Policía cibernética refuerza acciones contra el fraude electrónico en el Edomex: estas son las recomendaciones

Un individuo trabaja en su computadora mientras recibe alertas de fraude y software malicioso tanto en su laptop como en su teléfono, con materiales impresos sobre ciberseguridad en el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Cibernética del Estado de México reforzó medidas para combatir el fraude electrónico ante el aumento de reportes ligados a compras y ventas en línea.

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) advirtió que el uso extendido de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería facilitó modalidades de engaño que afectan a la población mexiquense.

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La dependencia recomendó fortalecer hábitos de prevención y canalización de denuncias para reducir riesgos en transacciones electrónicas.

De enero a abril de 2026, la Unidad de Atención a Delitos Cibernéticos de la SSEM contabilizó 575 reportes relacionados con este delito, cifra que representó un incremento de 1.56 por ciento respecto a los 566 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

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El comunicado de la dependencia identificó a Toluca, Ecatepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y Naucalpan como las zonas con mayor incidencia de fraudes electrónicos.

La Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención reforzó el análisis y la detección de patrones para anticipar nuevas formas de engaño y orientar a la ciudadanía. En este contexto, la Policía Cibernética impulsó medidas de prevención y atención para reducir el riesgo de que usuarios sean víctimas de este delito.

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Las formas más comunes de fraude electrónico detectadas en Edomex

El delito de fraude electrónico suele presentarse cuando una persona es engañada para realizar pagos, depósitos o transferencias por productos o servicios inexistentes, que no se entregan, se entregan distintos a lo ofrecido o se condicionan mediante presiones y falsas ofertas.

Entre las modalidades más frecuentes, la SSEM enumeró compras en sitios web falsos, gestiones fraudulentas para obtener documentos oficiales, trámites administrativos a través de plataformas no verificadas, compras por redes sociales y subastas en línea.

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La Policía Cibernética del Estado de México revela un aumento de 575 reportes de fraude electrónico hasta abril de 2026, detallando municipios afectados, modalidades comunes y medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades subrayaron que quienes cometen este tipo de fraudes suelen recurrir a mensajes que buscan generar urgencia. Frases como “solo hoy”, “últimas piezas” o “deposítame para apartar” fueron identificadas como señales de alerta, ya que buscan presionar a las víctimas para que realicen pagos sin verificar la legitimidad del vendedor o la oferta.

La dependencia estatal señaló que, además de las compras directas, existen intentos de fraude mediante enlaces falsos enviados por mensaje, así como solicitudes de datos sensibles bajo pretextos relacionados con la compra.

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Los incidentes tienden a concentrarse en municipios con alta actividad comercial y densidad poblacional.

Recomendaciones clave para evitar ser víctima de fraude

La Policía Cibernética recomendó verificar la reputación del vendedor, la antigüedad del perfil y la consistencia de la información de contacto antes de realizar un pago en línea.

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Sugirió desconfiar de mensajes que generan urgencia y de ofertas que solicitan depósitos inmediatos.

También pidió utilizar medios de pago con mayor protección y mecanismos de reclamación, y evitar transferencias a cuentas personales que no hayan sido verificadas.

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Otra recomendación fue nunca compartir datos sensibles como NIP, códigos SMS, contraseñas, tokens ni enviar fotografías de identificaciones a desconocidos.

La Secretaría aconsejó escribir la dirección web directamente en el navegador o utilizar aplicaciones oficiales, en lugar de ingresar desde enlaces enviados por mensaje.

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Para encuentros presenciales derivados de compras electrónicas, la dependencia sugirió acordar entregas en lugares públicos, preferir horarios diurnos y evitar acudir solo.

En caso de detectar irregularidades, recomendó conservar conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes de pago, números de cuenta, correos, perfiles y cualquier otro dato de contacto para integrarlos en una denuncia.

Atención y denuncia: canales oficiales para reportar fraudes

La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía canales de orientación y denuncia: el correo electrónico cibernetica.edomex@ssedomex.go.mx, el teléfono 722-275-8333 y la línea de denuncia anónima 089.

La dependencia subrayó la importancia de la asesoría temprana y la denuncia formal ante la autoridad competente para reducir daños y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

Policía cibernética del Edomex publicó las recomendaciones. Crédito: SSEM

Además, reiteró que, si el pago se realizó con tarjeta o mediante una plataforma, es fundamental solicitar la aclaración y reportar el cargo a la institución financiera o proveedor del servicio.

También recomendó evitar depositar más dinero si aparecen nuevas condiciones o amenazas posteriores al pago inicial.