUBLICIDAD