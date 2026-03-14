“Nos guste o no, los cárteles controlan México”: Trump lamenta que Sheinbaum rechace ayuda de EEUU

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Este viernes el presidente Donald Trump volvió a criticar la negativa de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, para aceptar la ayuda militar de Estados Unidos para erradicar a los cárteles de la droga, que según él controlan parte de México.

“Le ofrecí acabar con los cárteles en México, y por alguna razón, ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles están controlando México, y no podemos permitir eso”, dijo el mandatario esta tarde antes de abordar el avión presidencial en Florida.

En declaraciones recogidas por la cadena Fox News, el mandatario norteamericano fue cuestionado por la postura del gobierno mexicano de negarse a aceptar operaciones conjuntas contra las organizaciones que trafican droga y son generadoras de altos índices de violencia.

Trump pone el dedo sobre el tema de la seguridad en México

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reposteó el 13 de marzo en Truth Social un mensaje que cuestiona la decisión de Claudia Sheinbaum de rechazar la propuesta estadounidense para combatir los cárteles en México.

En el contenido difundido por Trump, aparece un video en el que la presidenta de México confirma que rechazó el ofrecimiento directo de Estados Unidos para intervenir en la erradicación del narcotráfico, destacando: “Así es, dijimos que no, orgullosamente no”.

El mensaje compartido incluyó la pregunta: “¿Y así dice que no son un narco-gobierno?”, para insistir en el cuestionamiento hacia la negativa de cooperación internacional en tareas antinarcóticos.

Sheinbaum rechaza intervención militar de EEUU contra los cárteles en territorio mexicano

Este mismo viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México mantendrá la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, siempre y cuando exista un respeto absoluto a la soberanía nacional.

Así lo señaló tras responder a cuestionamientos difundidos en la red Truth Social, donde Donald Trump replicó un mensaje en el que se sugería que el país debía ser considerado un “narco-gobierno”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda al público en Tecomán, Colima, mientras reafirma la soberanía nacional frente a propuestas de Estados Unidos sobre la seguridad. (@indira_vizcaino)

Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló mediante comunicado que, bajo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles históricos.

Sheinbaum dijo, desde Colima, que la defensa de la soberanía mexicana “no está sujeta a negociación” al abordar la relación con Estados Unidos en temas de seguridad.

La Cancillería recalcó que este marco guía toda interacción reciente con las autoridades estadounidenses.