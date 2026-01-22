Gertz Manero comparece ante legisladores por nombramiento como embajador de México en Reino Unido

El Procurador General de México, Alejandro Gertz Manero, ofrece una conferencia de prensa sobre la investigación de la fosa común encontrada en el oeste del estado de Jalisco, en Ciudad de México, México. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Henry Romero

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente llevó a cabo su segunda reunión ordinaria como parte del proceso legislativo para el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país.

Durante su intervención ante legisladores, Gertz Manero expresó públicamente su agradecimiento a la titular del Ejecutivo federal por haberlo propuesto para el cargo diplomático:

“Quiero expresar públicamente mi agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el nombramiento que ha propuesto ante ustedes”, señaló al inicio de su mensaje, en el que también expuso algunos de los ejes que guiarían su eventual desempeño como representante de México en el Reino Unido.

Información en proceso...