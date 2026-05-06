México

Gertz Manero presenta cartas credenciales como embajador de México ante el rey Carlos III

En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al exfisical de la FGR a ser representante en UK

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Alejandro Gertz Manero, Ambassador from Mexico, presents his credentials during an audience with King Charles III at St James's Palace, London, Britain, May 6, 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS
Alejandro Gertz Manero, Ambassador from Mexico, presents his credentials during an audience with King Charles III at St James's Palace, London, Britain, May 6, 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS

El exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentó este miércoles 5 de mayo sus cartas credenciales ante el rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la embajada de México en Reino Unido informó del acto político, y destacó que el suceso: “Brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”.

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Gertz Manero se convirtió en el embajador por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que implicó que en noviembre de 2025 renunciara a su puesto en la Fiscalía General de la República (FGR); posteriormente, el Senado de la República aprobó su nombramiento.

Durante una sesión ordinaria en la Cámara Alta, el embajador agradeció a la mandataria federal: “Quiero expresar mi agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el nombramiento que ha propuesto ante ustedes”.

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La misión de Gertz Manero en el Reino Unido

Durante su comparecencia ante los legisladores, Alejandro Gertz Manero presentó un plan de trabajo con énfasis en el fortalecimiento de la relación académica y económica entre ambos países.

Más del 65% de los mexicanos residentes en Inglaterra se vinculan al ámbito académico, cifra que, en palabras de Gertz Manero, refleja la importancia de impulsar programas para estudiantes y becarios.

Sheinbaum informó que Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra. | Jovany Pérez
Sheinbaum informó que Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra. | Jovany Pérez

Su propuesta incluye un programa piloto que involucra a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfocado en los mexicanos que cursan estudios superiores en Europa. Si este esquema funciona, la intención es replicarlo en otras embajadas mexicanas.

En materia económica, Gertz Manero señaló que, gracias a la relación positiva entre México y el Reino Unido, buscará fortalecer la inversión industrial británica para favorecer la entrada de productos mexicanos al mercado inglés.

Embajada de México en Reino Unido bajo la lupa por Marcelo Ebrard

La Embajada de México en el Reino Unido se encuentra bajo escrutinio debido a que una investigación periodística reveló que Marcelo Patrick Ebrard, hijo de Marcelo Ebrard, residió durante seis meses en la residencia oficial en Londres.

El secretario de Economía afirmó que no hubo uso indebido de recursos y defendió su decisión como una medida motivada por la preocupación paterna durante la pandemia de COVID, en 2021. Explicó que la exembajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena le ofreció hospedar a su hijo, quien buscaba continuar sus estudios enfocados en neurociencia.

Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa menciona la necesidad de investigar la estancia del hijo de Marcelo Ebrard en Londres conforme a la ley.

En días recientes, la presidenta de México afirmó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno debía abrir una investigación sobre la estadía de Patrick Ebrard en la Embajada de México en el Reino Unido. Explicó que el proceso no inició por decisión propia de la secretaría, sino en respuesta a solicitudes y quejas externas.

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