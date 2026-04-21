Lilly Téllez exige la renuncia de Marcelo Ebrard por la estadía de su hijo en Londres

La senadora Lilly Téllez exige la renuncia inmediata de Marcelo Ebrard como secretario de Economía por presunto abuso de recursos públicos. | (Crédito: Infobae México)

La senadora panista Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República en el que exige la renuncia inmediata de Marcelo Ebrard como secretario de Economía, tras revelarse que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió durante seis meses en la residencia oficial de la embajada de México en Londres.

Téllez difundió fragmentos de la propuesta en su cuenta oficial de la red social X, en los que condena categóricamente el hecho, y califica el alojamiento del hijo del funcionario como abuso de poder y violación a la ética pública, ya que durante su estadía se le habrían brindado servicios de limpieza, lavandería, planchado y alimentación financiados con recursos públicos.

¿Qué propone la senadora panista?

La propuesta de Lilly Téllez incluye exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie investigaciones penales contra la exembajadora Josefa González Blanco por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, así como contra Marcelo Ebrard por probable tráfico de influencias.

Además, solicita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el inicio de procedimientos administrativos por faltas graves contra ambos funcionarios, con la exigencia de que se apliquen sanciones máximas como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La senadora mexicana Lilly Téllez presenta un mensaje político en video, dirigiéndose directamente a la cámara desde un interior con fondo azul. En las imágenes se aprecia el logo 'Derecha la Flecha Lilly Téllez'. La senadora acusa públicamente a Marcelo Ebrard de presunto peculado, señalando el uso de fondos públicos para la manutención de su hijo en la Embajada de México en el Reino Unido, especialmente durante la pandemia, mientras criticaba la gestión de recursos.

En el punto de acuerdo, Lilly Téllez demanda que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregue un informe detallado sobre las normas y procedimientos que regulan el uso de las residencias diplomáticas mexicanas en el extranjero.

Lilly Téllez critica la reforma electoral de Sheinbaum, señalando que podría debilitar la fiscalización del INE y poner en riesgo la transparencia democrática.

Finalmente, exige que Marcelo Ebrard presente su renuncia inmediata e irrevocable en un plazo máximo de 72 horas por “pérdida de confianza”, y, en caso de no hacerlo, propone que el Senado solicite a la Presidencia de la República su remoción directa.

Marcelo Ebrard defiende la estancia de su hijo en Reino Unido

Por su parte, Marcelo Ebrard reconoció que su hijo residió en la embajada mexicana en Londres entre 2021 y 2022. Negó cualquier abuso de recursos públicos y explicó que su decisión se debió a la preocupación por la salud y el bienestar de su hijo en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Detalló que, mientras coordinaba la llegada de vacunas a México, informó a la embajadora Josefa González Blanco sobre el viaje de su hijo a Londres para realizar estudios, y que fue la propia embajadora quien ofreció alojarlo en la residencia oficial.

Ebrard subrayó que la firmeza institucional reflejada en el operativo genera confianza internacional y abre nuevas oportunidades económicas para México.

“Si algo se me puede recriminar es que, como padre, me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia”, expresó el secretario.

Ebrard manifestó que, aunque tuvo dudas, su hijo insistió en aprovechar la oportunidad para cursar estudios en psicología, medicina y neurociencia, y reiteró que no ve ningún acto indebido en su proceder.