México

Reducción del estrés y la ansiedad, la UNAM explica los beneficios de la musicoterapia

El uso de la música en contextos terapéuticos demuestra efectos positivos, pero requiere intervención de especialistas certificados

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La musicoterapia se consolida como una herramienta científica efectiva para tratar trastornos de salud mental y bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La musicoterapia se consolida como una herramienta respaldada por la ciencia para abordar distintos trastornos de la salud mental, al incidir no solo en el bienestar emocional, sino también en aspectos cognitivos, físicos y sociales, según investigaciones recientes citadas por UNAM Global.

Datos obtenidos en los últimos años muestran que la música clásica puede ejercer efectos antidepresivos en personas con depresión. Bomin Sun, autor principal de un trabajo de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, afirma que este efecto se produce cuando las oscilaciones neuronales entre el córtex auditivo y el circuito de recompensa se sincronizan, lo que repercute en áreas como la amígdala extendida, una estructura relacionada con el procesamiento emocional. Esta sincronización favorece una mejoría en el ánimo de quienes padecen depresión.

PUBLICIDAD

María Concepción Morán Martínez, maestra de la Facultad de Psicología de la UNAM y pianista ejecutante por el Conservatorio Nacional de Música, destaca que el disfrute individual de la música es clave para el efecto terapéutico, más allá del tipo de emoción que transmita la pieza musical. Subraya la importancia de integrar los avances neurocientíficos en las prácticas de musicoterapia, lo que permitirá diseñar estrategias más efectivas y personalizadas para cada paciente.

La musicoterapia tiene un impacto medible en los campos físico, emocional y social

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las modalidades activa y receptiva de musicoterapia generan efectos positivos en la rehabilitación motora y el tratamiento de enfermedades neurológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La musicoterapia puede clasificarse en dos modalidades principales: la activa, en la que el paciente toca instrumentos, canta o baila, y la receptiva, donde el paciente solo escucha la música. Si bien la modalidad pasiva ha mostrado resultados sobresalientes en diversos estudios, ambas variantes muestran efectos positivos en padecimientos neurológicos y enfermedades físicas.

PUBLICIDAD

Entre los beneficios emocionales destacan la reducción del estrés y la ansiedad mediante la disminución de los niveles de cortisol, el aumento del bienestar general y la facilidad para expresar emociones difíciles.

En el plano cognitivo, la musicoterapia apoya la memoria y la función cognitiva en personas con enfermedades como el Alzheimer o lesiones cerebrales, y mejora el procesamiento auditivo.

En el aspecto físico, se observa que la música estimula el movimiento, facilita la rehabilitación en personas con discapacidades motoras, reduce el dolor y mejora la función cardiovascular al disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

canto urbano alegre, grupo musical espontáneo, terapia emocional, calle y música, bienestar psicológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre los beneficios clave de la musicoterapia destacan la reducción del estrés, la ansiedad, el dolor físico y la mejora de la función cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el ámbito social, fomenta la interacción y el sentido de pertenencia, sobre todo en personas con trastornos del espectro autista o con dificultades comunicativas.

La musicoterapia también puede elevar la resiliencia y proporcionar alivio emocional en contextos de cuidados paliativos, aliviando la carga psicológica y mejorando la calidad de vida en enfermos terminales.

De acuerdo con la evidencia presentada por UNAM Global, la musicoterapia ofrece un recurso clínico para abordar el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas neurológicos, siempre que se imparta bajo la conducción de un profesional certificado y con bases científicas.

Desarrollo tecnológico y retos para la aplicación clínica

v¿(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas insisten en que la intervención musicoterapéutica requiere profesionales capacitados y una base científica, evitando prácticas sin fundamento técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de los descubrimientos recientes, equipos multidisciplinarios —integrados por clínicos, musicoterapeutas, ingenieros e informáticos— desarrollan herramientas innovadoras como aplicaciones digitales.

Estas plataformas podrían ofrecer recomendaciones musicales personalizadas, monitoreo y retroalimentación emocional en tiempo real, así como experiencias multisensoriales de realidad virtual para ayudar a gestionar las emociones en la vida diaria.

Morán Martínez recalca que la musicoterapia no se reduce a escuchar música sin guía. Exige profesionalización y evidencia científica, ya que la intervención debe ser realizada por expertos acreditados que comprendan los mecanismos neurológicos, fisiológicos y emocionales involucrados.

Temas Relacionados

UNAMSalud MentalMusicoterapiaMusicamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

La onda de calor se intensifica en gran parte del país, mientras se prevén chubascos y vientos fuertes en distintas regiones

Calor extremo y lluvias aisladas marcarán el 5 de mayo en México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas

Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de mayo

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 5 de mayo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 5 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

ENTRETENIMIENTO

Tras comprometerse con un mexicano, Chingu Amiga quiere boda oaxaqueña y ser mamá: "Aquí sí puedo"

Tras comprometerse con un mexicano, Chingu Amiga quiere boda oaxaqueña y ser mamá: "Aquí sí puedo"

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

Imelda Tuñón felicita a su hijo por su cumpleaños y recuerda a Julián Figueroa: “La oscuridad cayó sobre nosotros”

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

DEPORTES

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Cómo Martinoli influyó en el apodo de Eduardo Lamazón “Don Lama”

Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino”

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”